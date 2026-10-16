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स्कूल में साक्षात देवी का स्वरूप! नवदुर्गा बनकर पहुंचीं बेटियां, 80 कन्याओं का पूजन

धमतरी शारदीय नवरात्र ( ETV Bharat Chhattisgarh )

धमतरी: शारदीय नवरात्र में देवी आराधना के बीच धमतरी के सरस्वती शिशु मंदिर में आस्था और भारतीय संस्कृति की अनूठी झलक देखने को मिली. नवरात्र की पंचमी पर विद्यालय में सामूहिक कन्या भोज का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 80 कन्याओं का विधि-विधान से पूजन कर उन्हें भोजन कराया गया. इस दौरान कुछ बालिकाएं नवदुर्गा के नौ स्वरूपों में सजी नजर आईं, वहीं हनुमान जी के स्वरूप में एक बालक भी इस आयोजन का हिस्सा बना.

कार्यक्रम के दौरान विद्यालय की तीन कक्षाओं अरुण, उदय और प्रभात की कन्याओं को एक साथ पंक्तिबद्ध बैठाया गया. इसके बाद उनकी आरती उतारकर पूजा-अर्चना की गई और कन्या भोज की शुरुआत हुई. विद्यालय के आचार्य-आचार्याओं ने अपने हाथों से कन्याओं को खीर-पूड़ी का प्रसाद परोसा. पूजन के बाद बालिकाओं को श्रृंगार सामग्री और चुनरी भी भेंट की गई. पूरे आयोजन में माता की आराधना और सेवा गीतों की गूंज सुनाई दी.