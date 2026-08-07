हरिद्वार से जल लेकर दिल्ली पहुंच रहे कांवड़िये, कालिंदी कुंज मार्ग पर रूट डायवर्ट

हरिद्वार से जल लेकर दिल्ली पहुंच रहे कांवड़िये, कालिंदी कुंज मार्ग पर रूट डायवर्ट
सावन में हरिद्वार से जल लेकर कांवड़ियों का दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी है, दिल्ली के शिवालयों में करेंगे जलाभिषेक.
Published : August 7, 2026 at 12:41 PM IST
नई दिल्ली: सावन का पावन महीना चल रहा है और इस सावन के महीने में हरिद्वार से जल लेकर कांवड़िया दिल्ली के शिवालय पहुंचते हैं और भगवान शिव को जल अर्पण करते हैं. इस दौरान जगह-जगह पर कांवड़ियों के रुकने के लिए दिल्ली सरकार के द्वारा टेंट लगाए गए हैं तो वहीं दिल्ली ट्रैफिक विभाग के द्वारा रूट भी डायवर्ट किया गया है. ताकि जिस रूट से कांवड़िया गुजरे उस पर वाहनों की आवाजाही ना हो, ताकि पैदल चलते समय कांवड़ियों को किसी भी प्रकार का असुविधा न हो और दुर्घटना का कोई डर ना रहे.
कांवड़ियों की यात्रा को देखते हुए कई व्यवस्था
दिल्ली में सावन महीने में कांवड़ियों की यात्रा को देखते हुए दिल्ली से नोएडा की तरफ जाने वाले मुख्य मार्ग कालिंदी कुंज पर भी रूट डायवर्ट किया गया है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के द्वारा दिल्ली से नोएडा जाने वाले मुख्य मार्ग वन वे कर दिया गया है, ताकि कांवड़िया अपनी कांवड़ लेकर जब हरिद्वार से दिल्ली की तरफ आए तो उन्हें किसी भी प्रकार के रूट को लेकर दिक्कत ना हो. वही इस दौरान कांवड़ियों के रूट पर अर्ध सैनिक बल की भी तैनाती कि गई है. ताकि जब रोड क्रॉस करना हो कांवड़ियों को अर्धसैनिक बल मदद करके सहूलियत से रोड पार करा सके.
वहीं हरिद्वार से कांवड़ लेकर दिल्ली पहुंचे रामबाबू बताते हैं कि उन्हें फरीदाबाद जाना है और वह हरिद्वार से जल लेकर आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि राजधानी में दिल्ली सरकार के द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है. हम लोगों के लिए एक रुट बंद कर दिया गया है. जिससे हमें चलने में काफी सुविधा हो रही है.
ट्रैफिक व्यवस्था की कांवड़ियों ने की तारीफ
कांवड़ यात्री सत्तबीर का कहना है कि वह हरिद्वार से चलकर आ रहे हैं, जगह-जगह पर सरकार के द्वारा अच्छी व्यवस्था की गई है. कांवड़ियों के लिए दिल्ली में भी बहुत अच्छी व्यवस्था है. कावड़ियों की यात्रा के लिए ट्रैफिक को एक रूट पर बंद कर दिया गया है. जिसकी वजह से हमें चलने में काफी आसानी हो रही है. साथ ही दिल्ली सरकार के द्वारा खाने-पीने की भी व्यवस्था टेंट के माध्यम से किया गया है.
वहीं, टेक सिंह बताते हैं कि जिस रूट से कांवड़िया आ रहे हैं उस रूट को गाड़ियों की आवाजाही के लिए रोक दिया गया है. दिल्ली सरकार के द्वारा जगह-जगह पर पुलिसकर्मी भी तैनात है वह हरिद्वार से जल लेकर चले हैं और उन्हें पलवल डिस्ट्रिक्ट जाना है.
दिल्ली ट्रैफिक का वैकल्पिक रूट बनाया गया
बता दें कि दिल्ली ट्रैफिक के द्वारा मथुरा रोड, कालिंदी कुंज और बदरपुर के तरफ कांवड़ियों की यात्रा को देखते हुए रूट डायवर्ट किया गया है. इसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है. इस रूट पर कांवड़ियों को यात्रा करने से बचना चाहिए और जो वैकल्पिक रूट बनाया गया है उससे यात्रा करें. दिल्ली ट्रैफिक के द्वारा कई मार्ग पर कांवड़ियों की यात्रा को देखते हुए वन वे कर दिया गया है. दिल्ली ट्रैफिक के द्वारा कालिंदी कुंज, मथुरा रोड,बदरपुर, एमबी रोड और मोदी मिल पर रूट डायवर्जन किया गया है जिसको लेकर एडवाइजरी जारी की गई है.
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