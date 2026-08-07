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कांवड़ यात्रा 2026; लोहे की कीलों पर लेटकर 150 किमी. की यात्रा, माता-पिता के स्वस्थ और दीर्घायु होने की कामना की

शाहजहांपुर : सावन के पवित्र महीने में आस्था का एक अद्भुत स्वरूप देखने को मिल रहा है. शाहजहांपुर में एक शिवभक्त ने अनोखी कांवड़ यात्रा शुरू की है. शिवभक्त अनमोल मिश्रा लोहे की कीलों पर लेटकर कठिन कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं. उनका कहना है कि यह कठिन संकल्प उन्होंने अपने माता-पिता की सुख-शांति और परिवार की खुशहाली के लिए लिया है.







शाहजहांपुर जनपद के रहने वाले शिवभक्त अनमोल मिश्रा फर्रुखाबाद के पंचाल घाट से पवित्र गंगाजल लेकर निगोही स्थित प्राचीन लीलाधर नीलकंठ बाबा मंदिर तक जलाभिषेक करने के लिए निकले हैं. उन्होंने बताया कि वह करीब 150 किलोमीटर लंबी इस कांवड़ यात्रा को कर रहे हैं. लोग उनकी आस्था और दृढ़ संकल्प की सराहना कर रहे हैं. यात्रा के दौरान कई स्थानों पर स्थानीय लोगों द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है. श्रद्धालु उन्हें जल, फल और अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराकर उनकी हौसला-अफजाई भी कर रहे हैं.





शिवभक्त अनमोल मिश्रा बताते हैं कि उन्होंने अपने माता-पिता के स्वस्थ और दीर्घायु होने, परिवार की सुख-समृद्धि और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए यह कठिन संकल्प लिया है. घर से निकले उन्हें 11 दिन हो चुके हैं और अभी लगभग 21 से 22 दिनों का सफर बाकी है.