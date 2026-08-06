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भोलेनाथ से मांगी बेटी की मन्नत, जन्म लिया तो कांवड़ लेकर निकले पति-पत्नी

बेटी के जन्म लेने की खुशी में निकले दंपति और मां-पिता की तस्वीर के साथ कांवड़ उठाए युवक. ( Photo Credit; ETV Bharat )

दिल्ली के रहने वाले दीनदयाल बताते हैं कि उन्होंने एक मन्नत ईश्वर से मांगी है और उन्हें विश्वास है कि जल्द ही पूर्ण होगी. भगवान भोलेनाथ में बहुत आस्था है और इसीलिए वह कांवड़ लेकर लगातार चल रहे हैं. उनके साथ और भी काफी लोग हैं और सभी आगे पीछे चल रहे हैं. कांवड़ लेकर मेरठ पहुंचे विकास बताते हैं कि वह 21 जुलाई को घर से निकले थे और गौमुख से आस्था की कांवड़ लेकर आ रहे हैं. बताया कि लगभग 600 किलोमीटर की उनकी यात्रा है और अधिकांश सफर उनका तय हो चुका है, अब तो महज 85 से 90 किलोमीटर की दूरी शेष बची है.

इसी तरह हरियाणा की नताशा सिंह बताती हैं कि वह हरिद्वार से कावड़ यात्रा में शामिल हैं. गाय को राष्ट्र माता का दर्जा मिले, गौ हत्या बंद हो, इसीलिए कांवड़ लेकर निकली हैं. दिल्ली में नागलोई की रहने वालीं शीतल अपने पति और छोटी सी बिटिया के साथ कांवड़ यात्रा में शामिल है. वह लगातार आगे बढ़ रही हैं. मेरठ से गुजरते हुए ईटीवी भारत संवाददाता को बताया कि उन्होंने ईश्वर से एक बेटी मांगी थी और उसके जन्म लेने की खुशी में कांवड़ यात्रा में शामिल हुईं. वे लौटकर अपने नजदीक के शिवालय में जलाभिषेक करेंगी. कांवड़ यात्रियों में दिल्ली की वैष्णवी भी शामिल हैं, जिनकी उम्र महज 8 साल है. वह अपनी बुआ, मम्मी और पिताजी के साथ कावड़ लेकर निकली हैं. बेहद ही मासूमियत से बताया कि उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, परिवार के साथ कांवड़ लेकर आई हैं .

मेरठ में एक युवक अपनी कांवड़ पर माता-पिता की तस्वीर लेकर जाते दिखा. पूछने पर युवक जितेंद्र ने बताया कि वह हरियाणा का रहने वाला है और हरिद्वार से लौट रहा है. बताया कि उसके मां-पिता दोनों ही दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन वह उनसे बहुत प्यार करता है. उसे लगता है कि वे हमेशा उसके आसपास ही हैं. इसीलिए हरिद्वार में जाकर माता-पिता की तस्वीर को स्नान कराया और अब अपने घर के लिए लौट रहा है.

दूसरी तरफ दिल्ली के तरुण खटीक हत्याकांड में न्याय की गुहार लगाते हुए भी कांवड़ निकाली गई है. तरुण के भाई अरुण ने मुजफ्फरनगर में बताया कि उनके परिवार को न्याय चाहिए. इसीलिए भाई के नाम की कांवड़ लेकर निकले हैं.

मेरठ/मजफ्फरनगर/बागपत : सावन मास में भगवान भोलेनाथ के भक्त कांवड़ लेकर निकल रहे हैं. कुछ तो ऐसे हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं. भक्ति के अनोखे रंग इन कांवड़ियों में देखने को मिल रहे हैं. कोई अपने माता-पिता की तस्वीर कांवड़ पर लगाए निकला है तो कोई कोई गाय को पहचान दिलाने का संकल्प लेकर. इनमें एक दंपति ऐसे भी हैं, जिन्होंने बेटी की मन्नत मांगी थी. बिटिया ने जन्म लिया तो पति-पत्नी कांवड़ लेकर निकल पड़े. भक्ति में लीन ऐसे कांवड़ियों की संख्या लाखों में है, जो हर साल कांवड़ यात्रा करते हैं.

कांवड़ यात्रियों ने की यूपी पुलिस की तारीफ

विकास ने यूपी पुलिस की तारीफ की. कहा कि उत्तराखंड की पुलिस से अच्छी तो उत्तर प्रदेश की पुलिस है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुलिस बेहद ही एक्टिव है. इस तरह के इंतजाम न तो राजस्थान में हैं और न ही उत्तराखंड में. शिव भक्तों का कहना है कि वह प्रशासन के सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं.

मेरठ से गुजरते कांवडिए (Photo Credit; ETV Bharat)





तरुण को न्याय दिलाने के लिए उठाई कांवड़

मुजफ्फरनगर में एक ऐसी कांवड़ चर्चा का विषय बनी, जिसे परिजनों ने बेटे को न्याय दिलाने के लिए उठाया है. दिल्ली में उत्तम नगर निवासी तरुण खटीक हत्याकांड के बाद उनके भाई अरुण खटीक हरिद्वार से गंगाजल लेकर निकले हैं. कांवड़ में तरुण की प्रतिमा भी लगाई गई है और परिवार आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहा है.

