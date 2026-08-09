हरिद्वार में डुबकी लगाते ही गंगा के तेज बहाव में समा गया कांवड़िया, तलाश तेज
हरिद्वार में धनुष पुल पर स्नान कर रहा कांवड़िया गंगा में डूबा गया. लोगों ने शोर मचाया, लेकिन तब तक कांवड़िया लापता हो गया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 9, 2026 at 12:49 PM IST
हरिद्वार: उत्तराखंड के हरिद्वार में चल रहे कांवड़ मेले में हादसे भी हो रहे हैं. रविवार को हरकी पैड़ी के पास धनुष पुल के नीचे गंगा स्नान के दौरान एक कांवड़िया तेज बहाव की चपेट में आकर गहरे पानी में समा गया. कांवड़िया रेलिंग के बाहर खड़े होकर गंगा में डुबकी लगा रहा था. जैसे ही उसने पानी में छलांग लगाई, तेज धारा उसे अपने साथ बहाकर ले गई. आसपास मौजूद शिवभक्त कुछ समझ पाते, इससे पहले ही कांवड़िया पानी में लापता हो गया.
घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही जल पुलिस की और पीएसी राहत बचाव की टीम मौके पर पहुंची और गंगा में कांवड़िए की तलाश शुरू कर दी. जल पुलिस के जवान बोट और अन्य संसाधनों की मदद से कांवड़िए की तलाश में जुटे हैं. साथ ही पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद लोगों से कांवड़िए के संबंध में जानकारी जुटा रहे हैं. मामले जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि नहाने के दौरान मौके पर मौजूद एक शिवभक्त वीडियो बना रहा था और उसने कांवड़िए के गंगा में डूबने का वीडियो भी बना लिया.
गौरतलब है कि हरकी पैड़ी और आसपास के घाटों पर प्रशासन की ओर से लगातार श्रद्धालुओं और कांवड़ियों को नियमों का पालन करने, गंगा के तेज बहाव और प्रतिबंधित स्थानों पर स्नान नहीं करने की अपील की जा रही है. इसके बावजूद कुछ कांवड़िए जान जोखिम में डालकर रेलिंग पार कर खतरनाक स्थानों पर स्नान कर रहे हैं. ऐसे स्थानों पर पानी की गहराई और बहाव का अंदाजा नहीं होने के कारण हादसे का खतरा बना रहता है.
कांवड़ मेले के दौरान गंगा में डूबने की घटनाएं लगातार चिंता बढ़ा रही हैं. इससे पहले भी अलग अलग घटनाओं में कई कांवड़िए गंगा में डूब चुके हैं. अब तक कांवड़ मेला अवधि में तीन अलग-अलग घटनाओं में सात कांवड़िए डूब चुके हैं. जिनमें से 4 की मौत हो चुकी है और 3 अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है. प्रशासन और जल पुलिस की ओर से श्रद्धालुओं से सुरक्षित घाटों पर ही स्नान करने और सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाई गई रेलिंग के बाहर नहीं जाने की अपील की जा रही है.
गंगा में डूबे कांवड़िए की तलाश के लिए सर्च अभियान चलाया जा रहा है. कांवड़ियों से अपील है कि नियमों का पालन करते हुए ही गंगा में स्नान करें. स्नान करने के लिए प्रतिबंधित घाटों की ओर न जाएं.
-शिशुपाल सिंह नेगी, सीओ सिटी, हरिद्वार-
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