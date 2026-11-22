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हल्द्वानी में कानूनगो सस्पेंड, पूर्व सैनिक से रिश्वत मांगने का आरोप, जानिए कैसे खुला मामला

हल्द्वानी में रिश्वतखोर कानूनगो सस्पेंड ( ETV Bharat )

हल्द्वानी में रिश्वतखोरी के आरोपों को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए राजस्व विभाग के कानूनगो रमेश चंद्र को निलंबित कर दिया है. मामला एक पूर्व सैनिक की जमीन के सीमांकन से जुड़ा है. जिसमें संबंधित कर्मचारी पर काम कराने के एवज में रिश्वत मांगने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं. प्रारंभिक जांच में शिकायत के आरोपों की पुष्टि होने के बाद जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने यह कार्रवाई की है.