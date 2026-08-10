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सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल! मेरठ में जनाजे के लिए कांवड़ियों ने रोकी यात्रा, डीजे बंद कर हाईवे पर बनाया रास्ता

जनाजा शांतिपूर्वक कब्रिस्तान पहुंच जाने के बाद ही कांवड़ियों ने पुनः 'हर-हर महादेव' और 'बम-बम भोले' के जयघोष के साथ यात्रा आगे बढ़ाई.

जनाजे के लिए कांवड़ियों ने रोकी यात्रा.
जनाजे के लिए कांवड़ियों ने रोकी यात्रा. (Photo Credit; Meerut Police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 10, 2026 at 5:57 PM IST

2 Min Read
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मेरठ : दिल्ली-देहरादून हाईवे (NH-58) पर स्थित सिवाया गांव में रविवार को सांप्रदायिक सौहार्द्र की अनूठी मिसाल देखने को मिली. कांवड़ यात्रा के दौरान एक जनाजे को हाईवे पार कराने के लिए कांवड़ियों ने खुद निकलने का रास्ता दिया. इस बीच डीजे बंद करा दिए गए और सभी शांति से खड़े रहे. जनाजा शांतिपूर्वक कब्रिस्तान पहुंच जाने के बाद ही कांवड़ियों ने पुनः 'हर-हर महादेव' और 'बम-बम भोले' के जयघोष के साथ अपनी यात्रा आगे बढ़ाई.

सिवाया गांव के रहने वाले निजाम (40) पुत्र शेरदीन की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई. परिजन सुपुर्द-ए-खाक करने के लिए शव ले जाने की तैयारी करने लगे, तो उनके सामने बड़ी समस्या आ गई. गांव का कब्रिस्तान दिल्ली-देहरादून हाईवे के दूसरी तरफ स्थित है. वहीं हाईवे से बड़ी संख्या में कांवड़िए गुजर रहे हैं. परिजनों को चिंता थी कि इतने बड़े जनसैलाब के बीच से जनाजा सुरक्षित कैसे निकाला जाए.

जनाजा निकलने के बाद कांवड़ियों ने शुरू की यात्रा. (Video Credit; Meerut Police)

​परिजनों व ग्रामीणों ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय पुलिस प्रशासन से मदद मांगी. दौराला थाना प्रभारी सुमन कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस की मौजूदगी में जनाजा हाईवे पर पहुंचा. वहां से गुजर रहे कांवड़ियों को स्थिति का आभास हुआ. कुछ कांवड़ियों ने स्वयं आगे बढ़कर पीछे से आ रहे हजारों शिवभक्तों के कारवां को रोक दिया.

शिवभक्तों के एक समूह ने आपस में हाथ पकड़कर हाईवे पर मानव श्रृंखला बना ली, ताकि यातायात पूरी तरह नियंत्रित रहे. मृतक के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए कांवड़ियों ने अपने डीजे तुरंत बंद करा दिए और जब तक जनाजा हाईवे पार नहीं कर गया, तब तक पूरी खामोशी बनाए रखी. ​जनाजा शांतिपूर्वक कब्रिस्तान पहुंच जाने के बाद ही कांवड़ियों ने पुनः 'हर-हर महादेव' और 'बम-बम भोले' के जयघोष के साथ अपनी यात्रा आगे बढ़ाई.

​दौराला थाना प्रभारी सुमन कुमार सिंह ने बताया, कांवड़ यात्रा के दौरान सिवाया गांव के ग्रामीणों को हाईवे पार कर कब्रिस्तान तक जनाजा ले जाना था. पुलिस टीम मौके पर मौजूद थी, लेकिन वहां मौजूद शिवभक्तों (कांवड़ियों) ने जो संयम, अनुशासन और सहयोग दिखाया, वह अत्यंत प्रशंसनीय है. कांवड़ियों ने स्वयं पहल कर अपनी यात्रा रोकी, डीजे बंद किए और जनाजे को सुरक्षित व सम्मानजनक रास्ता प्रदान किया. यह समाज में आपसी भाईचारे और सौहार्द की एक अनुपम मिसाल है.

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