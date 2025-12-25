ETV Bharat / state

'खून-पसीने की कमाई का मजा ही अलग': सांसद खेल महोत्सव में कपिल देव ने युवाओं को दी सीख

सांसद खेलकूद महोत्सव के समापन समारोह में मौजूद कपिल देव ( ETV Bharat Chittorgarh )