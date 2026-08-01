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यूपी में कांवड़ यात्रा; 850 किलोमीटर तक खड़ी कांवड़ लेकर निकले शिवभक्त, बोले- "सब भोले बाबा की कृपा है"

यूपी में कांवड़ यात्रा ( Photo credit: ETV Bharat )

मेरठ : सावन का महीना शुरू हो चुका है. कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है. शिव भक्तों का सैलाब उमड़ने लगा है. शिवभक्त गोमुख-गंगोत्री से मध्य प्रदेश के मुरैना जिले तक करीब 850 किलोमीटर की दूरी तय करके खड़ी कांवड़ लेकर जा रहे हैं. बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड के हरिद्वार से कांवड़ लेकर यात्रा करते हैं. शिव भक्तों के जत्थे से ईटीवी भारत की टीम ने बातचीत की. इस दौरान शिवभक्तों ने कहा कि गोमुख से कांवड़ लेकर आ रहे हैं, सब भोले बाबा की कृपा है. यूपी में कांवड़ यात्रा (Video credit: ETV Bharat)

कांवड़ यात्री विजेंद्र सिंह बताते हैं कि वह मूलरूप से मुरैना जिले के रहने वाले हैं और वह गंगोत्री-गोमुख से कांवड़ लेकर यात्रा कर रहे हैं. उनके साथ करीब 24 लोग हैं. इसमें हर उम्र के लोग हैं, युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और ऐसे लोग हैं, जिन्हें काफी अनुभव है. उन्होंने बताया कि करीब 850 किलोमीटर की उनकी यह धार्मिक यात्रा है. कंधे पर लगातार कांवड़ लेकर चलना होता है.