अरुण खटीक का कहना है कि वह हर की पौड़ी से गंगाजल भरकर दिल्ली के उत्तम नगर तक कांवड़ लेकर जा रहे. कहना है कि उनके भाई की होली के दौरान हुई हत्या के मामले में सभी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन परिवार का आरोप है कि अब तक उन्हें न्याय नहीं मिला है.

बागपत में रिमझिम के बीच निकले कांवड़िये

बागपत में झमाझम बारिश के बीच गुरुवार को कांवड़ियों का सैलाब उमड़ पड़ा. 'बोल बम' और 'हर-हर महादेव' के जयघोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया. हरिद्वार, गंगोत्री से गंगाजल लेकर हजारों की संख्या में कांवड़िये शिवालयों की ओर बढ़ते नजर आए. हरियाणा और राजस्थान से आने वाले पैदल कांवड़ियों के जत्थों के साथ इस बार आकर्षक झांकीनुमा बड़ी कांवड़ों की भी आमद शुरू हो गई है, जिन्हें देखने के लिए जगह-जगह लोगों की भीड़ जुट रही है. बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ और मौसम भी यात्रा के अनुकूल बना रहा. कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए बड़ौत शहर में कांवड़ियों का रूट पूरी तरह अलग कर दिया गया है.

मेरठ में बच्चे की कांवड़ को सहारा देते पुलिसकर्मी. (Video Credit; ETV Bharat)

मेरठ में नन्हें प्रफुल्ल की कांवड़ को TSI ने खींचा

कांवड़ यात्रा के दौरान मेरठ की सड़कों पर जहां हर तरफ 'हर-हर महादेव' के जयकारे गूंज रहे हैं, वहीं पुलिस का एक ऐसा संवेदनशील चेहरा भी सामने आया है.​मामला शहर के व्यस्ततम बेगमपुल चौराहे का है. गाजियाबाद का नन्हा प्रफुल्ल है एक विशाल झांकी वाली कांवड़ को पैदल खींचते हुए ले जा रहा था. लंबी दूरी और भारी-भरकम कांवड़ के कारण मासूम बच्चा काफी थक चुका था. बेगमपुल चौराहे पर तैनात पुलिसकर्मियों को देखकर प्रफुल्ल ने उनसे थोड़ी मदद मांगी. ​बच्चे की पुकार सुनते ही ड्यूटी पर मुस्तैद टीएसआई योगेंद्र सिंह और उनके साथी सिपाही बिना एक पल गंवाए आगे आए. टीएसआई योगेंद्र सिंह ने खुद उस विशाल झांकी कांवड़ को अपने हाथों में थाम लिया और उसे पैदल खींचते हुए काफी दूर तक ले गए, ताकि मासूम बच्चे को राहत मिल सके.

सहारनपुर में पुलिस की सख्ती. (Video Credit; ETV Bharat)

सहारनपुर में 12 फीट के पाइप से नापी जा रही डीजे की हाइट

सहारनपुर में कांवड़ यात्रा-2026 के दूसरे चरण में SSP अभिनंदन स्वयं सड़क पर उतरकर व्यवस्थाओं का जायजा लेते नजर आए. खास बात यह रही कि इस बार पुलिस केवल ट्रैफिक संभालती नहीं दिखी, बल्कि 12 फीट लंबे पाइप और इंचीटेप की मदद से डीजे वाहनों की ऊंचाई नापकर शासन के निर्देशों का सख्ती से पालन भी कराती दिखाई दी. गुरुवार को एसएसपी अभिनंदन ने अंबेडकर चौक से जेल चुंगी, राकेश केमिकल, गागलहेड़ी होते हुए बड़कला (उत्तराखंड सीमा) तक पूरे कांवड़ मार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान राकेश केमिकल पुलिस चौकी के पास पुलिसकर्मी 12 फीट लंबे लोहे के पाइप और इंचीटेप के सहारे एक-एक डीजे वाहन की ऊंचाई माप रहे थे. एसएसपी स्वयं मौके पर खड़े होकर पूरी प्रक्रिया की निगरानी करते रहे. जिस वाहन की ऊंचाई निर्धारित सीमा से अधिक मिली, उसे तुरंत रोक दिया गया. वाहन संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि पहले डीजे की ऊंचाई 12 फीट के मानक के अनुरूप करें, तभी उन्हें आगे जाने की अनुमति मिलेगी.

एसएसपी अभिनंदन ने कहा कि शासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कांवड़ यात्रा के दौरान 12 फीट से अधिक ऊंचाई वाला कोई भी डीजे वाहन सड़क पर नहीं चलेगा. सहारनपुर जिले में इस नियम का पूरी तरह पालन कराया जा रहा है. सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होगी.

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