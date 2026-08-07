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गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा कंट्रोल रूम से हर गतिविधि पर 24 घंटे नजर, इस बार फेस काउंट कैमरों से होगी निगरानी

बताया गया कि जब श्रद्धालु जिले में प्रवेश करते हैं तो फेस काउंट कैमरे उनकी संख्या रिकॉर्ड करते हैं. क्या हैं अन्य सुरक्षा इंतजाम, जानें..

कांवड़ यात्रा 2026 के मद्देनजर बनाया गया कांवड़ यात्रा कंट्रोल रूम
कांवड़ यात्रा 2026 के मद्देनजर बनाया गया कांवड़ यात्रा कंट्रोल रूम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 7, 2026 at 4:55 PM IST

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नई दिल्ली/गाजियाबाद: कांवड़ यात्रा 2026 को सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से संपन्न करने के लिए गाजियाबाद पुलिस ने इस बार हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था लागू की है. गाजियाबाद में तकरीबन 120 किलोमीटर से अधिक का कांवड़ कॉरिडोर है. गाजियाबाद में श्रद्धालु मेरठ से दाखिल होते हैं और दिल्ली से होते हुए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत विभिन्न राज्यों को जाते हैं.

कांवड़ यात्रा को लेकर कॉरिडोर की निगरानी पर विशेष जोर दिया जा रहा है. जहां एक तरफ कांवड़ कॉरिडोर पर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है, वहीं दूसरी तरफ यात्रा मार्ग के प्रत्येक पॉइंट पर 24 घंटे निगरानी की जा रही है. कांवड़ यात्रा की निगरानी के लिए इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है, जहां कांवड़ कॉरिडोर पर लगे 2200 से अधिक सीसीटीवी कैमरा का लाइव फीड लगातार मॉनिटर किया जा रहा है.

डीसीपी सिटी धवल जायसवाल ने बताया, इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का मुख्य केंद्र है यहां तैनात पुलिसकर्मी अलग-अलग शिफ्ट में लगातार फीड की निगरानी कर रहे हैं. कंट्रोल रूम में मौजूद टीम हर गतिविधि पर नजर रखते हुए आवश्यक सूचनाओं तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंच रही है, ताकि किसी भी स्थिति में तुरंत निर्णय लेकर मौके पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके.

कांवड़ यात्रा कंट्रोल रूम को लेकर डीसीपी सिटी धवल जायसवाल का बयान (ETV Bharat)

एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर मॉनिटरिंग

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, सिर्फ कांवड़ कॉरिडोर ही नहीं बल्कि गाजियाबाद की सीमाओं से जुड़े सभी प्रमुख और एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है. सीमावर्ती जिलों से आने जाने वाले श्रद्धालुओं की आवाजाही पर भी लगातार नजर रखी जा रही है. इससे सुनिश्चित किया जा रहा है किसी स्थान पर भीड़ अधिक होने या यातायात बाधित होने की स्थिति में तुरंत ट्रैफिक डायवर्जन और अन्य आवश्यक कदम उठाए जा सके.

फेस काउंट कैमरे संख्या रिकॉर्ड

गाजियाबाद में इस वर्ष सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है. इस बार फेस काउंट कैमरों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है. डीसीपी सिटी के मुताबिक, फेस काउंट कैमरे का उद्देश्य श्रद्धालुओं की पहचान करना नहीं, बल्कि उनकी संख्या का सटीक आकलन करना है. जब श्रद्धालु जिले में प्रवेश करते हैं तो फेस काउंट कैमरे उनकी संख्या रिकॉर्ड करते हैं और जब वह जिले से बाहर निकलते हैं तब भी उनकी गिनती की जाती है. इस तकनीक की मदद से पुलिस को यह जानकारी मिलती रहती है कि किसी भी समय पर गाजियाबाद में कुल कितने श्रद्धालु मौजूद हैं.

सुचारू रूप से संचालित हो रही यात्रा

पुलिस के मुताबिक, श्रद्धालुओं की वास्तविक संख्या का आंकड़ा मिलने से पुलिस और प्रशासन को व्यवस्थाओं को बेहतर तरीके से संचालित करने में मदद मिलती है. अगर किसी स्थान पर अचानक भीड़ बढ़ती है तो अतिरिक्त पुलिस बल ट्रैफिक प्रबंधन और अन्य संसाधनों को तुरंत वहां भेजा जा सकता है. इससे श्रद्धालुओं को अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है और कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से संचालित होती रहती है.

पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में तैनात

मुख्य कंट्रोल रूम के अतिरिक्त जिले में कई सब कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं. पुलिस सिर्फ तकनीक पर निर्भर नहीं है, बल्कि पारंपरिक सुरक्षा उपायों को भी समान रूप से लागू किया गया है. बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को सादे कपड़ों में कांवड़ यात्रियों के बीच तैनात किया गया है. यह पुलिसकर्मी आम श्रद्धालु बनाकर भीड़ के बीच मौजूद रहते हैं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि या असामाजिक तत्वों पर नजर रखते हैं. इससे सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूती मिलती है और किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को कम करने का प्रयास रहता है.

वैकल्पिक मार्गों की लाइव फीड

इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम में केवल प्रमुख कांवड़ कॉरिडोर ही नहीं, बल्कि उन वैकल्पिक मार्गों और सड़कों को भी लाइव फीड उपलब्ध कराई गई है जहां अपेक्षाकृत कम संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन होता है. पुलिस का मानना है कि कई बेहद कम भीड़ वाले क्षेत्रों में निगरानी की कमी का फायदा असामाजिक तत्व उठा सकते हैं. इसलिए सभी मार्गों पर समान रूप से नजर रखी जा रही है.

सुरक्षा और सुविधा है प्राथमिकता

डीसीपी सिटी धवल जायसवाल ने बताया, कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा गाजियाबाद पुलिस की पहली प्राथमिकता है. आधुनिक तकनीक, सीसीटीवी नेटवर्क, फेस काउंट कैमरे, इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम, सब कंट्रोल रूम और ग्राउंड पर तैनात पुलिस बल के समन्वय से पूरी व्यवस्था संचालित की जा रही है. पुलिस का प्रयास है कि श्रद्धालु सुरक्षित वातावरण में अपनी धार्मिक यात्रा को पूरा करें. एडीसीपी ट्रैफिक वरुण कुमार सिंह के मुताबिक, इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम में ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की भी ड्यूटी लगाई गई है. जिनके द्वारा यहां से सूचनाओं एकत्रित कर वरिष्ठ अधिकारियों और ग्राउंड पर तैनात पुलिस कर्मियों के साथ साझा की जाती हैं, ताकि ट्रैफिक डायवर्जन आदि उसी हिसाब से किया जा सके.

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