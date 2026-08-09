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हरिद्वार हाईवे पर हादसा, आग का गोला बनी कांवड़ियों की बाइकें, मची अफरा तफरी

बाइक में आग लगने दोनों घटनाओं में वक्त रहते आग को बुझा लिया. यातायात सुचारू कराया गया.

BIKE CATCHES FIRE
हरिद्वार हाईवे पर हादसा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 9, 2026 at 7:37 PM IST

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हरिद्वार: कांवड़ मेले के दौरान रविवार को हरिद्वार में दो अलग-अलग स्थानों पर कांवड़ियों की बाइक में आग लगने के मामले सामने आए. हाइवे पर आग लगने से कांवड़ियों में अफरातफरी मच गई. पहले पतंजलि योगपीठ के पास हाईवे पर बाइक धू धूकर जलने लगी. उसके बाद शंकराचार्य चौक पर भीड़ के बीच बाइक में आग लगने से कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई. दोनों घटनाओं में समय रहते आग पर काबू पा लिया गया.

रविवार को पतंजलि योगपीठ के पास हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर कांवड़ियों की बाइक में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और बाइक धू धूकर जलने लगी. बाइक पर सवार कांवड़ियों ने समय रहते नीचे उतरकर अपनी जान बचाई. हाईवे पर बीच सड़क बाइक में आग लगने से आसपास मौजूद कांवड़ियों और राहगीरों में अफरातफरी मच गई.

आग की लपटें देखकर मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए. इससे कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को घटनास्थल से दूर किया. पुलिसकर्मियों और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया. आग बुझने के बाद स्थिति सामान्य हुई। घटना में बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई.

दूसरी घटना रविवार दोपहर शंकराचार्य चौक पर हुई. यहां गंगाजल लेने हरिद्वार आ रहे कांवड़िए की बाइक में अचानक आग लग गई. चौक पर पहले से ही कांवड़ियों की भारी भीड़ थी. ऐसे में सड़क के बीच बाइक में आग लगने से कुछ देर के लिए अफरातफरी का माहौल बन गया. आग लगते ही बाइक से तेज लपटें उठने लगीं. आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी.

चौक पर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. फायर ब्रिगेड को भी बुलाया गया. पुलिस और फायरकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाइक में लगी आग बुझाई. समय रहते आग पर काबू पा लिए जाने से बड़ा हादसा होने से टल गया।.सीओ सिटी शिशुपाल सिंह नेगी ने बताया बाइक में आग लगने दोनों घटनाओं में वक्त रहते आग को बुझा लिया. यातायात सुचारू कराया गया.

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