कांवड़ यात्रा 2026: कंधे पर एक तरफ बेटियां, दूसरी तरफ गंगाजल, अलीगढ़ के संजू बाबा की अनोखी कांवड़ यात्रा

कांवड़ यात्रा 2026: कंधे पर एक तरफ बेटियां, दूसरी तरफ गंगाजल, अलीगढ़ के संजू बाबा की अनोखी कांवड़ यात्रा
मेरठ में कांवड़ यात्रा के अनोखे रंग आ रहे नजर, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान को बढ़ावा दे रहे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 1, 2026 at 11:28 AM IST|
Updated : August 1, 2026 at 11:35 AM IST
मेरठ/अलीगढ़: कांवड़ यात्रा में आस्था के अनूठे और विविध रंग रूप देखने को मिल रहे हैं. कोई कंधे पर कांवड़ लेकर चल रहा है, तो कोई भगवान शिव के स्वरूप को ही सर पर उठाए है. कोई नंगे पाव यात्रा कर रहा तो कोई अपने माता-पिता को कावड़ पर बिठाकर धाम और यात्रा करवा रहा है.
ऐसे में अलीगढ़ के खैर तहसील के रहने वाले संजू अपनी पत्नी, बेटी और भांजी के साथ कावड़ लेकर चल रहे हैं. खास बात ये है कि ये कावड़ का जोड़ा (2 कावड़) लेकर चल रहे हैं. संजू बाबा बताते हैं कि पहले एक कावड़ के साथ कुछ दूरी तय करते हैं और उसके बाद पीछे जाते हैं और दूसरी बेटी को जो कि दूसरे कावड़ में बैठी रहती है उसे लेकर आते हैं.
बच्ची के साथ उसके भार बराबर जल: संजू बताते हैं कि उनकी इन दोनों कांवड़ में एक तरफ बच्ची बैठी है, दूसरी तरफ उसी के वजन के बराबर गंगाजल है. संजू और उनकी पत्नी दोनों ही कांवड़ को साथ लेकर चल रहे हैं. अपने आप में अलग तरह का प्रयास कर रहे हैं, संजू जहां से भी गुजरते हैं लोग उन्हें देखने लगते हैं.
आकर्षण का केंद्र बने हुए संजू ने बताया कि वह धर्म को बचाने के लिए यह कर रहे हैं. वह कहते हैं उन्हें न कमाने की परवाह है न ही कुछ गंवाने की. संस्कृति बचे, संस्कार बचे इसीलिए कांवड़ का जोड़ा एक साथ लेकर हरिद्वार से चले रहे हैं.
संजू बताते हैं कि दोनों कावड़ वह खुद कंधे पर उठाकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं. पत्नी उनके सहयोग के लिए हैं उन्होंने बताया कि पिछली बार अपनी मां को हरिद्वार से कांवड़ में लेकर यात्रा की थी. दोनों बेटियों में एक उनकी बेटी है जबकि एक उनकी बहन की बेटी है. बच्चियों से पूछने पर दोनों ही मासूम मुस्कुरा कर जवाब देती है कि उन्हें अच्छा लग रहा है.
संजू कहते हैं कि हम तो 10-20 साल के लिए जिंदा हैं, लेकिन यह देश हमेशा रहेगा और इंसानों को ही धर्म बचाने के लिए प्रयास करने होंगे. वह यही संदेश देना चाहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और धर्म तभी बचेगा जब कहीं ना कहीं से इसके लिए अलख जगाई जाती रहेगी.
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