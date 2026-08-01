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कांवड़ यात्रा 2026: कंधे पर एक तरफ बेटियां, दूसरी तरफ गंगाजल, अलीगढ़ के संजू बाबा की अनोखी कांवड़ यात्रा

मेरठ की सड़क पर दिखे अनोखे कांवड़ यात्री, एक तरफ बच्ची दूसरी तरफ उसके वजन बराबर गंगा जल ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ/अलीगढ़: कांवड़ यात्रा में आस्था के अनूठे और विविध रंग रूप देखने को मिल रहे हैं. कोई कंधे पर कांवड़ लेकर चल रहा है, तो कोई भगवान शिव के स्वरूप को ही सर पर उठाए है. कोई नंगे पाव यात्रा कर रहा तो कोई अपने माता-पिता को कावड़ पर बिठाकर धाम और यात्रा करवा रहा है. ऐसे में अलीगढ़ के खैर तहसील के रहने वाले संजू अपनी पत्नी, बेटी और भांजी के साथ कावड़ लेकर चल रहे हैं. खास बात ये है कि ये कावड़ का जोड़ा (2 कावड़) लेकर चल रहे हैं. संजू बाबा बताते हैं कि पहले एक कावड़ के साथ कुछ दूरी तय करते हैं और उसके बाद पीछे जाते हैं और दूसरी बेटी को जो कि दूसरे कावड़ में बैठी रहती है उसे लेकर आते हैं. 2 बच्चियों संग संजू की कांवड़ यात्रा. (Video Credit; ETV Bharat)