रुड़की में कांवड़ खंडित होने पर मारपीट के बाद हंगामा, कांवड़ियों ने युवक की पिटाई
हरिद्वार के रुड़की में कांवड़ियों ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी. ये पूरा मामला कांवड़ खंडित होने को लेकर हुआ.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 8, 2026 at 8:01 AM IST|
Updated : August 8, 2026 at 1:08 PM IST
रुड़की: हरिद्वार जिले के पिरान कलियर थाना क्षेत्र में कांवड़ यात्रा के दौरान जल खंडित होने के बाद हंगामा हो गया. जिसके बाद इस विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, कांवड़ खंडित होने से कांवड़ यात्री आक्रोशित हो गए, जिसके बाद गुस्साए कांवड़ियों ने स्थानीय युवक के साथ मारपीट कर दी. जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पाया और बड़ी घटना होने से बचा लिया, लेकिन युवक घायल हो गया.
पिरान कलियर थाना क्षेत्र के दरियापुर गांव के पास एक युवक द्वारा गंगाजल खंडित हो गया, बताया गया है कि इसके बाद सरसावा के रहने वाले कांवड़ यात्री भड़क गए और युवक के साथ मारपीट शुरू कर दी, देखते ही देखते मौके पर हंगामा खड़ा हो गया और तनावपूर्ण माहौल बन गया. सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस ने हस्तक्षेप करते हुए दोनों पक्षों को अलग किया और स्थिति को नियंत्रित किया गया, वहीं मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल भिजवा दिया.
युवक से गंगाजल खंडित हो गया था, जिसके बाद मारपीट हुई, मारपीट में एक युवक घायल हुआ है. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में हैं. कावड़ियों को समझा-बुझाकर और दोबारा जल लाकर उनके गंतव्य की ओर रवाना कर दिया गया है.
-शेखर चंद्र सुयाल,एसपी देहात-
इसके बाद एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल, सीओ सुमित पांडेय और पिरान कलियर कोतवाली प्रभारी कमल मोहन भंडारी भी मौके पर पहुंचे और कांवड़ यात्रियों को समझा-बुझाकर शांत कराया गया. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने एक पुलिसकर्मी को कांवड़ यात्री के साथ हरकी पैड़ी भेजा, जहां से दोबारा गंगाजल भरवाया गया, इसके बाद कांवड़ को पुनः स्थापित कर कांवड़ यात्रियों को उनके गंतव्य की ओर रवाना किया गया. वहीं पुलिस की तत्काल कार्रवाई और संयमित रवैये से क्षेत्र में शांति बनी रही और संभावित बड़े बवाल को समय रहते टाल दिया गया.
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