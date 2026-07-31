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कांवड़ यात्रा 2026: दिल्ली मेयर ने MCD आयुक्त को लिखा पत्र, कांवड़ मार्ग पर मीट की दुकानें बंद रखने की अपील

सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है. हजारों कांवड़िये दिल्ली की विभिन्न सड़कों से होकर गुजर रहे हैं.

कांवड़ मार्ग पर मीट की दुकानें बंद रखने की अपील- दिल्ली मेयर
कांवड़ मार्ग पर मीट की दुकानें बंद रखने की अपील- दिल्ली मेयर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 31, 2026 at 2:07 PM IST

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नई दिल्ली: कांवड़ यात्रा और सावन के मद्देनजर एमसीडी मेयर प्रवेश वाही ने राजधानी दिल्ली के प्रमुख कांवड़ मार्गों पर मीट की दुकानों और रेहड़ियों को अस्थायी रूप से बंद रखने की अपील की है. उन्होंने एमसीडी आयुक्त को पत्र लिखकर अवैध मीट की दुकानों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है.

मेयर ने अपने पत्र में कहा है कि सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और हजारों कांवड़िये दिल्ली की विभिन्न सड़कों से होकर गुजर रहे हैं. ऐसे में कई स्थानों पर रात के समय सड़कों के किनारे कच्चे और पक्के मीट की दुकानें तथा रेहड़ियां लगाई जा रही हैं, जिससे श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं और यात्रा में असुविधा पैदा होती है.

पत्र में मेयर ने आग्रह किया है कि महाशिवरात्रि और कांवड़ यात्रा के दौरान दिल्ली की प्रमुख सड़कों तथा कांवड़ शिविरों के आसपास लगने वाली सभी कच्चे और पक्के मीट की अवैध दुकानें एवं रेहड़ियां रूप से बंद कराई जाएं, ताकि कांवड़ यात्रियों की यात्रा शांतिपूर्ण और सुगम तरीके से संपन्न हो सके. उन्होंने वेटरनरी और स्वास्थ्य विभाग को ऐसी दुकानों को तत्काल बंद करने का निर्देश दिया है.

कांवड़ मार्ग पर मीट की दुकानें बंद रखने की अपील- दिल्ली मेयर (ETV Bharat)

मेयर ने मीट कारोबारियों से भी अपील करते हुए कहा कि वे कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान करें और कांवड़ मार्गों पर स्थित अपनी दुकानों को स्वेच्छा से बंद रखें. उन्होंने कहा कि यह कदम सामाजिक सौहार्द, आपसी सम्मान और धार्मिक सद्भाव बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. मेयर ने एमसीडी प्रशासन से भी अनुरोध किया है कि संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर इस व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू कराया जाए, जिससे कांवड़ यात्रा के दौरान किसी प्रकार की असुविधा या विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो.

मेयर मेयर प्रवेश वाही ने बताया की कावड़ मार्ग के हिसाब सफाई का काम दिल्ली नगर निगम युद्ध स्तर पर कर रहा है. इसके अलावा, कावड़ कैंपों के आसपास साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है. इन कैंपों पर सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई जा रही है. उन्होंने कहा कि साफ सफाई और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जा रहा है.

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