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श्रेय लेने की होड़ पर भिड़े जेडीयू विधायक और चिराग के नेता, कपरपुरा रेलवे गुमटी खुलने के दौरान विवाद

तीन महीने बाद खुली कपरपुरा रेलवे गुमटी के उद्घाटन में श्रेय लेने को लेकर विधायक अजीत कुमार और लोजपा नेता भिड़ गए. पढ़ें पूरी खबर-

गुमटी खुलने के दौरान विवाद
गुमटी खुलने के दौरान विवाद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 31, 2026 at 1:40 PM IST

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मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कांटी प्रखंड स्थित कपरपुरा रेलवे गुमटी संख्या-107 को करीब तीन महीने बाद फिर से खोल दिया गया. गुमटी खुलने से जहां स्थानीय लोगों में खुशी है, वहीं इसके श्रेय को लेकर राजनीतिक विवाद भी सामने आया है. उद्घाटन के दौरान वैशाली सांसद वीणा देवी की मौजूदगी में कांटी के जदयू विधायक अजीत कुमार और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के जिलाध्यक्ष चुलबुल शाही के बीच तीखी बहस हो गई. इसका वीडियो भी सामने आया है, जो इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.

गुमटी खुलने के दौरान विवाद: दरअसल, शनिवार को कपरपुरा रेलवे गुमटी को औपचारिक रूप से खोले जाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था. लंबे समय से बंद इस रेलवे गुमटी के खुलने से स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल था. इसी दौरान मंच और कार्यक्रम में प्राथमिकता तथा गुमटी खुलवाने के श्रेय को लेकर जदयू विधायक अजीत कुमार और लोजपा (रामविलास) जिलाध्यक्ष चुलबुल शाही के बीच कहासुनी शुरू हो गई.

कपरपुरा रेलवे गुमटी खुलने के दौरान विवाद (ETV Bharat)

मौजूद लोगों के हस्तक्षेप से शांत हुआ मामला : मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार, कार्यक्रम के दौरान चुलबुल शाही ने सांसद वीणा देवी से आगे आने का आग्रह किया. इसी दौरान विधायक अजीत कुमार और चुलबुल शाही के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई, जो कुछ देर तक जारी रही. हालांकि, मौके पर मौजूद लोगों ने हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों को शांत कराया.

दोनों पक्षों ने क्या कहा? : लोजपा (रामविलास) के जिलाध्यक्ष चुलबुल शाही ने दावा किया कि कपरपुरा रेलवे गुमटी को खुलवाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा था. उन्होंने कहा कि वैशाली सांसद वीणा देवी ने रेल मंत्री और रेलवे अधिकारियों से कई बार बातचीत की, जिसके बाद रेलवे प्रशासन ने गुमटी खोलने का निर्णय लिया.

'जनप्रतिनिधियों में समन्वय होना चाहिए' : कांटी विधायक अजीत कुमार ने कहा कि- ''गुमटी खुलवाने के लिए लगातार प्रयास किए और विधानसभा से लेकर रेलवे के विभिन्न स्तरों तक इस मुद्दे को उठाया.'' विधायक ने कहा कि- ''मैने केवल इतना कहा था कि क्षेत्र से जुड़े कार्यक्रमों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के बीच समन्वय होना चाहिए, लेकिन इसी दौरान कुछ लोग उनसे उलझ गए, जिससे विवाद की स्थिति बन गई.''

22 फरवरी से बंद थी गुमटी: रेलवे द्वारा अंडरपास निर्माण कार्य को लेकर कपरपुरा रेलवे गुमटी संख्या-107 को 22 फरवरी की मध्यरात्रि से बंद कर दिया गया था. इसके कारण कांटी और आसपास के दर्जनों गांवों का सीधा संपर्क प्रभावित हो गया था. लोगों को बाजार, अस्पताल और अन्य जरूरी कामों के लिए 10 से 15 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही थी. गुमटी खुलने के बाद अब स्थानीय लोगों को राहत मिली है.

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