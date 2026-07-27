कांवड़ यात्रा 2026: मेरठ में 29 जुलाई की आधी रात से होगा रूट डायवर्जन, सोहराबगेट डिपो से 24 घंटे हरिद्वार के लिए मिलेगी बस
कांवड़ यात्रा को लेकर सोमवार को डीएम और एसएसपी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 27, 2026 at 8:33 PM IST
मेरठ : पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन कांवड़ को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. मेरठ में कांवड़ यात्रा के चलते 29 जुलाई से रूट डायवर्जन किया जाएगा. एनएच-58 पर भी रूट डायवर्जन होगा. हल्के एवं मध्यम वाहन मेरठ-मुजफ्फरनगर-हरिद्वार की दिशा में बाईं लेन पर ही संचालित होंगे और एक तरफ कांवड़ यात्री चलेंगे. कांवड़ियों की संख्या व अन्य स्थितियों के आधार पर यातायात प्लान में बदलाव किया जा सकता है. हरिद्वार के लिए मेरठ के सोहराब गेट डिपो से लगातार 24 घंटे रोडवेज बसों का संचालन होगा.
प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि गंगा एक्सप्रेस-वे और दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे पर कांवड़ यात्री नहीं चलेंगे. प्रमुख मार्ग पहले से कावड़ यात्रियों के लिए आरक्षित रहते हैं उन्हीं मार्गों का इस्तेमाल आवाजाही में होगा. वहीं सोहराब गेट डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक राजीव कुमार सिंह ने बताया, बड़ी संख्या में शिवभक्त कांवड़ लेने हरिद्वार जाते हैं, ऐसे में रोडवेज की पूरी तैयारी है. रूट प्लान भी मिल चुका है.
NH -58 पर एक तरफ वाहन चलेंगे : हापुड़ रोड पर भी रूट डायवर्जन रहेगा. विशेष रूप से गढ़ रोड से किठोर होते हुए रोडवेज बसों का संचालन किया जाएगा. इसी तरह दिल्ली की ओर जाने वाले वाहनों को भी रूट डायवर्ट करके वाया किठोर और वहां से हापुड़ होते हुए दिल्ली, गाजियाबाद, के लिए बसों का संचालन होगा. नोएडा से सहारनपुर, उत्तराखंड की ओर जाने वाले वाहन डासना से पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे से खेकड़ा इंटरचेंज होते हुए दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे से भेजे जाएंगे.
रूट प्लान के अनुसार, दिल्ली से सहारनपुर और उत्तराखंड जाने वाले वाहनों की एंट्री भी आगामी दिनों में अगस्त के पहले सप्ताह से वजीराबाद पुल, आउटर रिंग रोड और दिल्ली के कुंडली, राई (सोनीपत) से एनएच-1 से सोनीपत पानीपत करनाल यमुना नगर के लिए गुजरेंगे. एसपी ट्रैफ़िक राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि हर बार की तरह से रूट डायवर्जन प्लान तैयार किया गया है.
ये रूट प्लान-
- गाजियाबाद, नोएडा से सहारनपुर उत्तराखंड जाने वाले वाहन डासना से पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे के माध्यम भारी वाहनों को खेकड़ा इंटरचेंज से दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे से होकर गुजारा जाएगा.
- दिल्ली से गाजियाबाद के यूपी गेट, एनएच-9 होते हुए डासना इंटरचेंज से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे का प्रयोग आवाजाही के लिए किया जा सकेगा. एनएच-1 पर सोनीपत, पानीपत, करनाल, सहारनपुर बाईपास से छुटमलपुर की तरफ से होते हुए उत्तराखंड के लिए वाहनों की आवाजाही रहेगी.
- कावड़ यात्रियों को किसी तरह की असुविधा ना हो इसके लिए दिल्ली से गाजियाबाद और अमरोहा व मुरादाबाद जाने वाले वाहनों को यूपी गेट, गाजीपुर बॉर्डर से डासना इंटरचेंज के माध्यम ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे का प्रयोग करना होगा.
200 बसें जाएंगी हरिद्वार : सोहराब गेट डिपो के स्टेशन प्रभारी सैयद आसिफ अली ने बताया कि वैशाली बस स्टेशन को भी सोहराब गेट डिपो पर ही शिफ्ट किया जाएगा और यहीं से सभी बसों का संचालन होगा. आमतौर पर मेरठ से लगभग 30 से 35 बसों का संचालन हरिद्वार के लिए होता है, लेकिन आगामी दिनों में अब हर दिन काम से कम 200 बसों को हरिद्वार के लिए लगाया जाएगा.
कांवड़ यात्रा-2026 को सकुशल, शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित रूप से सम्पन्न कराने के उद्देश्य से चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के बहुउद्देशीय हॉल में सोमवार को मेरठ डीएम और एसएसपी ने ब्रीफिंग भी की. कांवड़ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, श्रद्धालुओं की सुविधा, शिविर व्यवस्था, मार्गों की सुगमता, विभागीय समन्वय, कानून-व्यवस्था एवं आपातकालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा की गयी.
डीएम वीके सिंह ने बताया, खाद्य सुरक्षा विभाग को निर्देशित किया गया है कि कांवड़ मार्गों पर स्थित ढाबों, रेस्टोरेंट, रेहड़ी-पटरी एवं खाद्य सामग्री विक्रेताओं के लाइसेंस/अस्थायी लाइसेंस की जांच करायी जाये. सभी विक्रेताओं द्वारा लाइसेंस एवं रेट लिस्ट स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करायी जाये, ताकि कांवड़ यात्रियों एवं विक्रेताओं के मध्य किसी प्रकार के विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो तथा कानून-व्यवस्था बनी रहे.
वहीं वर्षा ऋतु के दृष्टिगत कांवड़ शिविरों में सांप आदि से बचाव हेतु भी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं. वन विभाग एवं कृषि विभाग द्वारा संयुक्त रूप से एसओपी तैयार कर शिविर संचालकों को उपलब्ध करायी जायेगी, जिससे शिविर स्थलों पर आवश्यक सावधानियां बरती जा सकें.
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