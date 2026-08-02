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रुड़की में कार की टक्कर से खंडित हुई कांवड़, गुस्साए कांवड़ियों ने जमकर की तोड़फोड़

रुड़की: हरिद्वार जिले के मंगलौर कस्बे से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर कांवड़ यात्रा के दौरान अचानक माहौल तनावपूर्ण हो गया. बताया गया है कि हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे शिवभक्तों की कांवड़ एक कार की टक्कर से खंडित हो गई, जिसके बाद गुस्साए कांवड़ियों ने कार पर हमला बोल दिया और कार में जमकर तोड़फोड़ कर दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में लिया, फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है.एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि घटना की जांच जारी है, जांच के बाद सख्त एक्शन लिया जाएगा.

जानकारी के मुताबिक, मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में एक ढाबे के पास उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे एक कांवड़िए की कांवड़ को पीछे से आ रही एक कार ने टक्कर मार दी. बताया गया है कि टक्कर लगने से कांवड़ खंडित हो गई, कांवड़ खंडित होने की सूचना जैसे ही आसपास मौजूद श्रद्धालुओं लगी तो वह भड़क उठे और देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई.