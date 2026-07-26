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कांवड़ यात्रा 2026; मेरठ-कानपुर पुलिस ने की फूलप्रूफ तैयारी, रूट और घाटों तक रहेगा सीसीटीवी का पहरा

कांवड़ यात्रा 30 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगी. देवघर जैसे कुछ तीर्थ क्षेत्रों में यात्रा श्रावण पूर्णिमा (28 अगस्त) तक जारी रहेगी.

कांवड़ यात्रा 2026 पर निकले कांवड़िए.
कांवड़ यात्रा 2026 पर निकले कांवड़िए. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 26, 2026 at 8:33 AM IST

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मेरठ/कानपुर : श्रावण मास की शुरुआत होने वाली है. इसी क्रम में 30 जुलाई से कांवड़ यात्रा भी शुरू हो जाएगी. कांवड़ यात्रा को लेकर कांवड़ियों के साथ प्रशासन ने भी व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं. मेरठ रेंज की बात की जाए तो यहां 969 किलोमीटर के 28 मार्गों से भगवान भोलेनाथ के अनुयायी कांवड़ लेकर निकलेंगे. इसी तरह कानपुर समेत विभिन्न जिलों से श्रद्धालु कांवड़ लेकर हरिद्वार के लिए निकलते हैं.

कांवड़ यात्रा 2026 की तैयारियां तेज. देखें पूरी खबर (Video Credit : ETV Bharat)

मेरठ में अभी से शिव भक्त कांवड़िया यात्रा मार्गों पर नजर आने लगे हैं. मेरठ में श्रावण मास कांवड़ यात्रा कुल 969 किलोमीटर के प्रमुख 28 मार्गों पर निकलती है. मेरठ रेंज में सैकड़ों मंदिर हैं, लेकिन ऐसे प्रमुख मंदिर जहां काफी संख्या में लोग जलाभिषेक करने पहुंचते हैं, वे 32 हैं. मेरठ रेंज के पुलिस उपमहानिरीक्षक (DIG) कलानिधि नैथानी ने बताया कि कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं आसान बनाने के उद्देश्य से व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं.

कांवड़ ले जाते कांवड़िए.
कांवड़ ले जाते कांवड़िए. (Photo Credit : ETV Bharat)


DIG कलानिधि नैथानी के अनुसार घाटों पर 157 नावें और 139 प्रशिक्षित गोताखोरों को तैनात किया गया है. घाटों के आसपास डबल बैरिकेटिंग, साइन बोर्ड, प्रकाश की व्यवस्था, पार्किग, कन्ट्रोल रूम व खोया पाया केन्द्र के इंतजाम से लेकर पब्लिक एड्रेस सिस्टम, वाच टॉवर के अलावा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी नियुक्त कर दी गई हैं. मेरठ जिले में मुख्य कांवड़ रूट 7 हैं. यह करीब 228 किलोमीटर के रूट हैं. यहां जलाभिषेक के प्रमुख मंदिरों की संख्या 13 है. 3 स्थानों पर मेले आयोजित होते हैं. यहां 26 जगह पर बैरियर लगाए जाएंगे.

कांवड़ ले जाते कांवड़िए.
कांवड़ ले जाते कांवड़िए. (Photo Credit : ETV Bharat)


बुलंदशहर में मुख्य कांवड़ मार्ग-10 और दूरी 446 कांवड़ मार्गों की दूरी किलोमीटर है. बुलंदशहर में कुल 65 स्थानों पर बैरियर लगाए जाएंगे. जिले में जलाभिषेक के प्रमुख मंदिरों की संख्या-10 है. जिनमें 5 जगह मेले लगने प्रस्तावित हैं. बागपत में 6 मुख्य कांवड़ मार्गों पर कुल सफर 164 किमी है. सुरक्षा की दृष्टि से यहां 51 जगह पर बैरियर लगाए जाएंगे. यहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे प्रसिद्ध धर्म स्थल प्रसिद्ध पुरा महादेव मंदिर है. जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर जलाभिषेक करते हैं. इसी प्रकार हापुड़ जिले में मुख्य कांवड़ मार्ग-5 हैं और कांवड़ मार्ग की लंबाई 131 किलोमीटर है. यहां 6 जगहों पर बैरियर लगाए जाने हैं. जिले में अलग अलग जगहों पर जलाभिषेक के प्रमुख मंदिरों की संख्या 8 और तीन बड़े मेले आयोजित होते हैं.

कानपुर ; कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस अलर्ट.
कानपुर ; कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस अलर्ट. (Photo Credit : ETV Bharat)


DIG कलानिधि नैथानी के मुताबिक मेरठ में गंगनहर की पटरी समेत विभिन्न स्थानों पर 35 गोताखोरों को तैनात किया गया है. 12 नावों का इंतजाम किया गया है. बुलंदशहर में 58 गोताखोरों की तैनाती की गई है. घाटों पर 37 नावें लगाई गई हैं. बुलंदशहर के नरोरा, अनूप शहर रामघाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. बागपत में 20 गोताखोरों की व्यवस्था और 8 नावों की व्यवस्था की गई है. हापुड़ में 26 गोताखोर व 10 नावें लगाई गई हैं.

कानपुर ; कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस अलर्ट.
कानपुर ; कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस अलर्ट. (Photo Credit : ETV Bharat)


कानपुर में डीसीपी वेस्ट ने संभाली कमान; कांवड़ यात्रा रूट की ड्रोन और CCTV से होगी निगरानी

श्रावण मास में कांवड़ यात्रा को लेकर कानपुर कमिश्नरेट पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है. कांवड़ यात्रा, धार्मिक मेलों में सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने पश्चिम जोन में कांवड़ यात्रा के लिए तय मार्गों पर सुरक्षा और सुविधाओं का विशेष खाका तैयार किया है.

कानपुर ; कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस चेकिंग तेज.
कानपुर ; कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस चेकिंग तेज. (Photo Credit : ETV Bharat)


डीसीपी पश्चिम एस एम कासिम आबिदी ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से पश्चिमी जोन में करीब 48 चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं. कांवड़ यात्राओं और धार्मिक मेलों के आयोजन को देखते हुए क्षेत्र के सभी प्रमुख घाटों और प्रसिद्ध शिवालयों का निरीक्षण कर लिया गया है. मंदिर प्रबंधन समितियों और पड़ोसी जनपदों के पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय बैठकें की जा चुकी हैं.


डीसीपी पश्चिम ने कहा कि पिछली कांवड़ यात्रा के दौरान उपद्रव और लड़ाई-झगड़े से सबक लेते हुए इस बार सुरक्षा व्यवस्था अधिक सख्त होगी. सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ बातचीत हो चुकी है. पुलिस टीमें लगातार घाटों व मंदिरों का निरीक्षण कर रही हैं. भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा के लिए आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जाएगा. भीड़भाड़ वाले बड़े मंदिरों और प्रमुख शिवालयों में ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी. कांवड़ रूट पर CCTV कैमरे सक्रिय रहेंगे.

यह भी पढ़ें : हरिद्वार में कांवड़ यात्रा की तैयारियां अंतिम चरण में, 30 जुलाई से शुरू होगी शिवभक्तों की आस्था यात्रा

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