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बारिश के बीच निकली बाबा की कांवड़ यात्रा, बूढ़ेश्वर महादेव मंदिर में हुआ समापन

धमतरी : धमतरी में सावन के तीसरे सोमवार और नागपंचमी के विशेष योग के मौके पर शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ी. रुद्री के प्राचीन शिवमंदिर में भक्तों ने बाबा रुद्रेश्वर महादेव मंदिर में भोलेनाथ का जलाभिषेक किया. आपको बता दें कि रुद्रेश्वर महादेव के प्रति लोगों की गहरी आस्था का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि धमतरी के अलावा रायपुर, दुर्ग, राजिम और आसपास के दूसरे जिलों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे. कई भक्त सुबह करीब 3 बजे अपने घरों से रवाना हुए और रुद्रेश्वर पहुंचकर महानदी में स्नान के बाद मंदिर में दर्शन किए.

रुद्रेश्वर घाट से निकाली गई कांवड़ यात्रा

महानदी के रुद्रेश्वर घाट पर कांवड़ियों ने स्नान किया और विधि-विधान से अपनी कांवड़ सजाने के बाद गंगा आरती की. इसके बाद बोल बम के जयकारों के साथ कांवड़ यात्रा शुरू हुई. रुद्रेश्वर महादेव मंदिर से निकली कांवड़ यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए करीब 10 किलोमीटर का सफर तय कर इतवारी बाजार स्थित बूढ़ेश्वर महादेव मंदिर पहुंची. इस दौरान रास्ते में पड़ने वाले शिवालयों में कांवड़ियों ने जल अर्पित किया. यात्रा में शामिल श्रद्धालु भगवान शिव के भजनों और बोल बम के जयकारों पर झूमते नजर आए.

बारिश के बीच निकली बाबा की कांवड़ यात्रा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)