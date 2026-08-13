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कांवड़ यात्रा 2026: 'भगवा' बना 'युवाओं का ट्रेंड'; जानिए आधुनिकता के दौर में कैसे बदला कांवड़ियों का अंदाज

पहले और आज की कांवड़ यात्रा में बड़ा अंतर : युवा कांवड़ियों के साथ ऐसे कांवड़िए भी चल रहे हैं, जिनकी उम्र 60-70 साल की है. मेरठ के रहने वाले सत्यवीर सिंह की उम्र 58 साल है. युवा कांवड़ियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं. सत्यवीर सिंह कहते हैं, बीते 30 साल से कंधे पर कांवड़ ला रहा हूं. पहले और आज की यात्रा में काफी बदलाव हुआ है. पहले कम ही लोग कांवड़ यात्रा में शामिल होते थे. पहले सुविधाओं का अभाव था. आज हर कदम पर सुविधाएं मिल रही हैं.

महिला कांवड़ियों की भी बढ़ी भागेदारी : महिला कांवड़ियों की संख्या पिछले सालों के मुकाबले इस बार अधिक दिख रही है. श्रद्धा के पथ पर महिला कांवड़ियां शिव का जयघोष करते हुए आगे बढ़ रही हैं. मेरठ की शिवानी पहली बार अपने पति दीपक के साथ कांवड़ लेकर पहुंची हैं. उनका कहना है कि परिवार में सुख शांति के लिए गंगाजल उठाया है. झज्जर की वीरमति रुड़की रोड से होते हुए यहां से गुजरी. उन्होंने बताया कि बेटे की नौकरी की मन्नत मांगी है.

सांस्कृतिक और संगीत का बदलाव : पारंपरिक मंजीरे और ढोलक की जगह अब करोड़ों रुपये के विशालकाय 3D डीजे और 'भोले के रैप सांग्स' ने ले ली है. कांवड़ यात्रा में शामिल तमाम शिव भक्त अपने-अपने वाहनों में डीजे और स्पीकर लगाकर चल रहे हैं. हरियाणवी और भोजपूरी गानों पर कांवड़िए झूमते हुए चल रहे हैं. यात्रा में करोड़ों के महाबली डीजे भी हैं, जिनकी धून हर किसी को झूमने के लिए मजबूर कर रही है. भगवान भोले के गानों के साथ ही राष्ट्र भक्ति गाने भी खूब बज रहे हैं.

बदल रहा कांवड़ का रूप : कांवड़ यात्रा 2026 का यह बदलता स्वरूप बताता है कि भोले के भक्त अपनी परंपरा और संकल्प को निभाते हुए तकनीक को भी यात्रा का साथी बना रहे हैं. युवा कांवड़िए इस धार्मिक यात्रा में बदलते दौर की कहानी लिख रहे हैं. सोशल मीडिया पर हर जानकारी शेयर कर रहे हैं. इतना ही नहीं अगला पड़ाव कौन सा होगा. रूट कौन सा सही रहेगा. इसके लिए ट्रैकर का इस्तेमाल कर रहे हैं.

स्मार्ट गैजेट्स के साथ यात्रा : युवा कांवड़िए स्मार्ट गैजेट्स के साथ यात्रा पर निकले हैं. स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ स्पीकर, ट्रैकर साथ रख रहे हैं, जो रास्ता खोजने में मदद कर रहा है. फोन चार्ज करने के लिए हाई-कैपेसिटी का पावर बैंक भी साथ रखे हैं. कुछ युवा कांवड़िए अपने हर पल को मोबाइल में रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रहे हैं. रील बनाते हुए चल रहे हैं. मोबाइल पर लाइव लोकेशन साझा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं.

तकनीक और सुरक्षा - स्मार्ट कांवड़ : अब कांवड़ यात्रा सिर्फ बांस के सहारे नहीं है. कांवड़ में GPS ट्रैकर, चार्जिंग पोर्ट, ब्लूटूथ स्पीकर और एलईडी डिस्प्ले का इस्तेमाल हो रहा है. युवा कांवड़ियों में सोशल मीडिया रील्स और लाइव लोकेशन शेयरिंग का क्रेज है. रंग-बिरंगी कांवड़ में हरिद्वार से गंगाजल लेकर कांवड़िए चल रहे हैं. चारों तरफ ‘बोल बम’ और ‘हर-हर महादेव’ का नाम गूंज रहा है.

आज का कांवड़िया सिर्फ पैदल नहीं चलता, वह रील्स बनाता है, वह अपनी कांवड़ को तकनीक से लैस करता है और सरकार भी उसके स्वागत में आसमान से फूल बरसाती है. ETV Bharat की यह विशेष ग्राउंड रिपोर्ट आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेशनल हाईवे से लेकर तीर्थ स्थलों के उस जमीनी सच तक ले चलेगी, जहां परंपरा और आधुनिकता का एक नया फ्यूजन तैयार हो रहा है. पढ़िए श्रीपाल तेवतिया की रिपोर्ट...

