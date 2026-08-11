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गंगाजल ले जा रहे कांवड़िये की चलती बाइक में लगी आग, मौके पर मची अफरा तफरी

कांवड़िये की बाइक में लगी आग ( Photo-ETV Bharat )

रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की में कांवड़ यात्रा के दौरान एक बड़ा हादसा होने से टल गया. यहां पर कांवड़ियों की चलती बाइक में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, गनीमत रही इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन आग लगने से बाइक पूरी तरह से जलकर खाक हो गई. घटना देर रात घटित हुई, पुलिस का कहना है कि बाइक का साइलेंसर उतारने के कारण आग लगी है. बाइक पर आग लगने से बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. डाक कांवड़ अपने चरम पर है, ऐसे में दिल्ली-हरिद्वार हाईवे पर दोपहिया और चौपहिया वाहनों की दौड़ लगी हुई है, वहीं कुछ शिवभक्तों ने तो अपने वाहनों के साइलेंसर तक उतारे हुए हैं. जिससे वाहन में आग लगने का खतरा बना रहता है. ऐसा ही एक मामला रुड़की के नगला इमरती गांव स्थित सागर रत्ना होटल के पास बीती देर रात देखने को मिला है, जहां पर डाक कांवड़ ले जा रहे एक शिवभक्त की बाइक में अचानक आग लग गई. डाक कांवड़ ले जा रहे शिवभक्त की बाइक में लगी आग (Video-ETV Bharat)