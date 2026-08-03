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Kanwar Yatra 2026: कांवड़ यात्रा से बाजार हुआ गुलजार, महादेव प्रिंट वाले भगवा गमछों की बढ़ी डिमांड

दिल्ली ही नहीं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से आने वाले कांवड़िए भी बड़ी संख्या में खरीदारी कर रहे हैं.

Kanwar Yatra 2026
महादेव टी-शर्ट बनी कांवड़ियों की पहली पसंद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 3, 2026 at 3:03 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्‍ली: कांवड़ यात्रा को लेकर राजधानी के बाजार पूरी तरह भगवामय नजर आने लगे हैं. महादेव की तस्वीरों और ‘हर-हर महादेव’ व ‘बोल बम’ लिखी टी-शर्ट, गमछे, पटके, टोपी और अन्य पूजा सामग्री की मांग तेजी से बढ़ गई है. दिल्ली ही नहीं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से आने वाले कांवड़िए भी बड़ी संख्या में खरीदारी कर रहे हैं, जिससे बाजारों में रौनक और कारोबार दोनों बढ़ गए हैं.

दुकानदारों का कहना है कि इस बार हर उम्र के कांवड़िए खास डिजाइन वाले कपड़ों को पसंद कर रहे हैं. सावन का महीना और कांवड़ यात्रा, जैसे-जैसे यात्रा अपने चरम की ओर बढ़ रही है, वैसे-वैसे बाजारों में भी रौनक बढ़ती जा रही है. दुकानों पर महादेव की तस्वीरों वाली टी-शर्ट, बोल बम लिखे गमछे, भगवा पटके, टोपी से जुड़ा सामान सजा हुआ है. सुबह से देर रात तक कांवड़िए अपनी पसंद का सामान खरीदने पहुंच रहे हैं.

महादेव प्रिंट वाले कपड़ों की धूम, कांवड़ियों के लिए सजे बाजार (ETV Bharat)

दुकानदार के अनुसार, सबसे ज्यादा मांग महादेव प्रिंट वाली टी-शर्ट और गमछों की है. कई लोग अपनी पूरी टोली के लिए एक जैसी ड्रेस खरीद रहे हैं, ताकि यात्रा के दौरान सभी एक जैसी पहचान में नजर आएं. बाजार में हर बजट के हिसाब से कांवड़ियों के लिए कपड़े उपलब्ध हैं. महादेव प्रिंट वाली टी-शर्ट की कीमत करीब 150 से 200 रुपये रखी गई है, जबकि गमछे, पटके और अन्य सामान भी अलग-अलग कीमतों पर बिक रहे हैं. कम कीमत, आकर्षक डिजाइन और अच्छी क्वालिटी की वजह से श्रद्धालु बड़ी संख्या में इन टी-शर्टों की खरीदारी कर रहे हैं.

सूती टी-शर्ट की मांग ज्‍यादा

खरीदारों का कहना है कि कांवड़ यात्रा के दौरान कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है. ऐसे में इस भीषण गर्मी और उमस को देखते हुए वे सूती (कॉटन) टी-शर्ट खरीदना पसंद कर रहे हैं, ताकि यात्रा के दौरान उन्हें आराम मिले और पसीने की वजह से परेशानी न हो. श्रद्धालुओं का कहना है कि महादेव प्रिंट वाली टी-शर्ट पहनकर यात्रा करने का अलग ही उत्साह और आस्था का एहसास होता है.बाइट-खरीदारहमने कॉटन की टी-शर्ट इसलिए खरीदी है क्योंकि यात्रा लंबी होती है. गर्मी में यही सबसे आरामदायक रहती है और महादेव प्रिंट होने से यात्रा का उत्साह भी बढ़ जाता है.बाजार में कपड़ों के अलावा कांवड़ सजाने का सामान, झंडे, डमरू, त्रिशूल, रुद्राक्ष की मालाएं, हाथों में बांधने वाले बैंड और पूजा सामग्री की भी अच्छी-खासी बिक्री हो रही है.

दुकानदारों को उम्मीद है कि कांवड़ यात्रा के अंतिम दिनों तक बिक्री और बढ़ेगी. आस्था और उत्साह का यही रंग इन दिनों राजधानी के बाजारों में साफ दिखाई दे रहा है.कांवड़ यात्रा के साथ राजधानी के बाजार भी पूरी तरह भगवामय नजर आ रहे हैं. 150 से 200 रुपये तक की महादेव प्रिंट वाली कॉटन टी-शर्ट श्रद्धालुओं की पहली पसंद बनी हुई है. दुकानदारों के चेहरे पर अच्छी बिक्री की खुशी है, तो वहीं कांवड़िए आरामदायक कपड़ों के साथ अपनी आस्था को भी खास अंदाज में व्यक्त कर रहे हैं.

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