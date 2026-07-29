Kanwar Yatra: नोएडा-ग्रेटर नोएडा में पुलिस का पूरा बंदोबस्त, 2500 जवान रहेंगे तैनात, 9 रूट पर डायवर्जन, ड्रोन से निगरानी
पुलिस विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक कांवड़ियों के लिए आठ प्रमुख मार्ग हैं, सभी मार्गों पर पुलिस के बंदोबस्त किए गए हैं.
Published : July 29, 2026 at 5:03 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: 30 जुलाई से सावन का पवित्र महीना शुरू हो रहा है, गौतमबुद्ध नगर में 334 किलोमीटर लंबे कांवड़ मार्गों पर जल्द ही 'बोल बम' की गूंज सुनाई देगी. 30 जुलाई से 11 अगस्त तक पूरा जिला भगवा रंग में रंगा नजर आएगा. कांवड़ को लेकर देखा जाए तो गौतम बुद्ध नगर पुलिस पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है.
सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं. वहीं कई स्थानों पर कंट्रोल रूम भी बनाए गए, ताकि किसी भी कावड़ की श्रद्धालू को परेशानी का सामना न करना पड़े. यह जानकारी गौतम बुध नगर कमिश्नरी के जॉइंट पुलिस कमिश्नर राजीव नारायण मिश्रा ने दी.
कांवड़ यात्रा : भगवामयी होगा नोएडा-ग्रेटर नोएडा
सावन माह के पावन अवसर पर गौतमबुद्ध नगर में कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन और पुलिस विभाग ने पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं , जिले में कांवड़ यात्रा आठ प्रमुख मार्गों से होकर गुजरेगी. ज्वांइट सीपी राजीव नारायण मिश्रा ने बताया कि, सुरक्षा के लिहाज से पूरे जिले को 3 जोन, 20 सबजोन और 60 सेक्टरों में बांटा गया है. इस बार जिले से लगभग 275 जत्थे कांवड़ लेने हरिद्वार और अन्य धामों के लिए जाएंगे. सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखते हुए 2500 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. साथ ही सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के जरिए पूरे रूट पर नजर रखी जा रही है.
14 रूट, 60 सेक्टर और सख्त रूट डायवर्जन लागू
पुलिस विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक कांवड़ियों के लिए आठ प्रमुख मार्ग हैं, सभी मार्गों पर पुलिस के बंदोबस्त सुनिश्चित किए गए हैं. 2500 से अधिक पुलिसकर्मियों का व्यवस्थापन किया गया है. लगभग 275 कांवड़ समितियों व डीजे संचालकों के साथ बैठक कर निर्देश दिए गए हैं. श्रद्धालुओं की सुविधा और आम जनता की सहूलियत के लिए 3 अगस्त से 9 प्रमुख रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा. भारी व मध्यम वाहनों को केजीपी एक्सप्रेसवे के रास्ते निकाला जाएगा.
इसके साथ ही जिले के 4 प्रमुख शिव मंदिरों को जलाभिषेक के लिए चिह्नित किया गया है. कांवड़ में डीजे की ऊंचाई अधिकतम 12 फीट तय की गई है.
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