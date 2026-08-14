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14 अगस्त को 14 साल की उम्र में खायी अग्रेजों की गोली, शहीद को भूले लोग.. स्मारक स्थल पर अतिक्रमण

14 साल की उम्र में देश के लिए प्राण न्योच्छावर करने वाले शहीद कपिलदेव राम की समाधि बेहद खराब हालत में है. रिपोर्ट- आलोक भारती

Kapil Dev Ram
कपिलदेव राम का शहादत दिवस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 14, 2026 at 7:02 AM IST

5 Min Read
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आरा: देश की आजादी में भारत माता के अनेकों वीर सपूतों ने अपनी कुर्बानी दी है. भोजपुर के शहीद कपिलदेव राम भी उन बहादुर देशभक्तों में एक थे, जिन्होंने अंग्रेजों की गोली खायी. महात्मा गांधी के आह्वान पर महज 14 वर्ष की आयु में वह 'भारत छोड़ों आंदोलन' में कूद पड़े. कोइलवर पुल पर अपने साथियों के साथ अंग्रेजों से भिड़ गए. उन्होंने शहादत चुनी लेकिन कदम पीछे नहीं किए. आज के दिन आसपास के लोग समाधि स्थल पर पहुंचकर उनको याद करते हैं प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उनके प्रति कृतज्ञता जताते हैं.

शहीद का जीवन देश के नाम कुर्बान: कपिलदेव राम का जन्म कोइलवर के एक सामान्य परिवार में हुआ था. उनके पिता का नाम बसंत दुसाध और माता का नाम बेलासिया देवी. 14 अगस्त 1942 को जब देश महात्मा गांधी के 'भारत छोड़ो' आंदोलन के आह्वान पर अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा था, तब कोइलवर का यह किशोर अपने साथियों के साथ सरकारी कामकाज बाधित करने और कोइलवर पुल के पास रेल लाइन क्षतिग्रस्त करने में जुटा था.

शहीद कपिलदेव राम को भूले लोग! (ETV Bharat)

कुछ दिन पहले ही हुई थी शादी: 14 वर्षीय कपिलदेव राम, जिसकी शादी अभी कुछ ही दिन पहले ही हुआ था. धोती का पीला रंग भी अभी नही उतरा था. अपने साथियों गुप्ता, रामप्रसाद बिस्मिल, जग्गुलाल, रामबहादुर, जमाकांत, रामा कानू, अवध, डोमन, जगन्नाथ और झन्द्रिका मिश्र जैसे हमउम्र युवा और उत्साही साथियों के साथ सरकारी दफ्तरों में कामकाज बाधित करने के बाद कोइलवर पुल के पास रेल लाइन को क्षतिग्रस्त कर रहे थे.

सीने में खायी गोली लेकिन कदम नहीं रुके: कुछ पटरियों को उखाड़ कर नजदीक के सोन नद में फेंक आए थे. इसी दौरान मुखबिरों की सुचना पर गोरे टॉमी आ धमके और क्रांतिकारियों को ललकारा. पीछे नही हटने की दशा में अंग्रेजों ने गोली चलाई और युवा कपिलदेव को सीने में गोली मार दी. गोली लगने के बाद भी 'भारत माता की जय', 'वंदे मातरम' के नारे लगाते रहे.

'वंदे मातरम' के नारे लगाते रहे: इसी दौरान अंग्रेजी सैनिक नजदीक आए और उन्हें नारे लगाते देख बंदूक की क्रिच से घोपकर उनकी आंत बाहर निकाल दी और जूतों से मसल दिया. बावजूद इसके कपिलदेव घंटे 'वंदे मातरम' के नारे लगाते रहे. बाद में साथियों ने कोइलवर अस्पताल पहुंचाया.

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शहीद कपिलदेव राम की प्रतिमा (ETV Bharat)

शहादत से पहले क्या बोला था?: जहां गोली लगने की खबर सुन पहुंची मां की गोद में सिर रखकर उन्होंने कहा, 'तनिको गम ना करीहें मइया बेटे संसार बा. तोहरे अइसन मइया के अवरू दरकार बा. बाबूजी से कहत बानी, हाथ जोड़ बतिया. पीठ गोली लागल नइखे लागल बाटे छतिया. बेसी बेर नइखे मइया तोरे कहनाम बा. कोखिया के लाज राखल बेटे के कमाल बा. बाबूजी से पूछ ले मइया इनके कहनाम बा. मिलल ना आजादी जेकरा जियले धिक्कार बा.'