मेरठ : कांवड़ की लकड़ी पर बंधा स्मार्टफ़ोन, कांवड़ के रथ पर लगा जीपीएस ट्रैकर और कांवड़ियों के पैरों की रफ्तार तय करता डीजे का बेस..." जी हां, उत्तर प्रदेश के कांवड़ मार्गों पर इस बार आस्था की जो बयार बह रही है, उसका रंग-रूप पहले से बिल्कुल जुदा है. कभी गंगा किनारे से सुलगती धूप में शांत मन से केवल 'बोल बम' जपते हुए निकलने वाले कांवड़ियों की जगह अब हाई-टेक, आधुनिक और बेहद ऊर्जावान युवा पीढ़ी ने ले ली है.

हाईटेक गैजेट्स से लैस रहे युवा कांवड़िए. (Photo Credit; ETV Bharat)

कांवड़ को लेकर लोगों में क्रेज : सत्यवीर सिंह कहते हैं, कांवड़ को लेकर लोगों में क्रेज बढ़ रहा है. इससे सनातन संस्कृति का विकास हो रहा है और सनातन का प्रचार भी हो रहा है. सनातन के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं. लोगों में धर्म के प्रति रुझान बढ़ता जा रहा है और सेवा भाव भी लोग खूब बढ़-चढ़कर कर रहे हैं. पहले कच्चे रास्ते होते थे और उनसे होकर कांवड़ लेने जाना होता था. अब रास्ते सही हो गए हैं, बीच-बीच में रुकने की व्यवस्था हो गई है. भंडारे चल रहे हैं. सेवा शिविर में श्रद्धालुओं की सेवा की जा रही है. इसलिए अब कांवड़ का रूप-रंग बदल रहा है. सत्यवीर कहते हैं, कांवड़ को लेकर अब ट्रेंड भी बदल रहा है. लोगों के रुझान में काफी बदलाव आया है.

डीजे से भक्तों में उत्साह और जोश : सत्यवीर कहते हैं, आज के समय में भक्त झूमते-नाचते कांवड़ लेकर चल रहे हैं. पहले बोल बम बोलते चलते थे, थकान महसूस होती थी. आज पूरा माहौल बदल गया है. डीजे पर पारंपरिक भजनों के साथ भक्त कांवड़ लेकर चल रहे हैं. इससे भक्तों में उत्साह और जोश भरा रहता है.

मैप के लिए युवा ट्रैकर का कर रहे इस्तेमाल. (Photo Credit; ETV Bharat)

सोशल मीडिया पर वीडियो कर रहे पोस्ट : मेरठ के ही रहने वाले दीपक अपने छह अन्य साथियों के साथ कांवड़ यात्रा कर रहे हैं. इनके ग्रुप में एक युवती भी है. दीपक बताते हैं, हममें भगवान शिव के प्रति समर्पण की भावना है, उनके प्रति स्नेह है और अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए हम कावड़ लेकर आ रहे हैं. लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो भी पोस्ट कर रहे हैं. हम रास्ते में जहां भी रुकते हैं, वहीं से वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करते हैं.

पहली बार उठाई कांवड, अच्छा लगा : बुजुर्ग विनय तोमर बताते हैं, मैं सेना से रिटायर हूं. पहले अपना कर्तव्य निभाया और अब अपनी श्रद्धा को बढ़ाना चाहिए. इसीलिए पहली बार कांवड़ लेकर निकला हूं. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. पहले संसाधनों का अभाव होता था. अब सड़कें अच्छी हैं, आवाजाही में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती और आनंदित माहौल में धार्मिक यात्रा की जाती है.

कांवड़ यात्रा: तब और अब. (Photo Credit; ETV Bharat)

सोशल मीडिया पर कांवड़ का क्रेज : रोबिन अपने लगभग 12 साथियों के साथ हरिद्वार से कांवड़ लेकर आ रहे हैं. रोबिन ने बताया, मैं लगातार अपने रील सोशल मीडिया पर डाल रहा हूं. सभी युवक बराबर रास्ते की वीडियो डालते आ रहे हैं. नाचते, गाते, झूमते अपनी यात्रा कर रहे हैं. एकलव्य शर्मा ने बताया कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर कांवड़ का क्रेज बहुत ज्यादा है. धार्मिक यात्रा के साथ-साथ उन्हें व्यूज भी मिल रहे हैं. मोबाइल बंद न हो जाए, इसलिए साथ में हाई-कैपेसिटी का पावर बैंक भी रखा है. रोबिन बताते हैं, सेवा शिविर में लगे चार्जिंग पाइंट पर मोबाइल और पावर बैंक को चार्ज कर लेता हूं.

