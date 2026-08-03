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सावन का पहला सोमवार; काशी में शिवभक्तों का रेला; कमिश्नर ने बरसाए फूल, बम-बम भोले की गूंज

इसके बाद मंदिर प्रशासन और वाराणसी के कमिश्नर एस राजलिंगम ने सभी पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया.

सावन के पहले सोमवार को वाराणसी में शिवभक्तों का रेला.
सावन के पहले सोमवार को वाराणसी में शिवभक्तों का रेला. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 3, 2026 at 10:45 AM IST

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वाराणसी/प्रयागराज/मेरठ: सावन के पहले सोमवार को काशी में शिवभक्तों का सैलाब उमड़ा. श्रीकाशी विश्वनाथ धाम में दर्शन के लिए करीब 1 किमी लंबी लाइन लगी. मंगला आरती के बाद धाम के कपाट खोले गए. तब से भक्तों का रेला लगातार बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर रहा है. प्रशासनिक अधिकारियों ने फूल बरसाकर कांवड़ियों और शिव भक्तों का स्वागत किया. वहीं, प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में हजारों की संख्या में शिवभक्त दर्शन करने पहुंचे. मेरठ में भी हजारों शिवभक्त मंदिरों में दर्शन करने पहुंचे.

सावन में शिवमय हुई काशी: सावन के हर सोमवार को बाबा विश्वनाथ का अलग तरह से श्रृंगार किया जाता है. आज यानी पहले सोमवार को शाम को शंकर स्वरूप का श्रृंगार संपन्न होगा. सावन के पहले सोमवार पर बाबा विश्वनाथ के मंदिर में यादव बंधुओ के पहुंचने की परंपरा है. सैकड़ो साल पुरानी इस परंपरा में आज भी लगभग 50000 से ज्यादा ज्यादा यादव बंधु बाबा को जलाभिषेक करते हैं.

काशी में शिवभक्तों का सैलाब. (Video Credit: ETV Bharat)

यह परंपरा यह भगवान श्रीकृष्ण के समय से शुरू मानी जाती है. हालांकि इसकी औपचारिक शुरुआत वाराणसी में सूखे की वजह से हुई थी, जब अधिकांश हिस्सों में बारिश न होने की वजह अकाल जैसे हालात थे. लोग परेशान थे, तब यादव बंधुओ ने बाबा का जलाभिषेक किया था. इसके बाद बारिश हुई थी. तभी से यह परंपरा निभाई जा रही है. आज भी हजारों की संख्या में यादव बंधुओ ने सुबह जलाभिषेक किया और यह अभिषेक चलता रहेगा.

सुबह मंदिर खुलने के बाद लाइन में लगे भक्तों पर इंद्रदेव ने भी मेहरबानी दिखाई और जमकर बारिश हुई. इसके बाद मंदिर प्रशासन और वाराणसी के कमिश्नर एस राजलिंगम ने सभी पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया. स्वागत के लिए लाल मैट भी बिछाई गई है.

फिलहाल, बड़ी संख्या में शिव भक्त और कांवरिया भोलेनाथ का जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं. ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है. बाबा विश्वनाथ के मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है. कोलकाता से आए विशेष फूलों से बाबा के मंदिर का श्रृंगार हुआ है.

भक्तों पर फूल बरसाते अधिकारी.
भक्तों पर फूल बरसाते अधिकारी. (Photo Credit: ETV Bharat)

मुस्लिमों ने की शिवभक्तों पर पुष्पवर्षा: समाजवादी पार्टी की तरफ से विश्वनाथ मंदिर के जाने वाले रास्ते पर एक शिविर लगाया गया है. इसमें लगे बैनर पर लिखा है, जो सनातन है, वही समाजवाद है. सनातन समाजवाद की परिभाषा को बताते हुए यहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, इसाई हर धर्म के लोग शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं. उनको जलपान इत्यादि भी उपलब्ध करवा रहे हैं.

समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि हमारे लिए सनातन सर्वोपरि है और सनातन में ही पूरे भारत की शक्ति है. यही वजह से हम सावन के पहले सोमवार पर सभी धर्म के लोग मिलकर यहां आने वाले भक्तों की सेवा कर रहे हैं और उन पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं. फिलहाल मुस्लिम और ईसाई समुदाय के लोगों द्वारा पुष्प वर्षा होता देख भी लोग उनसे मिल रहे हैं और उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं.

