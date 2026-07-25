कांवड़ यात्रा 2026: 15 दिन तक रहेगा ट्रैफिक डाइवर्जन, गाजियाबाद में ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी
कावड़ यात्रा 2026 को देखते हुए गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली है. गाजियाबाद में दो चरणों में ट्रैफिक डायवर्जन किया जाएगा.
Published : July 25, 2026 at 2:10 PM IST|
Updated : July 25, 2026 at 2:16 PM IST
नई दिल्ली: कांवड़ यात्रा 2026 को देखते हुए गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई है. इसके लिए गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है. इसके अनुसार दो चरणों में ट्रैफिक डायवर्जन किया जाएगा. पहले चरण के तहत 29 जुलाई 2026 से भारी मालवाहक वाहनों के लिए डायवर्जन लागू होगा जो 12 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेगा. वहीं हल्के मालवाहक वाहनों और सवारी वाहनों के लिए डायवर्जन 5 अगस्त 2026 से लागू होकर 12 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेगा. कावड़ यात्रा को लेकर ट्रैफिक पुलिस अलर्ट मोड में है.
भारी माल वाहक वाहनों के लिए 29 जुलाई से डायवर्जन
पुलिस उपायुक्त यातायात त्रिगुण बिसेन के मुताबिक, भारी माल वाहक वाहनों के लिए 29 जुलाई से डायवर्जन प्लान लागू किया जा रहा है जो की 12 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेगा. ट्रेफिक डायवर्जन को लेकर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई जा चुकी है. इस दौरान ट्रैफिक वालंटियर फोर्स की भी तैनाती रहेगी. किसी भी तरह की सुविधा से बचने के लिए डायवर्जन प्लान जरूर देखकर निकले.
29 जुलाई से 12 अगस्त तक का प्लान
दिल्ली की ओर से आने वाले भारी मालवाहक वाहनों का तुलसी निकेतन बॉर्डर, सीमापुरी बॉर्डर, आनंद विहार बॉर्डर से गाजियाबाद में प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. ऐसे वाहन जिन्हें हरिद्वार, मुरादाबाद, अमरोहा, लखनऊ आदि गंतव्य तक जाना है वह सभी चौधरी चरण सिंह मार्ग गाजीपुर मंडी और NH 9 का प्रयोग करते हुए डासना इंटरसेक्शन से ईस्टर्न एक्सप्रेसवे और अक्षरधाम से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेशन का प्रयोग करते हुए ईस्टर्न पेरिफेरल इंटरसेक्शन का प्रयोग करते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे.
आगामी कांवड यात्रा-2026 के दृष्टिगत ट्रैफिक एडवाइजरी#KanwarYatra@Uppolice @uptrafficpolice @dgpup @adgzonemeerut @digrangemeerut @ghaziabadpolice pic.twitter.com/iabWIyUqbF— Ghaziabad Traffic Police (@Gzbtrafficpol) July 24, 2026
बागपत की ओर से आने वाले वाहन, जिन्हें दिल्ली की ओर जाना है ट्रॉनिका सिटी, सोनिया विहार और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे होते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे. हापुड़, बुलंदशहर की ओर से आने वाले वाहन डासना पुल, लाल कुआं, आत्माराम स्टील प्लांट तिराहा से सीधे गाजियाबाद की शहर की ओर न जाकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 का प्रयोग करते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे.
इन मार्गों पर भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक
लोनी बॉर्डर से लोनी कस्बे की ओर भारी वाहनों का प्रवेश पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा. संतोष मेडिकल कट सिद्धार्थ विहार से मेरठ तिराहा की ओर भारी वाहनों का प्रवेश पूर्णत प्रतिबंधित रहेगा.गौर ग्रीन खुदा काला पत्थर सेक्टर 62 से झांसी कनवानी से नेशनल हाईवे 9 की ओर इंदिरापुरम क्षेत्र में भारी वाहनों का प्रवेश पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा.
गंग नहर पटरी, कांवड़ मार्ग, पाइपलाइन मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर भारी वाहनों का प्रवेश पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा. हापुड़, भोजपुर से आने वाले भारी वाहनों का मोदीनगर और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की ओर प्रवेश पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा. सौर ऊर्जा मार्ग से साहिबाबाद अंडर पास होकर साहिबाबाद स्टेशन कट जीटी रोड की ओर आने वाले वाहनों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा.
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