दिल्ली में 'राम-शिव' कांवड़ बनी आकर्षण का केंद्र, योगी सरकार के 'राम युग' से मिली प्रेरणा
सावन के पावन महीने में राजधानी दिल्ली की सड़कों पर शिवभक्तों का सैलाब उमड़ा दिखाई दिया.
Published : August 11, 2026 at 12:04 PM IST
नई दिल्ली: सावन के पावन महीने में राजधानी दिल्ली की सड़कों पर शिवभक्तों का सैलाब उमड़ा दिखाई दे रहा है. हर तरफ 'बम-बम भोले' के जयकारों की गूंज है. इस बीच हरिद्वार से शाहदरा के ज्वाला नगर में आई एक विशेष कांवड़ ने पूरी दिल्ली का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. पहली बार लाई जा रही यह कांवड़ लगभग 18 लाख रुपये की भारी-भरकम लागत से तैयार की गई है, जो इस साल दिल्ली की सबसे महंगी और भव्य कांवड़ों में शुमार हो चुकी है.
ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए कांवड़ समिति के प्रधान अमन राही ने बताया कि यह भव्य यात्रा उनके सास-ससुर को समर्पित है. पूरे साहसी समाज और परिवार के सहयोग से निकाली जा रही यह कांवड़ केवल धार्मिक आस्था ही नहीं, बल्कि पारिवारिक संस्कारों का भी बेजोड़ उदाहरण पेश करती है. इस भव्य रथ पर केवल शिव भक्ति ही नहीं, बल्कि 'राम युग' का अनूठा समागम दिखाई दे रहा है. रथ पर भव्य शिव छवि के साथ-साथ भगवान राम, पवनसुत हनुमान झांकियां बनाई गई हैं, जो श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हैं.
कांवड़ यात्रा के दौरान मिले प्रशासनिक सहयोग को लेकर कांवड़ समिति के प्रधान अमन राही ने बताया कि हरिद्वार से दिल्ली तक का सफर काफी चुनौतीपूर्ण रहा. उत्तराखंड प्रशासन की ओर से कांवड़ियों को कोई विशेष सहयोग नहीं मिला. उत्तर प्रदेश में थोड़ा बहुत सहयोग जरूर मिला, लेकिन हम उससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं. हालांकि, दिल्ली पहुंचने पर दिल्ली पुलिस का रवैया सहयोगात्मक रहा.
योगी सरकार के 'राम युग' से मिली प्रेरणा
कांवड़ समिति के संरक्षक विमल राही ने बताया कि ज्वाला नगर से बच्चे पहली बार इतनी बड़ी और भव्य कांवड़ लेकर आ रहे हैं. इस कांवड़ का स्वरूप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बनाए जा रहे 'राम युग' के माहौल से प्रेरित है. हमारी कांवड़ में भोले बाबा, प्रभु श्री राम, हनुमान जी और विशाल शिवलिंग का दृश्य साकार किया गया है. इस तरह उत्तर प्रदेश में राम युग की झलक दिखती है, उसी प्रेरणा से हमने यह रूप दिया है. करीब 18 लाख की लागत से तैयार यह कांवड़ वास्तव में दिल्ली की सबसे महंगी और अनूठी कांवड़ों में से एक है. दिल्ली के इलाकों में इस भव्य 'राम-शिव' रथ कांवड़ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुट रही है. इस अनोखी कांवड़ और भक्ति भावना की हर कोई सराहना कर रहा है.
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