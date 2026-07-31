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कांवड़ यात्रा 2026; सड़क पर उतरे अधिकारी, फूहड़ गीत-संगीत और बिना साइलेंसर बाइक पर सख्त एक्शन की चेतावनी

मेरठ से गुजरने वाले कांवड़ मार्गों पर चहल-पहल बढ़ी. जानें, इस बार प्रशासन ने कांवड़ मार्ग पर क्या-क्या इंतजाम किए हैं.

कांवड़ यात्रा 2026 पर निकले कांवड़िए.
कांवड़ यात्रा 2026 पर निकले कांवड़िए. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 31, 2026 at 1:15 PM IST

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मेरठ : सावन महीने की शुरुआत होते ही कांवड़ यात्रा मार्गों पर चहल-पहल बढ़ गई है. खासतौर से हरियाणा राजस्थान जाने वाले कांवड़िए अपने गंतव्य की ओर बढ़ने लगे हैं. ऐसे में मेरठ से गुजरने वाले कांवड़िए के लिए खास इंतजाम के साथ हिदायतें भी लागू की गई हैं. अधिकारियों ने इस बार खासतौर पर बिना साइलेंसर बाइक और फूहड़ गीत-संगीत पर कड़ी चेतावनी जारी की है.

कांवड़ यात्रा शुरू. मेरठ में तैयारियों पर खबर. (Video Credit : ETV Bharat)


डीएम डॉ. वीके सिंह ने गुरुवार को अफसरों के साथ कांवड़ मार्गों का निरीक्षण किया. डीएम ने गंगनहर पटरी कांवड़ मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया गया. इसके बाद सलावा पुल, अटेरना पुल, दौराला पुल, नानू पुल, भलसौना पुल, पूठखास पुल, भोला की झाल तक कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया. इस दौरान कांवड़ मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे, साईनेज, साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था, बैरिकेडिंग, सड़क मरम्मत/पैचवर्क, जल निकासी, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, बिजली के खंभों को पालिथीन से कवर कराने, ट्रांसफार्मर को जाली से कवर कराने, शौचालय, मोबाइल टॉयलेट, महिला कांवड़ियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य शिविर, मोबाइल एम्बुलेंस, गोताखोर व मोटरबोट की व्यवस्था आदि व्यवस्थाओं का जायजा लिया. उन्होंने कांवड़ियों से बातचीत कर व्यवस्थाओ के बारे में जानकारी भी ली.

कांवड़ियों का हालचाल पूछते अधिकारी.
कांवड़ियों का हालचाल पूछते अधिकारी. (Photo Credit : ETV Bharat)

एडीजी भानु भास्कर ने बताया कि कि कोई भी अपनी मोटर साइकिल के साइलेंसर निकाल कांवड़ मार्ग पर न चलें. इस बाबत सभी अधिकारियों के माध्यम से भी मैसेज दिया गया है. यूपी के विभिन्न जिलों समेत दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा आदि राज्यों के अफसरों से भी आग्रह भी किया गया है कि बिना साइलेंसर बाइक कांवड़ यात्रा में शामिल न होने पाएं. साथ ही फूहड़ गीत बचाने वाले डीजे आदि शामिल न किए जाएं.

कांवड़ियों का हालचाल पूछते अधिकारी.
कांवड़ियों का हालचाल पूछते अधिकारी. (Photo Credit : ETV Bharat)

डीजीपी ने कहा कि ग्रामीण और शहरी सभी क्षेत्रों में जलाशयों, शिवालयों में कांवड़ियों के ठहरने आदि के बंदोबस्त किए गए हैं. शिवालयों में स्वयंसेवकों और स्टडेंट्स की मदद ली जा रही है. कांवड़ यात्रा के दौरान अश्लीलता करने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा. मेरठ के पीएल शर्मा जिला चिकित्सालय के SIC डॉ. महेन्द्र सिंह ने बताया कि जिला अस्पताल में 10 बेड कांवड़ यात्रियों के लिए सुरक्षित किए गए हैं. साथ ही शहर के प्रसिद्ध ओंघडनाथ मंदिर पर भी जिला अस्पताल की तरफ से शिविर लगाया जाएगा. शिवरात्रि से पहले 8 तारीख से शिविर शुरू होगा.

कांवड़ यात्रा रूट का जायजा लेने पहुंचे अधिकारी.
कांवड़ यात्रा रूट का जायजा लेने पहुंचे अधिकारी. (Photo Credit : ETV Bharat)

वहीं हिंदूवादी नेता सचिन सरोज का कहना है कि कुछ लोग कावड़ मार्गों पर अभी तक भी भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं. संप्रदाय विशेष से लोग नाम बदलकर होटल व दुकानें लगाए हैं. ऐसे लोगों की पहचान के लिए मेरठ से हरिद्वार तक अभियान चलाया जाएगा. प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए. गुरुवार को हिंदूवादी संगठन के लोगों ने एक होटल पर पहुंच कर आपत्ति जताई थी.

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