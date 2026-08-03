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हरिद्वार में मसाज करने वाले युवक की कांवड़ियों ने की पिटाई, पुलिस व स्थानीय युवकों ने बचाई जान

हरिद्वार: हरिद्वार में कांवड़ मेला मेला चरम सीमा पर चल रहा है, लेकिन कांवड़ मेले में हुड़दंग की घटनाएं भी सामने आने लगी हैं. हरिद्वार के बहादराबाद थाना क्षेत्र में पतंजलि योगपीठ पुल के नीचे कुछ कांवड़ियों ने एक मसाज करने वाले युवक के साथ जमकर मारपीट कर दी. मामूली बात को लेकर हुए विवाद के बाद कांवड़िए आक्रोशित हो गए और युवक पर टूट पड़े। देखते ही देखते वहां भीड़ जमा हो गई और युवक को बेरहमी से पीटा जाने लगा.

बताया जा रहा है कि मसाज के दौरान किसी कारणवश एक कांवड़िए की तबीयत बिगड़ने की बात सामने आई, जिसके बाद कुछ कांवड़ियों ने अपना आपा खो दिया. विवाद इतना बढ़ गया कि उन्होंने कानून अपने हाथ में लेते हुए मसाज करने वाले युवक के साथ मारपीट शुरू कर दी. मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार यदि समय रहते हस्तक्षेप नहीं होता तो घटना गंभीर रूप ले सकती थी. हंगामे की सूचना मिलते ही कांवड़ ड्यूटी पर तैनात पुलिस मौके पर पहुंची. स्थानीय व्यापारियों और आसपास मौजूद युवकों ने भी साहस दिखाते हुए बीच बचाव किया और युवक को भीड़ के चंगुल से बाहर निकाला.

इसके बाद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया और युवक को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया. घटना के दौरान पुल के नीचे काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा. मौके पर मौजूद लोगों की भीड़ जुट गई. मामले से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कई कांवड़िए एक यवक को पीटते हुए नजर आ रहे हैं. कई स्थानीय लोगों ने उसे जैसे तैसे करके छुड़ाया.