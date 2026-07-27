ETV Bharat / state

कांवड़ यात्रा 2026: मेरठ में 29 जुलाई की आधी रात से होगा रूट डायवर्जन, सोहराबगेट डिपो से 24 घंटे हरिद्वार के लिए मिलेगी बस

मेरठ : पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन कांवड़ को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. मेरठ में कांवड़ यात्रा के चलते 29 जुलाई से रूट डायवर्जन किया जाएगा. एनएच-58 पर भी रूट डायवर्जन होगा. हल्के एवं मध्यम वाहन मेरठ-मुजफ्फरनगर-हरिद्वार की दिशा में बाईं लेन पर ही संचालित होंगे और एक तरफ कांवड़ यात्री चलेंगे. कांवड़ियों की संख्या व अन्य स्थितियों के आधार पर यातायात प्लान में बदलाव किया जा सकता है. हरिद्वार के लिए मेरठ के सोहराब गेट डिपो से लगातार 24 घंटे रोडवेज बसों का संचालन होगा.

प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि गंगा एक्सप्रेस-वे और दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे पर कांवड़ यात्री नहीं चलेंगे. प्रमुख मार्ग पहले से कावड़ यात्रियों के लिए आरक्षित रहते हैं उन्हीं मार्गों का इस्तेमाल आवाजाही में होगा. वहीं सोहराब गेट डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक राजीव कुमार सिंह ने बताया, बड़ी संख्या में शिवभक्त कांवड़ लेने हरिद्वार जाते हैं, ऐसे में रोडवेज की पूरी तैयारी है. रूट प्लान भी मिल चुका है.

NH -58 पर एक तरफ वाहन चलेंगे : हापुड़ रोड पर भी रूट डायवर्जन रहेगा. विशेष रूप से गढ़ रोड से किठोर होते हुए रोडवेज बसों का संचालन किया जाएगा. इसी तरह दिल्ली की ओर जाने वाले वाहनों को भी रूट डायवर्ट करके वाया किठोर और वहां से हापुड़ होते हुए दिल्ली, गाजियाबाद, के लिए बसों का संचालन होगा. नोएडा से सहारनपुर, उत्तराखंड की ओर जाने वाले वाहन डासना से पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे से खेकड़ा इंटरचेंज होते हुए दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे से भेजे जाएंगे.

रूट प्लान के अनुसार, दिल्ली से सहारनपुर और उत्तराखंड जाने वाले वाहनों की एंट्री भी आगामी दिनों में अगस्त के पहले सप्ताह से वजीराबाद पुल, आउटर रिंग रोड और दिल्ली के कुंडली, राई (सोनीपत) से एनएच-1 से सोनीपत पानीपत करनाल यमुना नगर के लिए गुजरेंगे. एसपी ट्रैफ़िक राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि हर बार की तरह से रूट डायवर्जन प्लान तैयार किया गया है.

ये रूट प्लान-