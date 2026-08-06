हरिद्वार में कांवड़ियों का हंगामा, पुलिसकर्मी पर लगाया गंभीर आरोप, जानिए पूरा मामला
हरिद्वार के कांवड़ियों ने एक पुलिसकर्मी पर गंभीर आरोप लगाते हुए हंगामा. इस दौरान मौके पर विवाद काफी बढ़ गया था.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 6, 2026 at 2:37 PM IST
हरिद्वार: धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ लेकर आए कांवड़ियों ने हंगामा किया. उन्होंने ड्यूटी दे रहे एक पुलिसकर्मी पर गंभीर आरोप भी लगाया. मामले से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कांवड़ियों का एक दल पुलिसकर्मियों से उलझता हुआ नजर आ रहा है.
वीडियो हरिद्वार के चंडीघाट चौराहे का बताया जा रहा है, जहां कांवड़ियों का किसी बात को लेकर पुलिसकर्मी से विवाद हो गया. इस दौरान एक कांवड़िए ने वहां मौजूद पुलिसकर्मी पर गंभीर आरोप लगाते हुए हंगामा भी किया. साथ पुलिसकर्मी पर नशे में होने का आरोप भी लगाया. हालांकि एसपी सिटी ने पुलिसकर्मी के नशे में होने से साफ इंकार किया है.
कल रात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उक्त घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक नगर की आधिकारिक बाइट।— Haridwar Police Uttarakhand (@haridwarpolice) August 5, 2026
कृपया तथ्यों की पुष्टि हेतु पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी अवश्य सुनें एवं भ्रामक अथवा अपुष्ट सूचनाओं पर विश्वास न करें।#HaridwarPolice pic.twitter.com/YgmQU1lpyd
वहीं एसपी सिटी अभय सिंह के मुताबिक बीती चार अगस्त की रात कांवड़ियों को हाईवे पर जाने से रोकने के दौरान कांवड़िए नाराज हो गए थे. सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन को देखते हुए पुलिसकर्मियों ने उन्हें निर्धारित मार्ग पर जाने के लिए रोका, जिससे कुछ कांवड़िए नाराज हो गए और विवाद की स्थिति बन गई. हालांकि उसके बाद उन्हें समझा बुझाकर वापस भेज दिया गया था. वहीं पुलिसकर्मी का भी मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसमें नशे की पुष्टि नहीं हुई.
एसपी सिटी अभय सिंह ने बताया कि चंडी घाट चौराहा व्यस्ततम चौराहा है. पुलिस कर्मी पूरी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी दे रहे थे. तभी थोड़ा सा विवाद हो गया. पुलिस द्वारा कांवड़िए को गंगाजल लाकर दिया गया और सकुशल रवाना किया गया.
यही हमारी....Duty— Haridwar Police Uttarakhand (@haridwarpolice) August 4, 2026
🌙 कांवड़ मेला क्षेत्र का देर रात निरीक्षण कर रहे SSP हरिद्वार ने BHEL मध्यमार्ग पर सड़क दुर्घटना देख तत्काल अपना वाहन रुकवाया।
👮♂️ घायल महिला को बिना समय गंवाए उन्हें सरकारी वाहन से सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जिससे उन्हें शीघ्र उपचार मिल सका। pic.twitter.com/2dXvCFA23K
एसपी सिटी ने यह भी स्पष्ट किया कि वायरल वीडियो में लगाए गए पुलिसकर्मी के शराब पीने के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया. मेडिकल जांच में किसी भी तरह के सेवन की पुष्टि नहीं हुई, जिसके बाद यह आरोप निराधार साबित हुआ. यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक जानकारी से बचना चाहिए.
जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, वो खुद कांवड़ियों ने अपने मोबाइल से बनाए हैं. वायरल वीडियो में एक कांवड़िया पुलिसकर्मी पर कांवड़ खंडित करने और नशे में होने का आरोप लगाता दिखाई दे रहा है. काफी दूर तक कांवड़िया पुलिसकर्मी के पीछे भागता हुआ भी नजर आ रहा है. हालांकि मेडिकल जांच में नशे की पुष्टि नहीं हुई है.
-अभय सिंह, एसपी सिटी, हरिद्वार-
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