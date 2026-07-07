220 किलोमीटर के कांवड़ कॉरिडोर पर खाने-पीने की दुकानों पर लगेगा QR कोड, मालिक को लिखना होगा नाम

220 किलोमीटर के कांवड़ कॉरिडोर पर खाने-पीने की दुकानों पर लगेगा QR कोड, मालिक को लिखना होगा नाम
विभाग अधिकारियों का दावा है कि 20 जुलाई से पूर्व कावड़ यात्रा की तैयारी से संबंधित सभी कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे.
Published : July 7, 2026 at 2:16 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: कांवड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है. जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने विभिन्न विभागों को समय रहते तमाम व्यवस्थाएं और सुविधाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं.
जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा तमाम विभागों की कावड़ यात्रा केलिए तैयारी की मॉनीटरिंग भी की जा रही है. गाजियाबाद से होकर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब समेत विभिन्न राज्यों के कावड़ यात्री होकर गुजरते हैं. कावड़ यात्रियों की संख्या लाखों में होती है, ऐसे में जिला प्रशासन का प्रयास रहता है कि विभिन्न प्रदेशों के कावड़ यात्रियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो.
गाजियाबाद में कुल 220 किलोमीटर का पावर कॉरिडोर है. कावड़ कॉरिडोर पर पड़ने वाली खाद्य पदार्थों प्रतिष्ठानों का फूड विभाग द्वारा निरीक्षण शुरू कर दिया गया है. प्रतिष्ठानों के संचालकों को पूरी भाग के अधिकारियों द्वारा जागरूक किया जा रहा है और सख्ती के साथ सभी नियम पालन करने के संबंध में निर्देश दिए जा रहे हैं. फूड विभाग का प्रयास है कि कावड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा सके. कावड़ कॉरिडोर को विभिन्न क्षेत्रों में बताकर फूड विभाग द्वारा टीमों की तैनाती की गई है.
फूड विभाग पूरी तरह से एक्टिव मोड में
सहायक आयुक्त खाद्य सुरेश कुमार मिश्रा के मुताबिक, कावड़ यात्रा को मद्देनजर रखते हुए फूड विभाग पूरी तरह से एक्टिव मोड में है. फूड विभाग द्वारा कुल 12 टीमें गठित कर फील्ड में तैनात की गई है. खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है. कावड़ यात्रा मार्ग पर संचालित मिठाई की दुकान, होटल ढाबा रेस्टोरेंट चाय नाश्ते और अन्य खाद्य सामग्री बेचने वाली दुकानों पर फोर्थ सेफ्टी कनेक्ट एप्स जुड़े कर कोड लगाए जाएंगे इस कोर्ट को स्कैन कर संबंधित प्रश्न की जानकारी प्राप्त करने के साथ-साथ खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर फीडबैक या शिकायत तुरंत दर्ज कराई जा सकेगी.
खाने-पीने की दुकानों पर लगेगा QR कोड
प्रत्येक खाद्य प्रतिष्ठान पर लगाए जाने वाले QR कोड में प्रतिष्ठा का नाम पता मोबाइल नंबर और एफएसएसएआई लाइसेंस और पंजीकरण संख्या दर्ज होगी यदि किसी श्रद्धालुओं को भोजन की गुणवत्ता साफ सफाई या खाद्य सुरक्षा मानकों को लेकर कोई शिकायत होती है तो अपने मोबाइल से कर कोड स्कैन कर सीधे फूड सेफ्टी कनेक्ट एप के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकेगा. शिकायत संबंधित अधिकारी तक तत्काल पहुंचेगी, जिस पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
कावड़ कॉरिडोर पर 200 से अधिक भंडारे लगते हैं
दरअसल, कावड़ यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु गाजियाबाद से होकर गुजरते हैं. ऐसे में कावड़ यात्रा मार्ग पर अस्थाई और स्थाई खाद्य प्रतिष्ठानों की संख्या भी काफी बढ़ जाती है. इस दौरान मिलावटी या खराब गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए विभाग की प्राथमिकता है. फूड विभाग का कहना है कि कावड़ कॉरिडोर पर तकरीबन 200 से अधिक भंडारे लगते हैं, ऐसे में विभाग की टीम द्वारा खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जाएगा. फूड सेफ्टी वैन भी कॉरिडोर पर तैनात रहेगी.
सावन के महीने की शुरुआत होने में अब सिर्फ तीन हफ्ते का वक्त बाकी है. ऐसे में 220 किलोमीटर के कॉरिडोर पर खाद्य पदार्थों से संबंधित निरीक्षण और प्रतिष्ठानों पर QR कोड लगवाने के लिए फूड विभाग की टीम पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं. विभाग अधिकारियों का दावा है कि 20 जुलाई से पूर्व कावड़ यात्रा की तैयारी से संबंधित सभी कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे.
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