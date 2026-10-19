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पहले पंचायत में स्मार्ट मीटर न लगवाने का प्रस्ताव करवाया पारित, विवाद होने पर प्रधान का मीटर ही उखाड़ ले गया विभाग

धरने पर बैठे ग्रामीण ( ETV Bharat )

घुमारवीं: कपाहड़ा पंचायत में स्मार्ट मीटर लगाने और पंचायत प्रधान के घर का बिजली कनेक्शन काटने के मामले ने सोमवार को तूल पकड़ लिया. नाराज ग्रामीणों ने घुमारवीं स्थित बिजली विभाग के कार्यालय के बाहर धरना-प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की.

विभाग की कार्यप्रणाली से नाराज ग्रामीण सोमवार सुबह करीब 11 बजे बिजली विभाग के कार्यालय पहुंचे गए थे और धरने पर बैठ गए. प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि एक्सईएन मौके पर पहुंचकर उनकी बात सुनें और मामले का समाधान करें, लेकिन एक्सईएन के कार्यालय में मौजूद नहीं होने पर प्रदर्शनकारी भड़क गए और उनसे बातचीत होने के बाद ही कार्यालय से हटने पर अड़े रहे. स्थिति को देखते हुए एसडीएम घुमारवीं अभिषेक बरवाल मौके पर पहुंचे और मामले में हस्तक्षेप करते हुए पंचायत प्रधान के घर की बिजली बहाल करने के निर्देश दिए. इसके बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ.