गाजियाबाद में अब सटीक आंकड़ों से होगी शिव भक्तों की सुरक्षा, काउंट कैमरे बताएंगे कितने कावड़ यात्री आए
गाजियाबाद में इस बार कावड़ यात्रियों की संख्या का आकलन पहली बार काउंट कैमरों से होगा.
Published : July 31, 2026 at 12:22 PM IST
नई दिल्ली/ गाजियाबाद: गाजियाबाद में इस बार कावड़ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था पहले की तुलना में और अधिक तकनीक आधारित होगी. दरअसल, कावड़ की दृष्टि से गाजियाबाद एक महत्वपूर्ण जिला माना जाता है. दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, समेत विभिन्न राज्यों के कावड़ यात्री जो हरिद्वार से जल लेकर आते हैं. गाजियाबाद से होकर गुजरते हैं. कावड़ यात्रियों की संख्या लाखों में होती है.
कावड़ यात्रियों की संख्या का आकलन करना बड़ी चुनौती रहती है लेकिन अब गाजियाबाद पुलिस इस चुनौती से निपटने के लिए पहली बार काउंट कैमरों का इस्तेमाल करेगी. काउंट कैमरों की मदद से पुलिस यह जान सकेगी कि गाजियाबाद में कितने श्रद्धालु प्रवेश कर रहे हैं, कितने श्रद्धालु जिले से बाहर निकास कर रहे हैं और मौजूदा समय में जिले में कितने श्रद्धालु मौजूद हैं.
काउंट कैमरों की खासियत यह है कि यह केवल वीडियो रिकॉर्ड नहीं करते बल्कि लोगों की संख्या भी गिनते हैं. इसके माध्यम से कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारी देख सकेंगे की गाजियाबाद में कितनी श्रद्धालुओं का आवागमन हो रहा है. श्रद्धालुओं की रियल टाइम संख्या उपलब्ध होने से गाजियाबाद पुलिस के लिए सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी. काउंट कैमरों को सीधे कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा जहां लगातार निगरानी रखी जाएगी.
मिली जानकारी के मुताबिक, काउंट कैमरों को मुख्य कावड़ मार्गो के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर लगाया जाएगा. फिलहाल, गाजियाबाद में तीन मुख्य कावड़ मार्ग हैं. काउंट कैमरे के माध्यम से पुलिस को जानकारी मिल सकेगी की रात्रि में कितने श्रद्धालु जिले में विश्राम कर रहे हैं. यदि अचानक से एंट्री पॉइंट से श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती है तो उसी हिसाब से पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी.
पुलिस अधिकारियों का मानना है कि किसी भी बड़े धार्मिक आयोजन में सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण आधार भीड़ का सही आकलन होता है. यदि वास्तविक संख्या का पता हो तो सुरक्षा बलों की तैनाती भी उसी हिसाब से की जा सकती है. यही कारण है कि इस बार काउंट कैमरों से मिलने वाले आंकड़ों को सुरक्षा योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है.
काउंट कैमरे के फायदे
- श्रद्धालुओं की वास्तविक संख्या का रियल टाइम पता चलेगा.
- अलग-अलग समय पर श्रद्धालुओं की संख्या का विश्लेषण कर पीक आवर की पहचान की जा सकेगी.
- श्रद्धालुओं की संख्या के अनुमान के बजाय सटीक आंकड़ों के आधार पर निर्णय लिया जा सकेगा.
- श्रद्धालुओं की सटीक संख्या मिलने से सुरक्षा व्यवस्था के और पुख्ता इंतजाम हो सकेंगे.
- रात्रि में कितने श्रद्धालुओं का जिले में ठहराव है, इसका आंकड़ा मिलने से रात्रि सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी.
- काउंट कैमरे से मिलने वाला डाटा भविष्य की कावड़ यात्रा के बेहतर सुरक्षा और प्रबंधन की योजना बनाने में भी मदद करेगा.
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था/यातायात) राज करन नय्यर के मुताबिक, जिले में कितने श्रद्धालुओं का आगमन और हो रहा है, इसका काउंट गाजियाबाद पुलिस द्वारा किया जाएगा. कितने श्रद्धालु गाजियाबाद में प्रवेश कर रहे हैं, कितने निकास कर रहे हैं और कितने श्रद्धालु एक समय में जिले में मौजूद है. श्रद्धालुओं की एक अनुमानित संख्या का पता लगाने के लिए कांवड़ मार्गो के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर विशेष कैमरे लगाए जा रहे हैं.
ये भी पढ़ें