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कांवड़ यात्रा 2026: बागपत के शिवभक्तों ने दिखाई राष्ट्रभक्ति, 251 फीट लंबी तिरंगा कांवड़ सेना को किया समर्पित

मुजफ्फरनगर में शिवभक्तों का प्रशासन ने बढ़ाया उत्साह

शिवभक्तों ने सेना को किया समर्पित
शिवभक्तों ने सेना को किया समर्पित (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 6, 2026 at 2:09 PM IST

2 Min Read
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मुजफ्फरनगर: कांवड़ यात्रा-2026 के दौरान इस बार अनोखी कांवड़ों का सिलसिला लगातार जारी है. इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद से आए शिवभक्त 251 फीट लंबी तिरंगा कांवड़ लेकर हरिद्वार से अपने गांव की ओर रवाना हुए. यह कांवड़ भारतीय सेना के सम्मान और राष्ट्रभक्ति की भावना को समर्पित है.

राष्ट्रभक्ति की भावना (Video Credit: ETV Bharat)

शिवभक्ति से राष्ट्रभक्ति: शिवभक्तों की 251 फीट लंबी तिरंगा कांवड़ श्रद्धालुओं के बीच विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. तिरंगा कांवड़ लेकर चल रहे रवि कुमार ने बताया कि वह बागपत जिले के रहने वाले हैं. उनकी कांवड़ की लंबाई 251 फीट तथा ऊंचाई लगभग 11 फीट है. इस विशाल कांवड़ को लेकर कुल 17 शिवभक्त यात्रा कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि सभी श्रद्धालु 2 अगस्त को हरिद्वार से गंगाजल लेकर रवाना हुए थे और 11 अगस्त को बागपत पहुंचकर अपने गांव कुरड़ी स्थित मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे.

251 फीट लंबी तिरंगा कांवड़ बनी आकर्षण का केंद्र
251 फीट लंबी तिरंगा कांवड़ बनी आकर्षण का केंद्र (Photo Credit: ETV Bharat)

सेना के शौर्य को समर्पित: शिवभक्त रवि कुमार ने बताया कि उनकी यह तिरंगा कांवड़ भारतीय सेना के शौर्य, त्याग और बलिदान को समर्पित है. उनका उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करना और देश के वीर जवानों के प्रति सम्मान व्यक्त करना है. यात्रा के दौरान जहां-जहां यह कांवड़ पहुंच रही है, वहां श्रद्धालु इसके साथ फोटो और वीडियो बनाकर अपनी आस्था और उत्साह का प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्होंने कांवड़ यात्रा के दौरान प्रशासन द्वारा किए गए सुरक्षा और सुविधा संबंधी इंतजामों की भी सराहना करते हुए कहा कि, पूरी यात्रा में पुलिस और प्रशासन का सहयोग सराहनीय रहा और किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा. करीब 8 से 10 दिनों की इस यात्रा के बाद शिवभक्त अपने गांव पहुंचकर विधि-विधान के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे.

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