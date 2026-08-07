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हरिद्वार से जल लेकर दिल्ली पहुंच रहे कांवड़िये, कालिंदी कुंज मार्ग पर रूट डायवर्ट

दिल्ली में कांवड़ियों के लिए व्यवस्था ( ETV Bharat )