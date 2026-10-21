सहारनपुर में एंटी करप्शन टीम का एक्शन; रिश्वत लेने के आरोप में कानूनगो गिरफ्तार, 15 हजार रुपये लेते हुए पकड़ा
एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि मामले की आधिकारिक स्थिति जांच के रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 5:57 PM IST
सहारनपुर : जिले में बुधवार को एक किसान की शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई की है. टीम ने तहसील सदर परिसर में कानूनगो को 15 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ने का दावा किया है. आरोप है कि जमीन की पैमाइश कराने के एवज में 40 हजार रुपये की मांग की गई थी. एंटी करप्शन टीम ने आरोपी को थाना सदर बाजार पुलिस को सौंप कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.
एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि थाना सदर बाजार में एंटी करप्शन टीम ने एक अभियुक्त को रंगे हाथ पकड़ा है. थाने में अभियुक्त से पूछताछ की जा रही है. मामले में जांच के दौरान शिकायतकर्ता के आरोपों, लेन-देन और पैमाइश की लंबित प्रक्रिया से जुड़े तथ्यों की पड़ताल की जा रही है. कानूनगो के खिलाफ आगे की कार्रवाई और मामले की आधिकारिक स्थिति जांच के रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी.
पीड़ित किसान मोहम्मद तारिक के मुताबिक, उनके पिता के नाम जमीन है. जमीन के वास्तविक रकबे और मौके पर उपलब्ध भूमि को लेकर समस्या सामने आने के बाद उन्होंने करीब सात महीने पहले धारा-24 के तहत पैमाइश कराने के लिए आवेदन किया था.
किसान का आरोप है कि आवेदन करने के बावजूद उनकी फाइल लंबे समय तक आगे नहीं बढ़ी और पिछले करीब पांच महीने से कानूनगो के पास लंबित रही. पीड़ित किसान का आरोप है कि कभी दो हजार, कभी तीन हजार, कभी पांच हजार तो कभी सात हजार रुपये देने पड़े. उनका दावा है कि अब तक करीब 80 से 82 हजार रुपये दिए जा चुके थे.
किसान का आरोप है कि पैमाइश के काम को पूरा कराने के लिए कुल 40 हजार रुपये की मांग की गई थी. उनका दावा है कि 16 या 17 तारीख को वह पांच हजार रुपये पहले ही दे चुके थे. इसके बाद 15 हजार रुपये देने की बात हुई. इसी बीच उन्होंने एंटी करप्शन टीम से संपर्क कर अपनी शिकायत दर्ज कराई.
बुधवार को तहसील सदर परिसर में टीम ने कार्रवाई करते हुए कानूनगो को 15 हजार रुपये लेते हुए पकड़ लिया. हालांकि, मामले में लगाए गए आरोपों और कार्रवाई से जुड़े अन्य तथ्यों की पुष्टि आधिकारिक जांच के आधार पर की जानी बाकी है.
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