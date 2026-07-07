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220 किलोमीटर के कांवड़ कॉरिडोर पर खाने-पीने की दुकानों पर लगेगा QR कोड, मालिक को लिखना होगा नाम

नई दिल्ली/गाजियाबाद: कांवड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है. जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने विभिन्न विभागों को समय रहते तमाम व्यवस्थाएं और सुविधाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं.

जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा तमाम विभागों की कावड़ यात्रा केलिए तैयारी की मॉनीटरिंग भी की जा रही है. गाजियाबाद से होकर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब समेत विभिन्न राज्यों के कावड़ यात्री होकर गुजरते हैं. कावड़ यात्रियों की संख्या लाखों में होती है, ऐसे में जिला प्रशासन का प्रयास रहता है कि विभिन्न प्रदेशों के कावड़ यात्रियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो.

सुरेश कुमार मिश्रा, सहायक आयुक्त खाद्य, गाजियाबाद (ETV Bharat)

गाजियाबाद में कुल 220 किलोमीटर का पावर कॉरिडोर है. कावड़ कॉरिडोर पर पड़ने वाली खाद्य पदार्थों प्रतिष्ठानों का फूड विभाग द्वारा निरीक्षण शुरू कर दिया गया है. प्रतिष्ठानों के संचालकों को पूरी भाग के अधिकारियों द्वारा जागरूक किया जा रहा है और सख्ती के साथ सभी नियम पालन करने के संबंध में निर्देश दिए जा रहे हैं. फूड विभाग का प्रयास है कि कावड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा सके. कावड़ कॉरिडोर को विभिन्न क्षेत्रों में बताकर फूड विभाग द्वारा टीमों की तैनाती की गई है.

फूड विभाग पूरी तरह से एक्टिव मोड में

सहायक आयुक्त खाद्य सुरेश कुमार मिश्रा के मुताबिक, कावड़ यात्रा को मद्देनजर रखते हुए फूड विभाग पूरी तरह से एक्टिव मोड में है. फूड विभाग द्वारा कुल 12 टीमें गठित कर फील्ड में तैनात की गई है. खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है. कावड़ यात्रा मार्ग पर संचालित मिठाई की दुकान, होटल ढाबा रेस्टोरेंट चाय नाश्ते और अन्य खाद्य सामग्री बेचने वाली दुकानों पर फोर्थ सेफ्टी कनेक्ट एप्स जुड़े कर कोड लगाए जाएंगे इस कोर्ट को स्कैन कर संबंधित प्रश्न की जानकारी प्राप्त करने के साथ-साथ खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर फीडबैक या शिकायत तुरंत दर्ज कराई जा सकेगी.