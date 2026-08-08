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रुड़की में कांवड़ खंडित होने पर मारपीट के बाद हंगामा, कांवड़ियों ने युवक की पिटाई

रुड़की: हरिद्वार जिले के पिरान कलियर थाना क्षेत्र में कांवड़ यात्रा के दौरान जल खंडित होने के बाद हंगामा हो गया. जिसके बाद इस विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, कांवड़ खंडित होने से कांवड़ यात्री आक्रोशित हो गए, जिसके बाद गुस्साए कांवड़ियों ने स्थानीय युवक के साथ मारपीट कर दी. जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पाया और बड़ी घटना होने से बचा लिया, लेकिन युवक घायल हो गया.

पिरान कलियर थाना क्षेत्र के दरियापुर गांव के पास एक युवक द्वारा गंगाजल खंडित हो गया, बताया गया है कि इसके बाद सरसावा के रहने वाले कांवड़ यात्री भड़क गए और युवक के साथ मारपीट शुरू कर दी, देखते ही देखते मौके पर हंगामा खड़ा हो गया और तनावपूर्ण माहौल बन गया. सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस ने हस्तक्षेप करते हुए दोनों पक्षों को अलग किया और स्थिति को नियंत्रित किया गया, वहीं मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल भिजवा दिया.