मां की गोद में तोड़ा दम: इतना कहकर कपिलदेव हमेशा के लिए सो गए. बाद में कोइलवर के कुछ बुद्धिजीवी और स्वतंत्रता आंदोलन में इनके साथ रहे बचपन के साथी स्वतंत्रता सेनानी स्व. रामप्रसाद लाल उर्फ भोला बिस्मिल और समाजसेवी स्व. रामप्रवेश राम के अथक प्रयास और सहयोग से जहां उन्हें दफन किया गया था, वहां पर एक स्मारक का निर्माण किया गया. कुछ सालों बाद आरा-पटना मुख्य मार्ग पर अवस्थित चौक पर उनकी प्रतिमा और उनके नाम पर चौक का नाम 'शहीद कपिलदेव चौक' किया गया.

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कपिलदेव चौक पर स्थित शहीद की प्रतिमा (ETV Bharat)

14 अगस्त को शहादत दिवस: प्रत्येक वर्ष 14 अगस्त को शहीद के प्रतिमा और स्मारक पर कोइलवर के स्थानीय लोग श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं लेकिन निराशाजनक बात ये है कि इस मौके पर प्रशासनिक अमला उनको पूरा सम्मान नहीं देता. शहादत दिवस मनाने के लिए कोई ठोस पहल नहीं की जाती. स्थानीय लोग प्रत्येक वर्ष 14 अगस्त को अपने सपूत को जरूर याद करते हैं.

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14 अगस्त दिन 1942 को हुए थे शहीद (ETV Bharat)

"आने वाली पीढ़ी को शहीद कपिलदेव राम की वीरगाथा से परिचित कराना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी. प्रशासन को भी इस दिन को राजकीय सम्मान के साथ मनाना चाहिए, ताकि देश के इस वीर सपूत की शहादत स्मृतियों में जीवित रहे."- दीपक गुप्ता, स्थानीय

प्रतिमा पर भी अतिक्रमणकारियों का कब्जा: नगर के सबसे प्रमुख और व्यस्त चौराहा शहीद कपिलदेव चौक पर स्थित शहीद की प्रतिमा भी पूरी तरह अतिक्रमणकरियों के कब्जे में है. अतिक्रमणकारियों ने प्रतिमा स्थल के चारों तरफ ठेला-खोमचा लगाकर उस पर अपना कब्जा जमा लिया है. बची-खुची कसर ऑटो वाले ऑटो खड़ी कर पूरी कर रहे हैं. प्रतिमा स्थल के चारों ओर चाट, समोसे और फल की दुकान लगाने वाले अतिक्रमणकारी दुकानदार जूठे प्लेट, कागज समेत अन्य कचरा प्रतिमा स्थल पर ही फेंक रहे हैं. जिस वजह से वहां गंदगी का अंबार लगा है, साथ ही बदबू भी फैलती है.

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स्मारक स्थल पर अतिक्रमण (ETV Bharat)

शहीद के परिजन उपेक्षा से आहत: शहीद कपिलदेव राम के वंशज अशोक कुमार प्रशासनिक उपेक्षा से काफी आहत हैं. उन्होंने कहा कि वो अपने दादा की कहानियां अपने पूर्वजों से सुनते आ रहे हैं. काफी दुख होता है कि जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए, वो अब तक नहीं मिला. सरकार और प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए.

"हमारी जमीन पर जो शहीद स्मारक बना है, वो काफी खराब हालत में है. कुछ गिने-चुने लोग ही उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने जाते हैं. सरकार से यही अपील है कि उनको पूरा सम्मान दिया जाए. उनके दादा ने देश के लिए कुर्बानी दी है, उस चिराग को भूलना नहीं चाहिए."- अशोक कुमार, शहीद के पौत्र

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