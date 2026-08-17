बारिश के बीच निकली बाबा की कांवड़ यात्रा, बूढ़ेश्वर महादेव मंदिर में हुआ समापन
धमतरी के रुद्री से लेकर बूढ़ेश्वर महादेव मंदिर तक विशेष कांवड़ यात्रा निकाली गई. अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 17, 2026 at 7:18 PM IST
धमतरी : धमतरी में सावन के तीसरे सोमवार और नागपंचमी के विशेष योग के मौके पर शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ी. रुद्री के प्राचीन शिवमंदिर में भक्तों ने बाबा रुद्रेश्वर महादेव मंदिर में भोलेनाथ का जलाभिषेक किया. आपको बता दें कि रुद्रेश्वर महादेव के प्रति लोगों की गहरी आस्था का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि धमतरी के अलावा रायपुर, दुर्ग, राजिम और आसपास के दूसरे जिलों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे. कई भक्त सुबह करीब 3 बजे अपने घरों से रवाना हुए और रुद्रेश्वर पहुंचकर महानदी में स्नान के बाद मंदिर में दर्शन किए.
रुद्रेश्वर घाट से निकाली गई कांवड़ यात्रा
महानदी के रुद्रेश्वर घाट पर कांवड़ियों ने स्नान किया और विधि-विधान से अपनी कांवड़ सजाने के बाद गंगा आरती की. इसके बाद बोल बम के जयकारों के साथ कांवड़ यात्रा शुरू हुई. रुद्रेश्वर महादेव मंदिर से निकली कांवड़ यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए करीब 10 किलोमीटर का सफर तय कर इतवारी बाजार स्थित बूढ़ेश्वर महादेव मंदिर पहुंची. इस दौरान रास्ते में पड़ने वाले शिवालयों में कांवड़ियों ने जल अर्पित किया. यात्रा में शामिल श्रद्धालु भगवान शिव के भजनों और बोल बम के जयकारों पर झूमते नजर आए.
रुद्रेश्वर महादेव के प्रति हमारी वर्षों पुरानी आस्था है. कई लोग हर सावन में यहां पहुंचते हैं और अपनी मनोकामना लेकर भगवान शिव का दर्शन करते हैं- सीमा श्रीवास्तव, श्रद्धालु
रुद्रेश्वर पहुंचकर पूजा-अर्चना करने से उन्हें आध्यात्मिक शांति और अलग तरह का अनुभव मिलता है- दिलेश कुमार, श्रद्धालु
आपको बता दें कि कांवड़ियों के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी यात्रा में शामिल हुए. बारिश के बीच भक्ति और उत्साह का ऐसा माहौल रहा कि पूरे रास्ते शिव भक्ति के जयकारे गूंजते रहे. बूढ़ेश्वर महादेव मंदिर पहुंचने के बाद कांवड़ियों ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर यात्रा समाप्त की.
मंदिर प्रबंधन ने की व्यवस्था
श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रबंधन की ओर से भी व्यवस्था बनाई गई थी. भक्तों को बारी-बारी से गर्भगृह में प्रवेश कराया गया, जहां उन्होंने भगवान रुद्रेश्वर महादेव को जल अर्पित किया. इसी बीच करीब 36 वर्षों से चली आ रही धमतरी की पारंपरिक बोल बम कांवड़ यात्रा भी सावन के तीसरे सोमवार को निकली गई. रिमझिम बारिश के बावजूद कांवड़ियों का उत्साह कम नहीं हुआ.
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