युवा कांवडिए सोशल मीडिया पर जमकर पोस्ट कर रहे वीडियो. (Photo Credit; ETV Bharat)

मिलती है मानसिक शांति : शिव मंदिर पर कांवड़ यात्रा पूरी करके जलाभिषेक करने पहुंचे अवनीश कहते हैं, चाहे आप पूरी दुनिया घूम के आ जाएं, लेकिन भोले शंकर भगवान की इस यात्रा को करके जो मानसिक शांति मिलती है और किसी तरह से नहीं मिल सकती. अभिषेक के पैर में छाले पड़ गए हैं, लेकिन उत्साह में कमी नहीं है. अभिषेक कहते हैं, मुझे धार्मिक यात्रा बेहद पसंद है और बड़े-बड़े डीजे पर बज रहे गानों से ऊर्जा मिलती है. लोग सनातन से जुड़ रहे हैं. सनातन का प्रचार हो रहा है.

कांवड़ में युवा कांवड़ियों के अलग-अलग रंग दिखे. (Photo Credit; ETV Bharat)

हंसते हुए कट रही दूरी : राहुल बुलंदशहर के सिकंदराबाद के रहने वाले हैं, अपने चाचा और दादा को कावड़ में बैठाकर यात्रा पर निकले हैं. राहुल करते हैं, मुझे इससे सुकून मिल रहा है. काफी दिन से सोच रहा था कि कांवड़ लेने जाएंगे तो दादा को पालकी में यात्रा कराएंगे. आज की कांवड़ यात्रा बदल गई है. अब पहले की तरह परेशानी नहीं होती है. कितनी भी दूरी हो हंसते हुए कट जाती है.

समय के साथ रीति रिवाज भी हुए अपडेट : बड़ौत के ढिकाना गांव के रहने वाले राजबीर सिंह ने कहा, डीजे पर पूरे रास्ते भोले के भजनों पर नाचते हुए आगे बढ़े. डीजे पर भजन बजाने और नाचते हुए कांवड़ लाये. इससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती हैं. ये तो भक्ति है, कोई इसमें भजनों के माध्यम से डूब जाता है, तो कोई गीत गाकर, नाचते हुए प्रभु भक्ति में रमा रहता है. आधुनिक समय है और धार्मिक रीति रिवाज भी समय के साथ अपडेट हुए हैं. पर्व मनाने के तौर तरीकों में भी बड़ा बदलाव आया है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि भगवान के प्रति आस्था कम हुई है.

जानिए कितने प्रकार की होती है कांवड़. (Photo Credit; ETV Bharat)

सीसीटीवी-ड्रोन से क्राउड मैनेजमेंट में मिली मदद : एडीजी भानु भास्कर ने बताया, सीसीटीवी-ड्रोन निगरानी जैसी तकनीकों ने कांवड़ रूट के क्राउड मैनेजमेंट में काफी मदद की है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित हजारों कैमरे लगाने के पीछे का उद्देश्य यह है कि इससे कहीं भी किसी भी तरह की कोई समस्या अगर किसी भक्त को आती है या कहीं यातायात की व्यवस्था चरमराती है, तो आसानी से उस लोकेशन को ट्रेस किया जा सकता है और कुछ ही मिनट में वहां पर व्यवस्था को फिर से पहले की तरह बहाल किया जा सकता है.

मेरठ ज़ोन के प्रमुख मार्गों पर हजारों कैमरे लगाए गए हैं. कांवड़ रूट पर हजारों सीसीटीवी कैमरों से 24 घंटे निगरानी की जा रही है. अकेले मेरठ ज़ोन में ही 7000 से अधिक सीसीटीवी और सहारनपुर मंडल में 3000 कैमरे एक्टिवेट हैं. हर जिले में कंट्रोल रूम बनाया गया है. कांवड़ियों पर विशेष नजर रखी जा रही थी.

इसके अलावा प्रमुख शिवालयों पर भी खास निगरानी और सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं. कांवड़ मार्गों पर पूरी तरह से नजर रखी गई है और यही वजह है कि अब तक कहीं किसी तरह की कोई ऐसी घटना सामने नहीं आई है जिससे कोई समस्या भक्तों को उत्पन्न हुई हो. सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के इस्तेमाल से इस बार की कांवड़ यात्रा सफल रही है.

कांवड़ यात्रा के इस बदलते हाई-टेक और डीजे वाले रूप को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या परंपरा में आधुनिकता का यह तड़का सही है, या सादगी ही इसकी असली पहचान थी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें. कांवड़ यात्रा 2026 की पल-पल की लाइव ग्राउंड अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट के व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें.

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