ETV Bharat / state

अखिलेश यादव को सीएम बनाने की मन्नत लेकर दंडवत कांवड़ यात्रा पर निकले नीरज, गोला गोकर्णनाथ में चढ़ाएंगे गंगाजल

नीरज ने सीने पर अखिलेश का टैटू बनवाया है. जिस घड़े में गंगाजल ले जा रहे हैं वह सपा के झंडे में लिपटा हुआ है.

टीशर्ट पर अखिलेश यादव की फोटो. सीने पर टैटू.
टीशर्ट पर अखिलेश यादव की फोटो. सीने पर टैटू. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 9, 2026 at 5:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शाहजहांपुर : सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की भक्ति में हर कोई रंगा नजर आ रहा है. शिव भक्ति के साथ सियासी आस्था का भी अनोखा संगम देखने को मिल रहा है. यहां एक युवक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को 2027 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की मनोकामना लेकर दंडवत कांवड़ यात्रा पर निकला है. सीने पर अखिलेश यादव का टैटू, टी-शर्ट पर मुख्यमंत्री बनाने की मनोकामना और गंगाजल के घड़े पर सपा का झंडा. युवक की यह अनोखी कांवड़ यात्रा लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है.

नवादा सोनबरसा गांव के रहने वाले नीरज यादव ने भगवान शिव की भक्ति के साथ अपनी राजनीतिक आस्था को भी अपनी कांवड़ यात्रा का हिस्सा बना लिया है. वह दंडवत करते हुए गंगाजल लेकर गोला गोकर्णनाथ के लिए रवाना हुए हैं. नीरज यादव के सीने पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का टैटू बना हुआ है. वहीं उनकी टी-शर्ट पर अखिलेश यादव को 2027 में मुख्यमंत्री बनाने की मनोकामना लिखी हुई है. सबसे खास बात यह है कि गंगाजल के जिस घड़े को लेकर वह यात्रा कर रहे हैं, उस पर समाजवादी पार्टी का झंडा लिपटा हुआ है.

नीरज यादव का कहना है कि वह पूरी आस्था और विश्वास के साथ यह यात्रा कर रहे हैं. उनका संकल्प है कि गोला गोकर्णनाथ पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे और भोलेनाथ से अखिलेश यादव को 2027 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की कामना करेंगे. दंडवत करते हुए कांवड़ यात्रा करना आसान नहीं होता. बावजूद नीरज लगातार अपनी यात्रा आगे बढ़ा रहे हैं.

नीरज यादव का कहना है कि उन्होंने यह संकल्प भगवान शिव के सामने अपनी आस्था के साथ रखा है. उन्हें पूरा विश्वास है कि भोलेनाथ उनकी मनोकामना सुनेंगे और अखिलेश यादव को 2027 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद देंगे. नीरज यादव सोमवार को गोला गोकर्णनाथ पहुंचकर शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाएंगे. उनका कहना है कि यह यात्रा उनके लिए सिर्फ कांवड़ यात्रा नहीं, बल्कि आस्था और संकल्प की यात्रा है.

यह भी पढ़ें : फतेहपुर में श्रद्धालुओं से भरी लोडर पेड़ से टकराकर पलटी, 29 घायल; सात कानपुर हैलट रेफर

TAGGED:

KANWAR YATRA TO MAKE AKHILESH YADAV
SHAHJAHANPUR NEERAJ KANWAR YATRA
SHAHJAHANPUR NEWS
अखिलेश यादव के लिए कांवड़ यात्रा
KANWAR YATRA 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.