कपिल देव ने मांगा अखिलेश और राहुल का इस्तीफ़ा, वोट चोरी के आरोप पर कही बड़ी बात
एमएलसी चुनाव को लेकर कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि "राहुल गांधी और उनके सांसद, अखिलेश यादव अपने सारे सांसदों के साथ मिलकर इस्तीफा दें."
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 10:14 AM IST
मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री एवं मुजफ्फरनगर सदर विधायक कपिल देव अग्रवाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उनसे इस्तीफ़ा मांगा है.
एमएलसी चुनाव को लेकर कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि "राहुल गांधी और उनके सांसद, अखिलेश यादव अपने सारे सांसदों के साथ मिलकर इस्तीफा दें, जब आप वोट चोरी बता रहे हैं. बेईमान बता रहे हैं तो, इसका मतलब आप भी बेईमानी से जीते तो निर्वाचन आयोग पर टिप्पणी करने से पहले आप रिज़ाइन दें इस्तीफ़ा दें."
उन्होंने कहा कि यदि विपक्ष निर्वाचन आयोग पर सवाल उठा रहा है और चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगा रहा है, तो उसे अपने चुनावी जनादेश पर भी सवाल उठाते हुए इस्तीफ़ा दे देना चाहिए.
गुरुवार को अपने आवास पर मीडिया से रूबरू होते हुए कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि राहुल गांधी एक नवंबर को दिल्ली में रैली कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई स्पष्ट एजेंडा और दिशा नहीं है.
उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष का उद्देश्य सरकार को घेरना और निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाना है. उन्होंने कहा कि रैलियों से चुनावी नतीजे नहीं बदलने वाले और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का हश्र इससे भी बुरा होने वाला है.
एमएलसी चुनाव में कांग्रेस पर हमला
एमएलसी चुनाव के परिणामों का जिक्र करते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि कांग्रेस बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करती रही है, लेकिन उनके अनुसार इन चुनावों में भी पार्टी अपना खाता नहीं खोल सकी.
उन्होंने कहा कि चुनाव बैलेट पेपर से हो या ईवीएम से, जनता का फैसला ही सर्वोपरि है. उन्होंने सहारनपुर और मेरठ मंडल में जीत मिलने पर क्षेत्र की जनता का आभार भी व्यक्त किया.
कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि यदि राहुल गांधी और अखिलेश यादव निर्वाचन आयोग पर बेईमानी के आरोप लगा रहे हैं, तो उन्हें पहले अपने सांसद पदों से इस्तीफ़ा देना चाहिए.
उन्होंने कहा कि चुनाव में जीत मिलने पर व्यवस्था पर सवाल नहीं उठाए जाते, जबकि हारने के बाद आरोप लगाए जाते हैं. उन्होंने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि जनता सब देख रही है और आने वाले चुनावों में इसका जवाब देगी.
17 करोड़ रुपये के नाला प्रोजेक्ट को स्वीकृति
इस दौरान राज्य मंत्री ने मुजफ्फरनगर विधानसभा क्षेत्र में करीब 17 करोड़ रुपये के नाला निर्माण कार्यों को स्वीकृति मिलने पर प्रसन्नता जताई.
उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिले में विकास कार्यों के लिए लगातार स्वीकृतियां मिल रही हैं. परियोजनाओं के टेंडर और निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, जिससे क्षेत्र में विकास कार्यों को गति मिल रही है.
उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर और क्षेत्रवासियों के लिए यह खुशी की बात है कि विकास कार्यों के लिए किए जा रहे प्रयासों को स्वीकृति मिल रही है. मीडिया से बातचीत में उन्होंने विकास परियोजनाओं को सरकार की उपलब्धि बताया और विपक्ष पर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप को लेकर निशाना साधा.