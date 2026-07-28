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कांवड़ यात्रा: शिव भक्तों के लिए उत्तर रेलवे की बड़ी राहत, दिल्ली-शामली मेमू अब हरिद्वार तक चलेगी

यात्रियों से अनुरोध किया गया कि यात्रा से पहले ट्रेन की जानकारी की पुष्टि कर लें. यात्री रेलमदद हेल्पलाइन 139 पर संपर्क कर सकते हैं.

उत्तर रेलवे
उत्तर रेलवे (File Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 28, 2026 at 8:26 PM IST

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नई दिल्ली: सावन के पावन महीने में कांवड़ यात्रा पर हरिद्वार जाने वाले लाखों शिव भक्तों की सुविधा को देखते हुए उत्तर रेलवे ने विशेष तैयारी शुरू कर दी है. कांवड़ मेले के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने दिल्ली जंक्शन–शामली मेमू पैसेंजर ट्रेन का अस्थायी विस्तार हरिद्वार तक करने का निर्णय लिया है. इससे दिल्ली, शामली, सहारनपुर व आसपास के क्षेत्रों से हरिद्वार जाने वाले श्रद्धालुओं को सीधी रेल सुविधा मिल सकेगी तथा यात्रा अधिक सुगम होगी.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि कांवड़ मेले के दौरान रेल यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन संख्या 64033/64034 दिल्ली जंक्शन–शामली–दिल्ली जंक्शन मेमू पैसेंजर का अस्थायी रूप से हरिद्वार तक विस्तार किया जा रहा है. ट्रेन संख्या 64033 दिल्ली जंक्शन से हरिद्वार के लिए 29 जुलाई से 13 अगस्त तक विस्तारित मार्ग पर संचालित होगी. वहीं ट्रेन संख्या 64034 हरिद्वार से दिल्ली जंक्शन के लिए 30 जुलाई 2026 से 14 अगस्त 2026 तक चलेगी.

शिव भक्तों के लिए उत्तर रेलवे की बड़ी राहत

रेलवे ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली जंक्शन से शामली तक इस मेमू ट्रेन की समय-सारिणी में कोई बदलाव नहीं किया गया है. शामली के बाद यह ट्रेन सिलावर, हिंद, उस्मानपुर देहात हॉल्ट, हरहर फतेहपुर, थाना भवन टाउन, थाना भवन, नानौता, सोना अर्जुनपुर, रामपुर मनिहारन, भनकला हॉल्ट, जंधेरा हॉल्ट, मनानी, टपरी, रुड़की व ज्वालापुर होते हुए हरिद्वार पहुंचेगी.
निर्धारित समय के अनुसार ट्रेन दिल्ली जंक्शन से शाम 4:25 बजे रवाना होगी और रात्रि 11:00 बजे हरिद्वार पहुंचेगी. वापसी में यह ट्रेन सुबह 4:00 बजे हरिद्वार से प्रस्थान कर सुबह 10:10 बजे दिल्ली जंक्शन पहुंचेगी.

दिल्ली-शामली मेमू अब हरिद्वार तक चलेगी

उत्तर रेलवे का मानना है कि कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भारी वृद्धि होती है. ऐसे में इस अस्थायी विस्तार से यात्रियों पर अतिरिक्त दबाव कम होगा व उन्हें सुविधाजनक रेल सेवा उपलब्ध हो सकेगी. खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश व दिल्ली-एनसीआर से आने वाले श्रद्धालुओं को सीधा लाभ मिलेगा.

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि यात्रियों से अनुरोध है कि यात्रा से पहले ट्रेन की जानकारी की पुष्टि कर लें. विस्तृत जानकारी के लिए यात्री रेलमदद हेल्पलाइन 139 पर संपर्क कर सकते हैं या रेलवे की पूछताछ वेबसाइट के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

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