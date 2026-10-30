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कपिल देव ने मांगा अखिलेश और राहुल का इस्तीफ़ा, वोट चोरी के आरोप पर कही बड़ी बात

कपिल देव ने मांगा अखिलेश और राहुल का इस्तीफा. ( ईटीवी भारत )

मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री एवं मुजफ्फरनगर सदर विधायक कपिल देव अग्रवाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उनसे इस्तीफ़ा मांगा है.

एमएलसी चुनाव को लेकर कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि "राहुल गांधी और उनके सांसद, अखिलेश यादव अपने सारे सांसदों के साथ मिलकर इस्तीफा दें, जब आप वोट चोरी बता रहे हैं. बेईमान बता रहे हैं तो, इसका मतलब आप भी बेईमानी से जीते तो निर्वाचन आयोग पर टिप्पणी करने से पहले आप रिज़ाइन दें इस्तीफ़ा दें."

कपिल देव ने मांगा अखिलेश और राहुल का इस्तीफ़ा. (ईटीवी भारत) उन्होंने कहा कि यदि विपक्ष निर्वाचन आयोग पर सवाल उठा रहा है और चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगा रहा है, तो उसे अपने चुनावी जनादेश पर भी सवाल उठाते हुए इस्तीफ़ा दे देना चाहिए. गुरुवार को अपने आवास पर मीडिया से रूबरू होते हुए कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि राहुल गांधी एक नवंबर को दिल्ली में रैली कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई स्पष्ट एजेंडा और दिशा नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष का उद्देश्य सरकार को घेरना और निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाना है. उन्होंने कहा कि रैलियों से चुनावी नतीजे नहीं बदलने वाले और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का हश्र इससे भी बुरा होने वाला है. एमएलसी चुनाव में कांग्रेस पर हमला एमएलसी चुनाव के परिणामों का जिक्र करते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि कांग्रेस बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करती रही है, लेकिन उनके अनुसार इन चुनावों में भी पार्टी अपना खाता नहीं खोल सकी.