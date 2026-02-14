ETV Bharat / state

It Happens Only In India: बुर्के में कांवड़ यात्रा; हरिद्वार से संभल जा रही तमन्ना मलिक का अमरोहा में स्वागत

अमरोहा : संभल की रहने वाली तमन्ना मलिक इन दिनों भोले बाबा की कांवड़ यात्रा को लेकर चर्चा में हैं. तमन्ना हरिद्वार से कांवड़ लेकर संभल जा रही हैं. इस यात्रा में शनिवार सुबह उनका जत्था अमरोहा पहुंचा जहां हिन्दू संगठन से जुड़े लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया. वहीं मुस्लिम महिला द्वारा कांवड़ लाने की सूचना को लेकर अमरोहा पुलिस सुरक्षा में उनके साथ दिखी और पुलिस ने उन्हें गंतव्य की ओर रवाना किया.

बुर्के में कांवड़ यात्रा; देखें पूरी खबर (Video Credit : ETV Bharat)





बता दें, संभल जिले के असमोली थाना क्षेत्र के बदनपुर बेसई रहने वाली मुस्लिम महिला तमन्ना मलिक हरिद्वार से कांवड़ लेकर संभल जा रही हैं. तमन्ना के इस कदम की क्षेत्र में खूब चर्चा है. तमन्ना ने तीन साल पहले गांव के ही अमन त्यागी से प्रेम विवाह किया था. तमन्ना ने बताया कि शादी से पहले मन्नत मांगी थी कि यदि उनकी शादी ठीक ठाक तरीके से संपन्न हुई तो वह हरिद्वार से पैदल कांवड़ लेकर आएंगी और महाशिवरात्रि पर भगवान शिव का गंगाजल से अभिषेक करेंगी.



