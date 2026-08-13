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हरिद्वार कांवड़ मेले के बाद स्वच्छता अभियान, 100 से अधिक गंगा घाटों की सफाई पूरी, 9 हजार मीट्रिक टन कूड़ा साफ

हरिद्वार के सभी गंगा घाटों से कांवड़ मेले का कचरा साफ किया गया. कुल 9 हजार टन कचरा साफ किया गया.

HARIDWAR
100 से अधिक गंगा घाटों की सफाई पूरी (PHOTO-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 13, 2026 at 4:59 PM IST

3 Min Read
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हरिद्वार: कांवड़ मेला संपन्न होने के बाद धर्मनगरी में सफाई अभियान तेज कर दिया गया है. हरकी पैड़ी समेत तमाम गंगा घाटों और प्रमुख मार्गों पर फैले कूड़े कचरे के निस्तारण के लिए नगर निगम समेत विभिन्न विभागों और स्वयंसेवी संस्थाओं की टीमें जुटी हैं. अब तक करीब 9 हजार मीट्रिक टन कूड़ा साफ किया जा चुका है. सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए एक हजार से अधिक सफाई कर्मचारी और करीब 80 कूड़ा वाहन लगाए गए हैं.

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष सफाई अभियान के तहत गुरुवार को भी शहर के विभिन्न हिस्सों में बड़े स्तर पर सफाई की गई. नगर निगम, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर पंचायत, खंड विकास अधिकारी, आपदा प्रबंधन विभाग, वन विभाग और विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं की टीमें सफाई अभियान में जुटी रहीं. करीब 30 टन कूड़े को उठाकर सराय स्थित कूड़ा निस्तारण प्लांट भेजा गया.

Cleaning of Haridwar Ganga Ghats
एक हजार से अधिक सफाई कर्मचारी और करीब 80 कूड़ा वाहन लगाए गए. (PHOTO-ETV Bharat)

कांवड़ मेले के अंतिम चरण में शिवरात्रि से दो दिन पहले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने के कारण कई स्थानों पर निगम के कूड़ा वाहन समय पर नहीं पहुंच सके थे. इससे घाटों और मेला क्षेत्र में बड़ी मात्रा में कूड़ा जमा हो गया था. उससे पहले गंगा घाटों से सात हजार मीट्रिक टन कूड़ा एकत्रित करके कूड़ा निस्तारण प्लांट भेजा जा चुका था.

शिवरात्रि से अब तक दो हजार मीट्रिक टन कूड़ा साफ किया गया. लगभग सभी (100 से अधिक) घाटों को पहले की तरह साफ कर दिया गया है. मेला समाप्त होने के बाद अब विशेष अभियान चलाकर इसे हटाया जा रहा है. बिरला घाट, रोड़ीबेलवाला मैदान, बैरागी कैंप, चमगादड़ टापू, लालजीवाला और विभिन्न गंगा घाटों पर स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से सफाई कराई गई. साथ ही सभी जगहों पर दवाओं का छिड़काव भी कराया जा रहा है.
-दीपक गोस्वामी, सहायक नगर आयुक्त-

Cleaning of Haridwar Ganga Ghats
शांतिकुंज के 350 से अधिक स्वयंसेवी जुटे (PHOTO-ETV Bharat)

सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से सफाई अभियान चलाया गया और करीब 30 टन से अधिक कूड़ा एकत्रित कर ट्रैक्टर ट्रॉलियों के माध्यम से निस्तारण के लिए भेजा गया. अभियान में 700 से अधिक लोगों ने भाग लिया.
-मीरा रावत कैंतुरा, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी-

Cleaning of Haridwar Ganga Ghats
गुरुवार को 30 टन कूड़े की सफाई (PHOTO-ETV Bharat)

शांतिकुंज के 350 से अधिक स्वयंसेवी जुटे: सफाई अभियान में शांतिकुंज ने भी महत्वपूर्ण सहयोग दिया. शांतिकुंज के 350 से अधिक अनुयायियों ने रोड़ीबेलवाला क्षेत्र में सफाई की और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया. वहीं आईटीसी मिशन सुनहरा कल और श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम की टीमों ने सीसीआर के नजदीक पार्क और आसपास के क्षेत्रों में सफाई अभियान चलाया.

Cleaning of Haridwar Ganga Ghats
30 टन कूड़े को उठाकर सराय स्थित कूड़ा निस्तारण प्लांट भेजा (PHOTO-ETV Bharat)

नगर निगम और वन विभाग की टीमों ने बैरागी कैंप और लालजीवाला क्षेत्र में व्यापक सफाई अभियान चलाने के साथ तिरंगा रैली भी निकाली. अभियान का उद्देश्य कांवड़ मेले के बाद पूरे मेला क्षेत्र और गंगा घाटों को पूरी तरह स्वच्छ बनाना है. इसके लिए टीमें लगातार काम कर रही हैं. गुरुवार को 700 से अधिक लोगों ने सफाई अभियान चलाया है.

Cleaning of Haridwar Ganga Ghats
अभियान में 700 से अधिक लोगों ने भाग लिया (PHOTO-ETV Bharat)

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