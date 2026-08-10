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भाई की बेबस और लाचार पुकार, कहा- 5 लाख ले लो, बस मेरे भाई को बचा लो

पौड़ी: भाई का रिश्ता विपत्ति में ढाल और अटूट विश्वास का प्रतीक है. ये रिश्ता मुश्किल समय में भी साथ खड़े रहने की ताकत देता है. कुछ ऐसा ही कांवड़ यात्रा के दौरान देखने को मिला. बीते दिन टोंडेश्वर घाट पर गंगा स्नान के दौरान एक कांवड़िया अचानक तेज बहाव की चपेट में आकर नदी में बह गया. आंखों के सामने छोटे भाई को गंगा की लहरों में समाता देख बड़े भाई की चीख-पुकार से पूरा घाट दहल उठा. हादसे के बाद सामने आए वीडियो में भाई लोगों से अपने छोटे भाई को बचाने की गुहार लगाता नजर आ रहा है. वह रोते-बिलखते हुए कहता सुनाई दे रहा है कि “कोई 5 लाख ले लो, बस मेरे भाई को को बचा लो” भाई की आवाज में बेबसी और उसे बचाने की तड़प साफ सुनीं जा सकती है. लेकिन भाई की बेबेसी कुछ पल बार चित्कार में बदल गई.

गौर हो कि भाई की ये फरियाद मौके पर मौजूद लोगों को भी झकझोर दिया और यह भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि कांवड़िया गंगा स्नान कर रहा था. इसी दौरान अचानक वह तेज और विकराल धारा की चपेट में आ गया और देखते ही देखते बहने लगा किनारे खड़ा उसका बड़ा भाई यह देखकर घबरा गया और मदद के लिए लोगों को पुकारने लगा. लेकिन बरसात के बीच उफनती गंगा की तेज धार के आगे उसकी तमाम कोशिशें बेबस साबित हुईं, वह अपने भाई को बचा नहीं सका.