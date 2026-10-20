Kanya Pujan 2026 : डिप्टी सीएम दीया ने जयपुर आवास पर कन्याओं को कराया भोज, भीलवाड़ा में 1500 कन्याओं के चरण धोकर की पूजा-अर्चना
कन्या पूजा का मुख्य उद्देश्य कन्या को मां का स्वरूप मानना और मां की पूजा से परिवार में सुख व समृद्धि आना माना जाता है.
Published : October 20, 2026 at 4:58 PM IST
जयपुर/भीलवाड़ा: नवरात्र के समापन पर मंगलवार को जयपुर एवं भीलवाड़ा समेत विभिन्न शहरों में कन्याओं को पूजन कर भोजन कराया गया. माता के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई. डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने राजधानी जयपुर में सिविल लाइन्स स्थित अपने आवास पर कन्या पूजन कर प्रदेश की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की. उन्होंने दशहरा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के स्थापना दिवस की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं. उधर, भीलवाड़ा के प्रसिद्ध बाबा धाम मंदिर में 1500 कन्याओं के चरण धोकर तिलक लगाया एवं मां का दुपट्टा ओढ़ाकर भोजन कराया गया.
उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने जयपुर आवास पर कहा कि त्योहार हमारी संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक समरसता के प्रतीक हैं. ऐसे अवसर समाज में सकारात्मकता और एकजुटता का संदेश देते हैं. दीया ने पंचायत चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत का दावा किया और कहा- प्रदेश में भाजपा के पक्ष में माहौल है और पार्टी पंचायत चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी. उन्होंने विश्वास जताया कि राज्य सरकार की ओर से पिछले तीन वर्षों में किए गए कामों का लाभ पार्टी को चुनाव में मिलेगा.
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जनता से जुड़े मुद्दों को दी प्राथमिकता: दीया कुमारी ने कहा कि भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल में जनता से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दी है. सरकार ने बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं से संबंधित समस्याओं को दूर करने की दिशा में काम किया है. आमजन को राहत देना और विकास कार्यों को गति देना सरकार की प्राथमिकता रही है. सरकार प्रदेश के विकास और लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर योजनाओं को आगे बढ़ा रही है.
महिला सुरक्षा और सशक्तीकरण पर जोर: उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीरता से काम कर रही है. महिलाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के साथ ही उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि राजीविका के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों से जुड़ने और आत्मनिर्भर बनने के अवसर मिल रहे हैं. दीया कुमारी ने कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था एवं आमजन की सुरक्षा और शांति बनाए रखने को सरकार प्रतिबद्ध है.
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भीलवाड़ा के बाबाधाम में 1500 कन्याओं को कराया भोज: उधर, भीलवाड़ा के प्रसिद्ध बाबा धाम मंदिर कमेटी ने कहा कि कन्याओं में मां का स्वरूप है. मां की पूजा करने से परिवार में सुख, शांति व समृद्धि आती है. भीलवाड़ा के बाबा धाम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष विनीत अग्रवाल ने बताया कि वर्ष 2008 से बाबाधाम मंदिर में हर साल आश्विन व चैत्र मास की नवरात्रि के अंतिम दिन कन्या पूजन एवं भोज कराया जाता है. नवरात्र के 9 दिन मंदिर में विशेष पूजा और हवन होता है.
बाबा धाम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष विनीत अग्रवाल ने बताया कि मंगलवार को लगभग 1500 कन्याओं के चरण धोकर पूजा की गई. कन्याओं को कुमकुम से तिलक लगाया एवं माता का दुपट्टा पहना कर भोजन करवाया. इसके बाद दक्षिणा दी गई. कन्या पूजा का मुख्य उद्देश्य कन्या को मां का स्वरूप मानते हैं. मां की पूजा से ही परिवार में सुख, शांति व समृद्धि आती है.अग्रवाल ने कहा कि नवरात्र में आराधना करने से लोगों में भगवान के प्रति धार्मिक आस्था बढ़े. इधर, नवरात्र में जिले के तमाम माता के मंदिरों में घट स्थापना के साथ ही विशेष पूजा अर्चना की गई. भीलवाड़ा शहर सहित ग्रामीण अंचल में गरबा का भी आयोजन हुआ.
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