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अखिलेश यादव को सीएम बनाने की मन्नत लेकर दंडवत कांवड़ यात्रा पर निकले नीरज, गोला गोकर्णनाथ में चढ़ाएंगे गंगाजल

शाहजहांपुर : सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की भक्ति में हर कोई रंगा नजर आ रहा है. शिव भक्ति के साथ सियासी आस्था का भी अनोखा संगम देखने को मिल रहा है. यहां एक युवक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को 2027 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की मनोकामना लेकर दंडवत कांवड़ यात्रा पर निकला है. सीने पर अखिलेश यादव का टैटू, टी-शर्ट पर मुख्यमंत्री बनाने की मनोकामना और गंगाजल के घड़े पर सपा का झंडा. युवक की यह अनोखी कांवड़ यात्रा लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है.

नवादा सोनबरसा गांव के रहने वाले नीरज यादव ने भगवान शिव की भक्ति के साथ अपनी राजनीतिक आस्था को भी अपनी कांवड़ यात्रा का हिस्सा बना लिया है. वह दंडवत करते हुए गंगाजल लेकर गोला गोकर्णनाथ के लिए रवाना हुए हैं. नीरज यादव के सीने पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का टैटू बना हुआ है. वहीं उनकी टी-शर्ट पर अखिलेश यादव को 2027 में मुख्यमंत्री बनाने की मनोकामना लिखी हुई है. सबसे खास बात यह है कि गंगाजल के जिस घड़े को लेकर वह यात्रा कर रहे हैं, उस पर समाजवादी पार्टी का झंडा लिपटा हुआ है.

नीरज यादव का कहना है कि वह पूरी आस्था और विश्वास के साथ यह यात्रा कर रहे हैं. उनका संकल्प है कि गोला गोकर्णनाथ पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे और भोलेनाथ से अखिलेश यादव को 2027 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की कामना करेंगे. दंडवत करते हुए कांवड़ यात्रा करना आसान नहीं होता. बावजूद नीरज लगातार अपनी यात्रा आगे बढ़ा रहे हैं.