ETV Bharat / state

सहारनपुर में एंटी करप्शन टीम का एक्शन; रिश्वत लेने के आरोप में कानूनगो गिरफ्तार, 15 हजार रुपये लेते हुए पकड़ा

सहारनपुर में एंटी करप्शन टीम का एक्शन ( Photo credit: ETV Bharat )

सहारनपुर : जिले में बुधवार को एक किसान की शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई की है. टीम ने तहसील सदर परिसर में कानूनगो को 15 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ने का दावा किया है. आरोप है कि जमीन की पैमाइश कराने के एवज में 40 हजार रुपये की मांग की गई थी. एंटी करप्शन टीम ने आरोपी को थाना सदर बाजार पुलिस को सौंप कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि थाना सदर बाजार में एंटी करप्शन टीम ने एक अभियुक्त को रंगे हाथ पकड़ा है. थाने में अभियुक्त से पूछताछ की जा रही है. मामले में जांच के दौरान शिकायतकर्ता के आरोपों, लेन-देन और पैमाइश की लंबित प्रक्रिया से जुड़े तथ्यों की पड़ताल की जा रही है. कानूनगो के खिलाफ आगे की कार्रवाई और मामले की आधिकारिक स्थिति जांच के रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी.



