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गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा कंट्रोल रूम से हर गतिविधि पर 24 घंटे नजर, इस बार फेस काउंट कैमरों से होगी निगरानी

कांवड़ यात्रा 2026 के मद्देनजर बनाया गया कांवड़ यात्रा कंट्रोल रूम ( ETV Bharat )