यूपी में कांवड़ यात्रा; 850 किलोमीटर तक खड़ी कांवड़ लेकर निकले शिवभक्त, बोले- "सब भोले बाबा की कृपा है"
गोमुख-गंगोत्री से मध्य प्रदेश के मुरैना जिले तक कांवड़ लेकर जा रहे शिवभक्तों से ईटीवी भारत की टीम ने की बातचीत.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 1, 2026 at 5:49 PM IST
मेरठ : सावन का महीना शुरू हो चुका है. कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है. शिव भक्तों का सैलाब उमड़ने लगा है. शिवभक्त गोमुख-गंगोत्री से मध्य प्रदेश के मुरैना जिले तक करीब 850 किलोमीटर की दूरी तय करके खड़ी कांवड़ लेकर जा रहे हैं. बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड के हरिद्वार से कांवड़ लेकर यात्रा करते हैं. शिव भक्तों के जत्थे से ईटीवी भारत की टीम ने बातचीत की. इस दौरान शिवभक्तों ने कहा कि गोमुख से कांवड़ लेकर आ रहे हैं, सब भोले बाबा की कृपा है.
कांवड़ यात्री विजेंद्र सिंह बताते हैं कि वह मूलरूप से मुरैना जिले के रहने वाले हैं और वह गंगोत्री-गोमुख से कांवड़ लेकर यात्रा कर रहे हैं. उनके साथ करीब 24 लोग हैं. इसमें हर उम्र के लोग हैं, युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और ऐसे लोग हैं, जिन्हें काफी अनुभव है. उन्होंने बताया कि करीब 850 किलोमीटर की उनकी यह धार्मिक यात्रा है. कंधे पर लगातार कांवड़ लेकर चलना होता है.
उन्होंने बताया कि कांवड़ को कहीं रास्ते में रखना नहीं होता है. श्रद्धालु एक दूसरे से कांवड़ लेकर नियमित चलते हैं. उन्होंने कहा कि इससे उनके मन को सुकून मिलता है. 10 अगस्त तक उन्हें मुरैना पहुंचना है. उन्होंने बताया कि यह कांवड़ यात्रा थोड़ी सी अलग है. उन्होंने बताया कि कांवड़ तब तक कंधे पर रहती है जब तक अपनी मंजिल पर पहुंचकर मंदिर में भगवान का जलाभिषेक न कर दें.
कांवड़ यात्री पहलवान सिंह बताते हैं कि परिवार की सुख, शांति और समृद्धि के लिए धार्मिक यात्रा कर रहे हैं और इससे पहले भी यात्रा कर चुके हैं. वह बताते हैं कि उनके गांव में धार्मिक स्थल बना हुआ है, वहां पर गंगाजल से जलाभिषेक करके पूजा अर्चना की जाती है.
शिव भक्त महेश सिंह बताते हैं कि 17 जुलाई को मुरैना जिले से कांवड़ यात्रा के लिए सभी लोग घर से एक साथ निकले थे और उसके बाद 19 जुलाई को एक साथ गोमुख से कांवड़ यात्रा लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं. उन्होंने बताया कि हर दिन औसतन 40 से 45 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए आ रहे हैं और ऐसे में 10 तारीख तक पूरी संभावना है कि अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे.
यह भी पढ़ें : कांवड़ यात्रा 2026: कंधे पर एक तरफ बेटियां, दूसरी तरफ गंगाजल, अलीगढ़ के संजू बाबा की अनोखी कांवड़ यात्रा