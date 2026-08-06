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हरिद्वार में कांवड़ियों का हंगामा, पुलिसकर्मी पर लगाया गंभीर आरोप, जानिए पूरा मामला

हरिद्वार के कांवड़ियों ने एक पुलिसकर्मी पर गंभीर आरोप लगाते हुए हंगामा. इस दौरान मौके पर विवाद काफी बढ़ गया था.

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हरिद्वार में कांवड़ियों का हंगामा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 6, 2026 at 2:37 PM IST

2 Min Read
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हरिद्वार: धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ लेकर आए कांवड़ियों ने हंगामा किया. उन्होंने ड्यूटी दे रहे एक पुलिसकर्मी पर गंभीर आरोप भी लगाया. मामले से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कांवड़ियों का एक दल पुलिसकर्मियों से उलझता हुआ नजर आ रहा है.

वीडियो हरिद्वार के चंडीघाट चौराहे का बताया जा रहा है, जहां कांवड़ियों का किसी बात को लेकर पुलिसकर्मी से विवाद हो गया. इस दौरान एक कांवड़िए ने वहां मौजूद पुलिसकर्मी पर गंभीर आरोप लगाते हुए हंगामा भी किया. साथ पुलिसकर्मी पर नशे में होने का आरोप भी लगाया. हालांकि एसपी सिटी ने पुलिसकर्मी के नशे में होने से साफ इंकार किया है.

वहीं एसपी सिटी अभय सिंह के मुताबिक बीती चार अगस्त की रात कांवड़ियों को हाईवे पर जाने से रोकने के दौरान कांवड़िए नाराज हो गए थे. सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन को देखते हुए पुलिसकर्मियों ने उन्हें निर्धारित मार्ग पर जाने के लिए रोका, जिससे कुछ कांवड़िए नाराज हो गए और विवाद की स्थिति बन गई. हालांकि उसके बाद उन्हें समझा बुझाकर वापस भेज दिया गया था. वहीं पुलिसकर्मी का भी मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसमें नशे की पुष्टि नहीं हुई.

एसपी सिटी अभय सिंह ने बताया कि चंडी घाट चौराहा व्यस्ततम चौराहा है. पुलिस कर्मी पूरी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी दे रहे थे. तभी थोड़ा सा विवाद हो गया. पुलिस द्वारा कांवड़िए को गंगाजल लाकर दिया गया और सकुशल रवाना किया गया.

एसपी सिटी ने यह भी स्पष्ट किया कि वायरल वीडियो में लगाए गए पुलिसकर्मी के शराब पीने के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया. मेडिकल जांच में किसी भी तरह के सेवन की पुष्टि नहीं हुई, जिसके बाद यह आरोप निराधार साबित हुआ. यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक जानकारी से बचना चाहिए.

जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, वो खुद कांवड़ियों ने अपने मोबाइल से बनाए हैं. वायरल वीडियो में एक कांवड़िया पुलिसकर्मी पर कांवड़ खंडित करने और नशे में होने का आरोप लगाता दिखाई दे रहा है. काफी दूर तक कांवड़िया पुलिसकर्मी के पीछे भागता हुआ भी नजर आ रहा है. हालांकि मेडिकल जांच में नशे की पुष्टि नहीं हुई है.
-अभय सिंह, एसपी सिटी, हरिद्वार-

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