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गाजियाबाद में तीन प्रमुख मार्गो से निकलेगी कावड़ यात्रा, ट्रैफिक पुलिस के साथ तैनात होगी TVF, 6 अगस्त से डायवर्सन

गाजियाबाद कावड़ यात्रा को लेकर पुलिस और प्रशासन की विशेष तैयारी,अधिकारियों ने जिले के प्रमुख कावड़ मार्गों का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया.

गाजियाबाद में तीन प्रमुख मार्गो से निकलेगी कावड़ यात्रा
गाजियाबाद में तीन प्रमुख मार्गो से निकलेगी कावड़ यात्रा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 12, 2026 at 2:34 PM IST

5 Min Read
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नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में कावड़ यात्रा शुरू होने में अब करीब तीन सप्ताह का समय बाकी है. इसी को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने तैयारी को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रमुख जिला होने के कारण गाजियाबाद कावड़ यात्रा के दौरान बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. हरिद्वार से जल लेकर लौट रहे हजारों शिव भक्त गाजियाबाद के विभिन्न मार्गो से होकर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की ओर जाते हैं. ऐसे में यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, आवागमन और बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था सुनिश्चित करना प्रशासन की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल है.

प्रमुख कावड़ मार्गों का स्थलीय निरीक्षण: गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने कावड़ यात्रा के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार कर ली है. ट्रैफिक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने जिले के प्रमुख कावड़ मार्गों का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है. निरीक्षण के दौरान ऐसे तमाम स्थानों की पहचान की गई है. जहां ट्रैफिक डायवर्जन लागू करना होगा. अतिरिक्त बैरिकेडिंग की आवश्यकता होगी या सड़क पर बने अवैध कटों और यूटर्न को बंद करना कराया जाना जरूरी है. इन सभी बिंदुओं पर समय रहते कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों को पत्र भेज कर आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं.

एडीसीपी ट्रैफिक ने दी कावड़ यात्रा के व्यवस्था संबंधी जानकारी (ETV Bharat)

तीन प्रमुख कावड़ मार्गों पर व्यवस्था मजबूत: ट्रैफिक पुलिस विशेष रूप से गाजियाबाद के तीन प्रमुख कावड़ मार्गों पर व्यवस्था मजबूत करने पर जोर दे रही है. इन मार्गों पर श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में होती है. इसलिए यातायात संचालन सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं की निर्वाण आवाजाही को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग स्तर पर तैयारी की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि पिछले वर्षों के अनुभवों का विश्लेषण कर इस बार व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि कावड़ियों के साथ-साथ आम नागरिकों को भी कम से कम असुविधा हो.

तीन प्रमुख कावड़ मार्गों पर व्यवस्था मजबूत
तीन प्रमुख कावड़ मार्गों पर व्यवस्था मजबूत (ETV Bharat)

एडीसीपी ट्रैफिक ने दी व्यवस्था संबंधी जानकारी: एडीसीपी ट्रैफिक वरुण सिंह ने बताया, कावड़ यात्रा के दौरान विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया जा रहा है. ट्रैफिक पुलिस ने लोक निर्माण विभाग, नगर निगम, विद्युत विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों के नोडल अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर आवश्यक कार्यों की समीक्षा शुरू कर दी है. सड़क पर मरम्मत, प्रकाश व्यवस्था, बेरीकेटिंग, साइन बोर्ड और अन्य जरूरी सुविधाओं को समय पर पूरा करने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है.

गाजियाबाद के प्रमुख कांवड़ मार्ग

•⁠ ⁠दिल्ली मेरठ रोड

कांवड़ बॉर्डर से शुरू होकर मुरादनगर, मोदीनगर, गाजियाबाद शहर, मोहनगर होते हुए दिल्ली की ओर जाता है. यह सबसे व्यस्त कावड़ मार्ग है. लगभग 50 किलोमीटर का यह मार्ग है.

⁠ ⁠दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे

इस मार्ग का मुख्य रूप से डाक कावड़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है. मेरठ के परतापुर टोल से यूपी गेट तक यह मार्ग कावड़ यात्रा के दौरान बेहद महत्वपूर्ण रहता है. ये मार्ग 35 किलोमीटर का है.

•⁠ ⁠पाइपलाइन रोड
लोनी बॉर्डर से निवाड़ी तक का मार्ग. जिस पर बड़ी संख्या में पैदल कावड़ यात्री चलते हैं.

ट्रैफिक वालंटियर फोर्स का गठन : इस बार कावड़ यात्रा के दौरान ट्रैफिक प्रबंधन को और प्रभावी बनाने के लिए ट्रैफिक वालंटियर फोर्स का भी गठन किया गया है. जहां एक तरफ जिले में सिविल पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की तनाती होगी तो वहीं दूसरी तरफ 550 से अधिक ट्रैफिक वालंटियर फोर्स के वॉलिंटियर्स ग्राउंड पर तैनात रहेंगे. ट्रैफिक पुलिस द्वारा सभी वॉलिंटियर्स को प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है. वॉलिंटियर्स कांवड़ मार्ग पर ट्रैफिक संचालन में सहयोग करेंगे. श्रद्धालुओं को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएंगे और जरूरत पड़ने पर पुलिस का सहयोग करेंगे. कावड़ यात्रा को लेकर 6 अगस्त से डायवर्सन लागू होगा.

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