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कांवड़ यात्रा 2026; मेरठ में सीएम योगी कल कांवड़ियों पर करेंगे पुष्पवर्षा, हेलीपैड से कार्यक्रम स्थल तक कड़ी सुरक्षा

एसएसपी अविनाश पांडेय ने बताया कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर रिहर्सल और ब्रीफिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है.

मौके पर मौजूद पुलिस के अधिकारी
मौके पर मौजूद पुलिस के अधिकारी (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 8:40 PM IST

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मेरठ : कांवड़ यात्रा के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार (8 अगस्त 2026) को मेरठ दौरे पर रहेंगे. इस दौरान मुख्यमंत्री कांवड़ मार्गों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे और शिवभक्तों पर पुष्प वर्षा करेंगे. जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की ओर से मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के सभी कड़े इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं. जिसकी जानकारी जिलाधिकारी और एसएसपी के द्वारा दी गई है.

जिलाधिकारी और एसएसपी ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)



जिलाधिकारी डॉ. वीके सिंह ने बताया कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी मुख्यमंत्री कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करने के लिए मेरठ आ रहे हैं. शनिवार को लगभग 1 से 1.5 घंटे का कार्यक्रम रहेगा, जिसमें आगमन, प्रस्थान, हवाई सर्वेक्षण और पुष्प वर्षा शामिल है. NH-58 पर इस बार श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है, जिसे देखते हुए सीएम योगी खुद कांवड़ियों के बीच समय बिताएंगे, उनसे संवाद करेंगे और पुष्प वर्षा कर उनका उत्साहवर्धन करेंगे. इसे लेकर कांवड़ियों और स्थानीय निवासियों में भारी उत्साह है.



एसएसपी अविनाश पांडेय ने बताया कि मुख्यमंत्री के शनिवार के कार्यक्रम को लेकर रिहर्सल और ब्रीफिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. हेलीपैड से लेकर कार्यक्रम स्थल और मार्ग तक सुरक्षा के कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं. ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दे दिए गए हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 11 बजे हेलीपैड पर पहुंचेंगे. वहां से वह 11:05 बजे से लेकर 11:35 तक NH-58 एवं कांवड़ मार्ग का हवाई सर्वेक्षण व पुष्प वर्षा करेंगे. 11:35 से 12:05 तक कांवड़ यात्रियों से सीधा संवाद करेंगे. दोपहर 12:15 बजे हेलीपैड के लिए प्रस्थान कर मेरठ में रवाना होंगे.

यह भी पढ़ें : कांवड़ यात्रा 2026; मेरठ में मुख्यमंत्री के लिए अस्थाई हेलीपैड तैयार, कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा करेंगे

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