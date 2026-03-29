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ललितपुर के IPS मो. मुश्ताक ने किया कन्या पूजन; 'सर्व धर्म समभाव' का दिया संदेश

ललितपुर: चैत्र नवरात्रि 2026 पर ललितपुर के आईपीएस अधिकारी ने सांप्रदायिक सौहार्द की सुंदर मिसाल पेश की है. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में ललितपुर के एसपी मोहम्मद मुश्ताक अपनी पत्नी के साथ पूरे विधि-विधान से कन्या पूजन करते और कन्याओं के पैर पखारे. वे श्रद्धा के साथ कन्याओं का पूजन कर उन्हें उपहार भेंट दिए.

2016 बैच के आईपीएस अधिकारी मोहम्मद मुश्ताक के आवास पर आयोजित इस धार्मिक अनुष्ठान का वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने उनकी पहल की सराहना की है.

बता दें कि ललितपुर के एसपी मोहम्मद मुश्ताक मूल रूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं. 2011 में उनका बिहार पीसीएस और एसएसबी में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर चयन हुआ था. 2013 में उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास की.

पुलिस अधीक्षक मो. मुस्ताक ने ललितपुर को अपराध मुक्त करने का काम किया है. एसपी मोहम्मद मुश्ताक यूपी पुलिस में एक संवेदनशील अधिकारी के तौर पर जाने जाते हैं.