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कांवड़ यात्रा 2026: गाजियाबाद में कांवड़ियों के लिए अभेद्य सुरक्षा, 11 जोन और 24 सेक्टर में बंटा पूरा जिला

जिलाधिकारी रविंद्र कुमार माँदड़ ने बताया, प्रशासनिक अधिकारियों की टीम द्वारा जिले में पड़ने वाले कावड़ मार्ग का निरीक्षण कर तमाम व्यवस्थाओं को परखा गया है. जिले में संपूर्ण कावड़ मार्ग पर PA सिस्टम और लाइटिंग कराई गई है. कावड़ मार्ग की निगरानी के लिए 1500 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. 6900 से अधिक लाइटें लगाई गई हैं. 10 हजार से अधिक बिजली के पोल कावड़ मार्ग पर हैं, जिनको इंसुलेशन से कवर किया गया है. गाजियाबाद में 150 किलोमीटर से अधिक का कावड़ कॉरिडोर है. प्रशासन द्वारा संपूर्ण कॉरिडोर को गड्ढा मुक्त बनाया गया है.

नई दिल्ली/गाजियाबाद: सावन की शुरुआत हो चुकी है. इसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं. चंद दिनों में कावड़ यात्रा की भी शुरुआत हो जाएगी. गाजियाबाद में शिव भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा. कांवड़ यात्रा को देखते हुए जिलाधिकारी रविंद्र कुमार माँदड़ ने जिले को 11 ज़ोन, 24 सेक्टर और 108 सब सेक्टर में बांटा है. जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं, ताकि कावड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो.

कावड़ यात्रा के दौरान गाजियाबाद में गंग नहर पर श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या होती है. इसे छोटा हरिद्वार के नाम से जाना जाता है. यहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं. नहर का तेज बहाव और गहराई होने के चलते दोनों तरफ के घाटों को बैरिकेडिंग लगाकर सुरक्षित बनाया गया है. फ्लड पीएसी और एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है. जिलाधिकारी ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आपस में समन्वय स्थापित कर कार्य करें.

जिलाधिकारी ने कावड़ मार्ग पर पड़ने वाली खाने पीने की दुकानों का निरीक्षण करने के लिए खाद्य विभाग की 14 टीमों का गठन किया है. टीमों को जिम्मेदारी सौंप गई है. जिले में अब तक 299 कांवड़ शिविरों को अनुमति पुलिस और प्रशासन द्वारा दी गई है. देहात क्षेत्र में कई ऐसे मार्ग हैं, जहां से शिवभक्त होकर गुजरते हैं और बरसात के मौसम में वहां पानी भरने की आशंका बनी रहती है. ऐसे तमाम क्षेत्रों को चिन्हित कर जिलाधिकारी ने क्विक रिस्पांस टीमों को तैनात करने के संबंध नगर निकायों को निर्देश दिए हैं. ताकि भारी बारिश होने पर तत्काल पंप सेट लगाकर जल भराव की निकासी किया जा सके.

प्रशासनिक अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप गई है कि वह अपने-अपने क्षेत्र में लगने वाले कावड़ शिविरों में जाकर विद्युत आपूर्ति और विद्युत सुरक्षा की जांच जरुर करें, ताकि शिव भक्तों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि बिना अनुमति के शिविर नहीं लगाया जाएगा. आयोजकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया है.

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