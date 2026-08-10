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कांवड़ यात्रा के अजब-गजब रंग; दिव्यांग और थर्ड जेंडर भी बाबा भोले को मनाने निकले

कांवड़ यात्रा; आस्था की डगर पर किन्नर समुदाय. ( Photo Credit : ETV Bharat )

मेरठ के दिल्ली-देहरादून हाईवे पर उत्तराखंड की ओर से लगातार शिव भक्ति कांवड़ियां आ रहे हैं. कंधों और वाहनों से कांवड़ लेकर निकले कांवड़ियों में अलौकिक ऊर्जा देखने के मिल रही है. हरिद्वार से दिल्ली के लिए थर्ड जेंडर का काफिला सभी को आकर्षित कर रहा है.

मेरठ : कांवड़ यात्रा में इस बार दिव्यांग और थर्ड जेंडर श्रद्धालुओं का जज्बा भी देखने लायक है. शारीरिक चुनौतियों को मात देकर कई दिव्यांग भक्त गंगाजल लेकर कांवड़ यात्रा पर निकले हैं. वहीं किन्नर समुदाय के श्रद्धालु भी पूरे जोश और आस्था के साथ कांवड़ ला रहे हैं. सावन के दूसरे सोमवार पर भी शिव भक्त अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं. इनमें हर उम्र आयु वर्ग के श्रद्धालु शामिल हैं. कांवड़ यात्रा में थर्ड जेंडर और दिव्यांग भी पीछे नहीं है. मेरठ की सड़कों पर ऐसे अद्भुत श्रद्धालुओं का गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है.

मेरठ में कांवड़ यात्रा. (Photo Credit : ETV Bharat)

मेरठ में कांवड़ यात्रा. (Photo Credit : ETV Bharat)

मेरठ में कांवड़ यात्रा. (Photo Credit : ETV Bharat)

किन्नर प्रियंका भोली ने बताया कि बीते 15 साल से वह और उनके साथी पूरी टीम के साथ कांवड़ यात्रा में शामिल होते हैं. 2 जुलाई को हरिद्वार से यात्रा की शुरुआत की थी. वह कहती हैं कि सभी प्रसन्न हैं, सभी साथ चल रहे हैं और अपनी धार्मिक यात्रा पूर्ण कर रहे हैं. प्रियंका भोली कहती हैं कि 20 वर्ष से सिलसिला जारी है.

कांवड़ यात्रा में शामिल किन्नर प्रिया भोली बताती हैं कि वह दादरी में रहती हैं. कहा-भोलेबाबा से सिर्फ परिवारवालों की खुशहाली की प्रार्थना है. हमारा जीवन-यापन परिवारवालों की खुशी और समृद्धि से जुड़ा है. ईश्वर से प्रार्थना हैं कि वे सभी को खुशी और समृद्धि दें.

कांवड़ यात्रा पर शिवभक्त (Photo Credit : ETV Bharat)

नन्हे शिवभक्त और दिव्यांग कांवड़िया. (Photo Credit : ETV Bharat)



गाजियाबाद जिले के पिलखुवा के रहने वाले गजेंद्र बचपन से ही पोलियो से ग्रसित हैं, लेकिन उनकी प्रबल इच्छा शक्ति उन्हें भगवान भोलेनाथ के प्रति अपनी श्रद्धा को दर्शाती है. गजेंद्र हरिद्वार से ट्राई साइकिल पर गंगाजल लेकर यात्रा कर रहे हैं. गजेंद्र ने बताया कि वह पांच बार पहले भी हरिद्वार से कांवड़ ला चुके हैं. हरिद्वार जाना और कांवड़ लेकर आना काफी अच्छा लगता है. गजेंद्र कहते हैं कि सरकार की तरफ से इंतजाम बहुत अच्छे हैं और उन्हें कोई तकलीफ नहीं हो रही है.







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