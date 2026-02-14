It Happens Only In India: बुर्के में कांवड़ यात्रा; हरिद्वार से संभल जा रही तमन्ना मलिक का अमरोहा में स्वागत
संभल की रहने वाली तमन्ना मलिक ने तीन साल पहले गांव के ही अमन त्यागी से प्रेम विवाह किया था.
अमरोहा : संभल की रहने वाली तमन्ना मलिक इन दिनों भोले बाबा की कांवड़ यात्रा को लेकर चर्चा में हैं. तमन्ना हरिद्वार से कांवड़ लेकर संभल जा रही हैं. इस यात्रा में शनिवार सुबह उनका जत्था अमरोहा पहुंचा जहां हिन्दू संगठन से जुड़े लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया. वहीं मुस्लिम महिला द्वारा कांवड़ लाने की सूचना को लेकर अमरोहा पुलिस सुरक्षा में उनके साथ दिखी और पुलिस ने उन्हें गंतव्य की ओर रवाना किया.
बता दें, संभल जिले के असमोली थाना क्षेत्र के बदनपुर बेसई रहने वाली मुस्लिम महिला तमन्ना मलिक हरिद्वार से कांवड़ लेकर संभल जा रही हैं. तमन्ना के इस कदम की क्षेत्र में खूब चर्चा है. तमन्ना ने तीन साल पहले गांव के ही अमन त्यागी से प्रेम विवाह किया था. तमन्ना ने बताया कि शादी से पहले मन्नत मांगी थी कि यदि उनकी शादी ठीक ठाक तरीके से संपन्न हुई तो वह हरिद्वार से पैदल कांवड़ लेकर आएंगी और महाशिवरात्रि पर भगवान शिव का गंगाजल से अभिषेक करेंगी.
शादी के बाद तमन्ना अब अपने संकल्प को पूरा करने के लिए कांवड़ यात्रा पर निकली हैं. हरिद्वार से गंगाजल भरने के बाद कांवड़ लेकर शनिवार सुबह अमरोहा पहुंचीं. इसकी जानकारी मिलने पर अमरोहा में हिंदू संगठनों ने स्वागत किया. तमन्ना रविवार को महाशिवरात्रि पर गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करेंगी. वहीं तमन्ना की सुरक्षा में पुलिस जगह जगह अलर्ट रही.
