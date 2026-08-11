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दिल्ली में 'राम-शिव' कांवड़ बनी आकर्षण का केंद्र, योगी सरकार के 'राम युग' से मिली प्रेरणा

18 लाख रुपये की भव्य कांवड़ ले जाते श्रद्धालु ( ETV Bharat )