पहले पंचायत में स्मार्ट मीटर न लगवाने का प्रस्ताव करवाया पारित, विवाद होने पर प्रधान का मीटर ही उखाड़ ले गया विभाग
कपाहड़ा पंचायत के ग्रामीणों ने प्रधान के घर का बिजली कनेक्शन काटने के मामले पर बिजली विभाग के कार्यालय के बाहर धरना दिया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 7:29 PM IST|
Updated : October 19, 2026 at 7:38 PM IST
घुमारवीं: कपाहड़ा पंचायत में स्मार्ट मीटर लगाने और पंचायत प्रधान के घर का बिजली कनेक्शन काटने के मामले ने सोमवार को तूल पकड़ लिया. नाराज ग्रामीणों ने घुमारवीं स्थित बिजली विभाग के कार्यालय के बाहर धरना-प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की.
विभाग की कार्यप्रणाली से नाराज ग्रामीण सोमवार सुबह करीब 11 बजे बिजली विभाग के कार्यालय पहुंचे गए थे और धरने पर बैठ गए. प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि एक्सईएन मौके पर पहुंचकर उनकी बात सुनें और मामले का समाधान करें, लेकिन एक्सईएन के कार्यालय में मौजूद नहीं होने पर प्रदर्शनकारी भड़क गए और उनसे बातचीत होने के बाद ही कार्यालय से हटने पर अड़े रहे. स्थिति को देखते हुए एसडीएम घुमारवीं अभिषेक बरवाल मौके पर पहुंचे और मामले में हस्तक्षेप करते हुए पंचायत प्रधान के घर की बिजली बहाल करने के निर्देश दिए. इसके बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ.
24 घंटे का दिया था अल्टीमेटम
एसडीएम ने विभागीय अधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों को बैठक कर विवाद का समाधान करने को कहा. गौरतलब है कि बिलासपुर जिले में स्थित घुमारवी की कपाहड़ा पंचायत के प्रधान विनय कुमार शर्मा ने स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध किया था. इसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि मेरे घर का बिजली कनेक्शन काट दिया गया है. उन्होंने प्रशासन और बिजली विभाग को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए सोमवार तक समस्या का समाधान करने की मांग की थी. इस संबंध में उन्होंने शनिवार को एसडीएम घुमारवीं, थाना घुमारवीं और विद्युत मंडल के अधिशासी अभियंता को अलग-अलग ज्ञापन सौंपे थे.
ग्राम सभा में पारित किया था प्रस्ताव
प्रधान के अनुसार, 10 अगस्त 2026 को आयोजित ग्रामसभा में स्मार्ट मीटर नहीं लगाने के विरोध में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया था. इसके बाद विभाग ने मेरे परिवार के खिलाफ कार्रवाई की. प्रधान ने बताया कि 15 अक्टूबर को मैं अपने बेटे के ऑपरेशन के सिलसिले में परिवार के साथ जिला अस्पताल हमीरपुर में था. उस समय घर पर मेरी 70 वर्षीय माता अकेली थीं. इसी दौरान बिजली विभाग के कर्मचारी उनके घर पहुंचे और बिजली मीटर उखाड़कर ले गए,जिससे उनके घर की बिजली आपूर्ति बंद हो गई. प्रदर्शन के दौरान प्रधान ने अपनी निजी भूमि से बिजली के पोल और तारों को हटाने की मांग भी उठाई.
वहीं, विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता कर्ण चंदेल ने कहा कि 'स्मार्ट मीटर नहीं लगवाने पर बिजली कनेक्शन काटने की चेतावनी दी गई थी. विभाग ने पूरी कार्रवाई नियमानुसार की है. बिजली कनेक्शन बहाल करने के लिए उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया है. निर्देश मिलने के बाद ही कनेक्शन बहाल किया जा सकता है.'
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