शिवमय हुई काशी.
शिवमय हुई काशी. (Photo Credit: ETV Bharat)

प्रयागराज मनकामेश्वर मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़: यमुना तट पर स्थित और त्रिवेणी संगम के समीप विराजमान प्राचीन श्रीमनकामेश्वर महादेव मंदिर में भोर से ही श्रद्धालुओं और कांवड़ियों का सैलाब उमड़ा है.

ब्रह्ममुहूर्त में महंत श्रीधरानंद जी महाराज द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच महादेव का विशेष जलाभिषेक, रुद्राभिषेक एवं अलौकिक श्रृंगार किया गया. इसके बाद जैसे ही मंदिर के कपाट खुले पूरा परिसर 'हर-हर महादेव' और 'बम-बम भोले' के जयघोष से गुंजायमान हो उठा. यमुना किनारे से लेकर किला घाट तक श्रद्धालुओं की कई किलोमीटर लंबी कतारें देखी जा रही हैं.

प्रयागराज का मनकामेश्वर मंदिर.
प्रयागराज का मनकामेश्वर मंदिर. (Photo Credit: ETV Bharat)

त्रेतायुगीन स्वयंभू शिवलिंग का महत्व: संगम नगरी के प्रसिद्ध शिवालयों में अग्रगण्य मनकामेश्वर मंदिर का धार्मिक और पौराणिक इतिहास बेहद खास है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यहां स्थापित शिवलिंग स्वयंभू है.

पौराणिक कथाओं के मुताबिक, त्रेतायुग में भगवान श्रीराम ने वनवास जाते समय संगम स्नान के पश्चात इसी स्थान पर विश्राम किया था और भगवान शिव की आराधना कर अपनी मनोकामनाएं मांगी थीं. ऐसी मान्यता है कि सावन के सोमवार को संगम स्नान कर मनकामेश्वर महादेव का जलाभिषेक करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं.

इस बार लागू हुए कड़े नियम: शास्त्रीय परंपरा और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष मंदिर प्रबंधन की ओर से कुछ विशेष और सख्त व्यवस्थाएं लागू की गई हैं. प्लास्टिक व पॉलीथिन पर पूर्ण प्रतिबंध है. मंदिर परिसर में पॉलीथिन के पैकेट या प्लास्टिक के गिलास में जल और दूध लाने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. श्रद्धालुओं से केवल पीतल, तांबे या मिट्टी के पारंपरिक पात्रों का उपयोग करने की अपील की गई है.

गर्भगृह में प्रवेश और रुद्राभिषेक करने वाले श्रद्धालुओं के लिए भारतीय पारंपरिक परिधान अनिवार्य किए गए हैं. पुरुषों के लिए धोती-कुर्ता और महिलाओं के लिए साड़ी या सलवार-सूट निर्धारित हैं, जबकि कटी-फटी जींस व टी-शर्ट पहनकर आने वालों को गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है.

मेरठ में शिवभक्तों की भीड़.
मेरठ में शिवभक्तों की भीड़. (Photo Credit: ETV Bharat)

मेरठ में हर-हर महादेव की गूंज: पावन श्रावण मास के प्रथम सोमवार को देवों के देव महादेव की नगरी मेरठ भक्ति के रंग में सराबोर नजर आई. तड़के 3:30 बजे से ही शहर और आसपास के क्षेत्रों से आए श्रद्धालु शिव मंदिरों के बाहर कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार करने लगे. हर तरफ हर-हर महादेव और जय भोलेनाथ के जयकारों से वातावरण गुंजायमान रहा.

शहर और आसपास के क्षेत्रों से आए श्रद्धालु शिव मंदिरों के बाहर कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार करने लगे. हर तरफ हर-हर महादेव और जय भोलेनाथ के जयकारों से वातावरण गुंजायमान रहा. श्रद्धालुओं ने अपनी-अपनी मन्नतों के साथ भगवान आशुतोष का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक कर बेलपत्र और फल-फूल अर्पित किए.

​सावन सोमवार पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मेरठ पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता और कड़े इंतजाम किए गए. मंदिर परिसर और उसके आसपास 3-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है.

भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों और संवेदनशील मार्गों पर सीसीटीवी कैमरों के साथ-साथ ड्रोन कैमरों से लगातार पैनी नजर रखी जा रही है. सुरक्षा में कोई चूक न हो, इसके लिए एटीएस (ATS) की टीम, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड की टीमें मौके पर लगातार चेकिंग अभियान चला रही हैं.

एसपी सिटी विनायक गोपाल भोंसले ने बताया कि सावन के प्रथम सोमवार को ध्यान में रखते हुए मंदिर परिसरों और संपर्क मार्गों पर व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं.

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