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गंगाजल ले जा रहे कांवड़िये की चलती बाइक में लगी आग, मौके पर मची अफरा तफरी

रुड़की में एक कांवड़िये की बाइक में आग लग गई. लेकिन इस हादसे में जानमाल का नुकसान होने से बच गया.

Roorkee Kanwar Bike Fire
कांवड़िये की बाइक में लगी आग (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 11, 2026 at 12:11 PM IST

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Updated : August 11, 2026 at 12:25 PM IST

2 Min Read
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रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की में कांवड़ यात्रा के दौरान एक बड़ा हादसा होने से टल गया. यहां पर कांवड़ियों की चलती बाइक में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, गनीमत रही इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन आग लगने से बाइक पूरी तरह से जलकर खाक हो गई. घटना देर रात घटित हुई, पुलिस का कहना है कि बाइक का साइलेंसर उतारने के कारण आग लगी है. बाइक पर आग लगने से बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई.

डाक कांवड़ अपने चरम पर है, ऐसे में दिल्ली-हरिद्वार हाईवे पर दोपहिया और चौपहिया वाहनों की दौड़ लगी हुई है, वहीं कुछ शिवभक्तों ने तो अपने वाहनों के साइलेंसर तक उतारे हुए हैं. जिससे वाहन में आग लगने का खतरा बना रहता है. ऐसा ही एक मामला रुड़की के नगला इमरती गांव स्थित सागर रत्ना होटल के पास बीती देर रात देखने को मिला है, जहां पर डाक कांवड़ ले जा रहे एक शिवभक्त की बाइक में अचानक आग लग गई.

डाक कांवड़ ले जा रहे शिवभक्त की बाइक में लगी आग (Video-ETV Bharat)

बाइक सवार शिवभक्त सकुशल है और किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है. आग लगने की वजह बाइक से उतारे गए साइलेंसर से प्रतीत हो रही है. किसी भी वाहन को साइलेंसर उतार कर चलाना नहीं चाहिये, पुलिस और प्रशासन लगातार इस बात को लेकर आह्वान करता रहता है.
-शेखर चंद्र सुयाल,एसपी देहात-

हालांकि आग लगने के बाद बाइक सवार कांवड़िया सुरक्षित रूप से उतर गया, लेकिन कुछ ही देर में बाइक आग का गोला बन गई, घटना के समय मौके पर अफरा-तफरी मच गई और बाइक धू-धू कर जलने लगी, हालांकि कुछ देर के लिए हाईवे भी बाधित हो गया. वहीं पल भर में गंगाजल लेकर जा रहे शिवभक्त की बाइक जलकर खाक हो गई. वहीं गनीमत रही कि इस घटना में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई और बाइक सवार कांवड़िया भी सुरक्षित है.

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घटना में क्षतिग्रस्त हुई बाइक को सड़क किनारे कर दिया, जिसके बाद हाईवे चालू किया गया. बताते चलें कि हरिद्वार से डाक कांवड़ लेकर बड़ी संख्या में शिवभक्त लौट रहे हैं, जिसमें बड़ी तादाद बाइक सवार कांवड़ियों की भी है. शिवभक्तों में कांवड़ यात्रा को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला.

पढ़ें: चलती कार में लगी आग, यात्रियों ने कूदकर बचाई जान, दमकल कर्मियों ने बमुश्किल पाया काबू

Last Updated : August 11, 2026 at 12:25 PM IST

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