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मोदीपुरम से गाजियाबाद तक नमो भारत के 17 स्टेशनों के गेट इस दिन तक रहेंगे बंद

कांवड़ यात्रा के चलते बंद रहेंगे गाजियाबाद से मेरठ के बीच के 17 स्टेशन के कई प्रवेश-निकास द्वार और पार्किंग ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ: कांवड़ यात्रा के चलते अब नमो भारत और मेरठ मेट्रो रूट पर गाजियाबाद से मेरठ के मोदीपुरम तक पड़ने वाले अधिकांश गेट नंबर 2 को बंद रखा जाएगा. शिवभक्त कांवड़ यात्रियों को किसी तरह की असुविधा न हो इसलिए ये फैसला लिया गया है. ये गेट 12 अगस्त तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं.

वहीं कांवड़ मार्गों पर कांवड़ यात्रियों को कोई परेशानी न हो इसके लिए व्यापक इंतजाम किये गए हैं. अधिकारी लगातार कांवड़ रूट पर चक्कर लगा रहे हैं. वहीं, कांवड़ यात्रियों की अगले 2 दिन में संख्या और बढ़ने की संभावना है.

बता दें कि RRTS रूट पर 4 अगस्त से 12 अगस्त तक नमो भारत स्टेशनों के मोदीपुरम से गाजियाबाद के अधिकांश गेट नंबर 2 से प्रवेश और निकास द्वार से आवाजाही पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है. इसके अलावा उस तरफ की पार्किंग सुविधाएं भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है.



NCRTC के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर पियूष वत्स ने बताया कि मंगलवार से प्रशासन के निर्देशों के अनुसार दिल्ली-मेरठ कोरिडोर के 17 स्टेशन के गेट नंबर 2 बंद रहेंगे.