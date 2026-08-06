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कांवड़ यात्रा 2026: बागपत के शिवभक्तों ने दिखाई राष्ट्रभक्ति, 251 फीट लंबी तिरंगा कांवड़ सेना को किया समर्पित

शिवभक्तों ने सेना को किया समर्पित ( Photo Credit: ETV Bharat )

मुजफ्फरनगर: कांवड़ यात्रा-2026 के दौरान इस बार अनोखी कांवड़ों का सिलसिला लगातार जारी है. इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद से आए शिवभक्त 251 फीट लंबी तिरंगा कांवड़ लेकर हरिद्वार से अपने गांव की ओर रवाना हुए. यह कांवड़ भारतीय सेना के सम्मान और राष्ट्रभक्ति की भावना को समर्पित है. राष्ट्रभक्ति की भावना (Video Credit: ETV Bharat)