'खून-पसीने की कमाई का मजा ही अलग': सांसद खेल महोत्सव में कपिल देव ने युवाओं को दी सीख
पूर्व क्रिकेटर कपिल देव ने कहा कि अब सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लगातार प्रयास कर रही हैं. इससे खेलों का भविष्य उज्ज्वल है.
Published : December 25, 2025 at 2:36 PM IST
चित्तौड़गढ़: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एवं 1983 विश्व कप विजेता टीम के महानायक कपिल देव गुरुवार को चित्तौड़गढ़ पहुंचे. उन्होंने इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित सांसद खेलकूद महोत्सव के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की. मंच से कपिल देव ने युवाओं से कहा कि वर्तमान समय में सरकार खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए अनेक मंच उपलब्ध करा रही है. सांसद खेलकूद प्रतियोगिता भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है. ऐसे आयोजनों से ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी प्रतिभाओं को बेहतर अवसर मिलते हैं और यही खिलाड़ी भविष्य में देश का नाम रोशन करते हैं.
पूर्व क्रिकेटर कपिल देव ने कहा कि उनके समय में आज जैसी सुविधाएं खिलाड़ियों को उपलब्ध नहीं थीं, लेकिन अब सरकार और विभिन्न संस्थाएं खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं. इससे भारत में खेलों का भविष्य उज्ज्वल दिखाई देता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन का उल्लेख करते हुए कपिल देव ने कहा कि खून-पसीने की कमाई का मजा ही अलग होता है. यदि पूरी लगन और मेहनत से प्रयास किया जाए तो उसका परिणाम अवश्य अच्छा आता है.
उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि जरूरी नहीं कि हर कोई चैंपियन बने, लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं है. कई बार अगली पीढ़ी वह सपना साकार करती है, जिसके लिए आज मेहनत की जाती है. कपिल देव ने कहा कि मेहनत का परिणाम हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन प्रयास हमारे हाथ में जरूर होता है. इसलिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए. सफलता निश्चित रूप से मिलेगी. उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि जिस तरह आज युवा खिलाड़ी धूप में कड़ी मेहनत कर रहे हैं, कभी वह स्वयं भी इसी तरह मैदान में बैठकर सीखते थे. आज जो कुछ भी हासिल किया है, वह उसी मेहनत और सीख का परिणाम है.
मंच पर हुआ दिग्गज क्रिकेटर का स्वागत: इससे पूर्व कपिल देव के इंदिरा गांधी स्टेडियम पहुंचने पर सांसद सी.पी. जोशी, जिला कलक्टर आलोक रंजन, पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी, निंबाहेड़ा विधायक श्रीचंद्र कृपलानी, चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह, कपासन विधायक अर्जुनलाल जीनगर एवं बेगूं विधायक सुरेश धाकड़ ने उन्हें उपरणा ओढ़ाकर एवं विजय स्तंभ का प्रतीक चिह्न भेंट कर स्वागत किया. हालांकि कार्यक्रम के दौरान कपिल देव ने मीडिया से दूरी बनाए रखी और बातचीत करने से इनकार कर दिया.