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Kanya Pujan 2026 : डिप्टी सीएम दीया ने जयपुर आवास पर कन्याओं को कराया भोज, भीलवाड़ा में 1500 कन्याओं के चरण धोकर की पूजा-अर्चना

जयपुर आवास पर कन्या पूजन करते डिप्टी सीएम दीया कुमारी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर/भीलवाड़ा: नवरात्र के समापन पर मंगलवार को जयपुर एवं भीलवाड़ा समेत विभिन्न शहरों में कन्याओं को पूजन कर भोजन कराया गया. माता के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई. डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने राजधानी जयपुर में सिविल लाइन्स स्थित अपने आवास पर कन्या पूजन कर प्रदेश की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की. उन्होंने दशहरा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के स्थापना दिवस की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं. उधर, भीलवाड़ा के प्रसिद्ध बाबा धाम मंदिर में 1500 कन्याओं के चरण धोकर तिलक लगाया एवं मां का दुपट्टा ओढ़ाकर भोजन कराया गया.