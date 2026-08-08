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कांवड़ यात्रा ट्रैफिक अलर्ट; आगरा में इस दिन से रूट डायवर्जन, घर से निकलने से पहले जान लें पूरी डिटेल

डीसीपी यातायात सोनम कुमार ने बताया कि नगर परिक्रमा और बल्केश्वर महादेव मेला को लेकर शहर के बाहर और अंदरूनी मार्ग का विशेष यातायात डायवर्जन प्लान बनाया है. जो रविवार की शाम 4 बजे से लागू होगा. भारी वाहन शहर में प्रवेश नहीं करेंगे. गैर जनपदों से आने वाले वाहनों का डायवर्जन प्लान बनाया गया है. जिसमें दिल्ली की ओर से आने वाले भारी वाहनों को मथुरा स्थित रिफाइनरी टाउनशिप चौराहे से गोकुल बैराज, यमुना एक्सप्रेसवे और दक्षिणी बाईपास मार्ग से निकाला जाएगा. इसके साथ ही हाथरस से आगरा आने वाले भारी वाहनों को सिकंदराराऊ अथवा मथुरा की ओर डायवर्ट किया जाएगा.



ये रहेगा रूट डायवर्जन



बल्केश्वर क्षेत्र में वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित



● वाटर वर्क्स चौराहा और कमला नगर की ओर से बल्केश्वर मंदिर मेला क्षेत्र में सभी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा.



● वाटर वर्क्स चौराहे पर छोटे वाहनों को आवश्यकतानुसार रोका जाएगा.



● वाटर वर्क्स से जीवनी मंडी मार्ग पर सभी वाहनों का आवागमन बंद रहेगा.



● गधापाड़ा तिराहा से जीवनी मंडी की ओर सभी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा.



● सुल्तानगंज की पुलिया से गधापाड़ा की ओर भारी, मध्यम और चारपहिया वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा.



● सुल्तानगंज की पुलिया से पालीवाल पार्क जाने वाले चार पहिया वाहन भगवान टॉकीज से एमजी रोड होकर जाएंगे.



● पालीवाल पार्क से जीवनी मंडी की ओर सभी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा.



● डॉ. आंबेडकर पुल (एत्मादउद्दौला) की ओर से बेलनगंज की तरफ कोई वाहन नहीं जाएगा.



हाथी घाट की ओर भी नहीं जाएंगे वाहन



● जीवनी मंडी चौराहा से हाथी घाट की ओर वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा.



● दरेसी नंबर-2 से मनकामेश्वर मंदिर की ओर वाहन नहीं जाएंगे.



● विक्टोरिया पार्क तिराहा से पुरानी मंडी की ओर चारपहिया वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा.



फूल सैयद चौराहा भी बंद



● शमशाबाद रोड के 100 फुटा मोड़ तिराहा से राजपुर चुंगी और फूल सैय्यद चौराहा तक सभी वाहनों का आवागमन बंद रहेगा.



● छीपीटोला चौराहा से स्टेट बैंक तिराहा की ओर सभी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा.



● कलक्ट्रेट तिराहा से तहसील चौराहा तक आवागमन बंद रहेगा.



● बोदला चौराहा से सिकंदरा की ओर वाहन नहीं जाएंगे.



● कैलाश मोड़ से कैलाश मंदिर मार्ग पर वाहनों का प्रवेश नहीं हेागा.





दूसरे जिलों से आने वाले वाहनों का डायवर्जन



● एनएच-19 पर रैपुरा जाट दक्षिणी बाईपास से कुबेरपुर कट तक भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा.



● फिरोजाबाद से आने वाले भारी वाहनों को यमुना एक्सप्रेसवे तथा मथुरा से आने वाले वाहनों को दक्षिणी और उत्तरी बाईपास से गुजारा जाएगा.



● हाथरस से फिरोजाबाद जाने वाले सभी वाहन मुंडी चौराहे से एत्मादपुर होकर जाएंगे.



● ग्वालियर से हाथरस और फिरोजाबाद जाने वाले वाहन रोहता नहर, दिगनेर पुलिया और इनर रिंग रोड से गुजरेंगे.



● जयपुर से हाथरस जाने वाले वाहन दक्षिणी बाईपास, दिगनेर पुलिया, इनर रिंग रोड और यमुना एक्सप्रेसवे से जाएंगे.



● टेढ़ी बगिया से जलेसर (एटा) और हाथरस मार्ग पर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा.



● टेढ़ी बगिया से रामबाग चौराहे तक भारी वाहनों का आवागमन बंद रहेगा.



ये रहेगा परिक्रमा मार्ग



राजेश्वर महादेव मंदिर (राजपुर चुंगी) से फूल सैय्यद चौराहा, माल रोड, पुलिस आयुक्त आवास, बालूगंज, छीपीटोला, रावली, कलक्ट्रेट तिराहा, तहसील चौराहा, रुई की मंडी, भोगीपुरा, पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर, शंकरगढ़ पुलिया, रामनगर पुलिया, मारुति एस्टेट चौराहा, बोदला चौराहा, सिकंदरा तिराहा, सिकंदरा मंडी अंडरपास, कैलाश मोड़, कैलाश मंदिर, खंदारी चौराहा, भगवान टॉकीज, सुल्तानगंज पुलिया, वाटर वर्क्स, बल्केश्वर महादेव मंदिर, जीवनी मंडी, बेलनगंज, छत्ता, मनकामेश्वर मंदिर, हाथी घाट, श्मशान घाट तिराहा होकर परिक्रमा पुनः राजेश्वर महादेव मंदिर पर समाप्त होगी.



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