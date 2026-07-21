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कांवड़ यात्रा की तैयारियां शुरू , दिल्ली-यूपी ट्रैफिक पुलिस ने लिया जायजा; सीमापुरी पर बनेगा 'डेडिकेटेड लेन'

सीमापुरी बॉर्डर पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और यूपी ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण किया

Kanwar Yatra
कांवड़ यात्रा की तैयारियां शुरू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 21, 2026 at 4:49 PM IST

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नई दिल्‍ली: सावन माह में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर दिल्ली और उत्तर प्रदेश पुलिस ने कमर कस ली है. 30 जुलाई से शुरू हो रहे कांवड़ मास के मद्देनजर आज सीमापुरी बॉर्डर पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और यूपी ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से निरीक्षण किया. इसमें उत्तर प्रदेश से एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक, वरुण के.सिंह गाजियाबाद एवं दिल्ली ईस्टर्न रेंज के शाहदरा यातायात इस्पेक्टर संजय द्विवेदी एवं भजनपुरा यातायात इस्पेक्टर विकास शामिल थे.

दोनों राज्य के अधिकारियों ने बॉर्डर पर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था का जायजा लिया. एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक वरुण के.सिंह ने बताया कि विगत वर्षों में यहां जो समस्याएं आ रही थीं. उनके संबंध में आपसी बातचीत से समाधान किया गया है. हम अपने उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में लगभग 50-60 मीटर का ए डेडिकेटेड वाहन लेन बनाएंगे यह लेन सीधे डेली के कांवड़ रूट प्लान के अनुसार समन्वय करके स्थापित की जाएगी. उन्होंने कहा कि राज्यों की टीमों का संयुक्त निरीक्षण करने का उद्देश्य यही है कि आगामी कांवड़ त्योहार में कांवड़ियों का संचालन सुरक्षित और सुगमता से सुनिश्चित किया जा सके बॉर्डर पर बैरिकेडिंग, फोर्स की तैनाती और ट्रैफिक डायवर्जन को लेकर भी चर्चा हुई.

दिल्ली-यूपी ट्रैफिक पुलिस ने लिया जायजा (ETV Bharat)

शाहदरा के डीसीपी आर.पी.मीना ने बताया कि कांवड़ यात्रा की तैयारियां हमने लगभग एक महीने पहले ही शुरू कर दी थीं और यह प्रक्रिया अभी भी जारी है. आयोजकों के साथ हमारी एक कोऑर्डिनेशन बैठक हो चुकी है जल्द ही एक और बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें आगे की रणनीति और व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा, ताकि कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सुचारु रूप से संपन्न हो सके.

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डेडिकेटेड वाहन लेन बनाएंगे (ETV Bharat)

हर साल लाखों की संख्या में कांवड़िए हरिद्वार से गंगाजल लेकर दिल्ली-एनसीआर पहुंचते हैं ऐसे में दोनों राज्यों की पुलिस का ये संयुक्त प्रयास यात्रा को सुरक्षित बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.

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दिल्ली-यूपी ट्रैफिक पुलिस ने लिया जायजा (ETV Bharat)

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