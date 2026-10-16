स्कूल में साक्षात देवी का स्वरूप! नवदुर्गा बनकर पहुंचीं बेटियां, 80 कन्याओं का पूजन
धमतरी के सरस्वती शिशु मंदिर में शारदीय नवरात्र पर बालिकाओं का पूजन हुआ. खीर पूड़ी खिलाकर श्रृंगार का उपहार दिया गया. अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 16, 2026 at 9:37 AM IST
धमतरी: शारदीय नवरात्र में देवी आराधना के बीच धमतरी के सरस्वती शिशु मंदिर में आस्था और भारतीय संस्कृति की अनूठी झलक देखने को मिली. नवरात्र की पंचमी पर विद्यालय में सामूहिक कन्या भोज का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 80 कन्याओं का विधि-विधान से पूजन कर उन्हें भोजन कराया गया. इस दौरान कुछ बालिकाएं नवदुर्गा के नौ स्वरूपों में सजी नजर आईं, वहीं हनुमान जी के स्वरूप में एक बालक भी इस आयोजन का हिस्सा बना.
कार्यक्रम के दौरान विद्यालय की तीन कक्षाओं अरुण, उदय और प्रभात की कन्याओं को एक साथ पंक्तिबद्ध बैठाया गया. इसके बाद उनकी आरती उतारकर पूजा-अर्चना की गई और कन्या भोज की शुरुआत हुई. विद्यालय के आचार्य-आचार्याओं ने अपने हाथों से कन्याओं को खीर-पूड़ी का प्रसाद परोसा. पूजन के बाद बालिकाओं को श्रृंगार सामग्री और चुनरी भी भेंट की गई. पूरे आयोजन में माता की आराधना और सेवा गीतों की गूंज सुनाई दी.
|मैं मां ब्रह्मचारिणी बनी हूं. रुमाल पेंसिल और पेन मिला है -कनिका साहू, छात्रा
भारतीय संस्कृति से जोड़ने की पहल
विद्यालय के प्राचार्य खेमिन साहू ने बताया कि नवरात्र के पावन अवसर पर सभी आचार्य-दीदियों के सहयोग से कन्या भोज आयोजित किया गया. इसमें अभिभावकों की भी महत्वपूर्ण भागीदारी रही. पालक अपनी बच्चियों को नवदुर्गा के स्वरूप में सजाकर विद्यालय लेकर पहुंचे, जहां विधिवत पूजन किया गया.
|नवरात्रि पर आचार्य दीदियों ने कन्याभोज का कार्यक्रम कराया. अभिभावकों की भी मदद मिली. नारी शक्ति के प्रति आदर का भाव जगाना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है -खेमिन साहू, प्राचार्य, सरस्वती शिशु मंदिर
उन्होंने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य बच्चों को भारतीय संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने के साथ ही उनमें नारी शक्ति के प्रति सम्मान और आदर का भाव विकसित करना है. विद्यालय में बालिकाओं को देवी स्वरूप मानकर उनका पूजन करना इसी सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा है.
|कन्या भोज का आयोजन किया गया था. भारतीय संस्कृति में कन्याओं को दुर्गा या देवी का रूप माना जाता है. स्कूल स्टाफ ने मिलकर पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया. स्कूल के 70 से 80 बच्चियों को कन्या भोज खिलाया गया. ऐसे आयोजन से बच्चे अपनी संस्कृति से जुड़ती है- किरण होल्कर, शिक्षक
सेवा गीतों से भक्तिमय हुआ माहौल
विद्यालय की शिक्षिका किरण होल्कर ने बताया कि कार्यक्रम में लगभग 80 कन्याओं को भोज कराया गया. विद्यालय के समस्त स्टाफ ने मिलकर आयोजन को सफल बनाया. पंचमी के अवसर पर सुबह से ही विद्यालय में सेवा गीतों का गायन किया गया और कन्या भोज के दौरान भी गीतों के माध्यम से भक्तिमय वातावरण बना रहा.
उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से बच्चों को अपनी संस्कृति और परंपराओं को करीब से समझने का अवसर मिलता है. साथ ही, अभिभावकों की सहभागिता से बच्चों में धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रति रुचि भी बढ़ती है.
नवरात्र की पंचमी पर आयोजित इस कार्यक्रम में श्रद्धा, सेवा और संस्कार का संगम देखने को मिला. कन्याओं के पूजन और सामूहिक भोज के माध्यम से विद्यालय ने बच्चों को भारतीय परंपराओं से जोड़ने का संदेश दिया.
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